Vier zusätzliche Stimmen für Rausch: Zeichnet sich in der CDU eine Mehrheit für Siegmund ab?

Erstmals steht die AfD einem Landesparlament vor. Vier Abweichler machen den Weg frei – und geben einen Vorgeschmack auf die Ministerpräsidentenwahl im Dezember.

Was am Dienstag im Magdeburger Landtag passiert ist, lässt sich nüchtern in einem Satz zusammenfassen – und trägt doch historisches Gewicht: Mit Tobias Rausch steht erstmals seit ihrer Gründung ein AfD-Politiker an der Spitze eines deutschen Landesparlaments. Dass kurz darauf auch Hans-Thomas Tillschneider zum Vizepräsidenten gewählt wurde, unterstreicht die Dimension dieses Tages. Man kann das beklagen oder begrüßen, es ist in jedem Fall „eine Zäsur“, wie Bernd Baumann, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, am Tag der Wahl feststellte.

Spannend macht die Sache das Zahlenwerk. Rausch bekam 48 von 82 Stimmen. AfD und BSW zusammen bringen es auf 44 Sitze. Macht vier Stimmen, die irgendwo anders herkamen. Die Vermutung läuft Richtung CDU – und das aus gutem Grund: Eine Sprecherin der Union räumte ein, dass mehrere Abgeordnete in der Fraktionssitzung ankündigten, nicht wie geplant Enthaltung, sondern Nein zu stimmen. Dass es dann ausgerechnet Ja-Stimmen gab, ist die eigentliche Pointe.

Noch deutlicher wurde das Muster bei der Vize-Wahl. Tillschneider trat ohne Gegenkandidaten an, das BSW versicherte, gegen ihn gestimmt zu haben – und trotzdem kamen 42 Stimmen zusammen, drei mehr, als die AfD Abgeordnete stellt. Auch hier also Abweichler, auch hier bleiben sie im Schutz der geheimen Wahl verborgen.

Es waren geheime Abstimmungen. Jeder Abgeordnete hat das verbriefte Recht, frei nach seinem Gewissen zu entscheiden, wen er für geeignet hält – und wen nicht. Wer das mit Begriffen wie „Verrat“ belegt, verkennt den Kern des freien Mandats. Niemand muss sich dafür rechtfertigen, einen Stift anders gesetzt zu haben, als es die Fraktionsführung wünschte.

Wurde zum Vize-Landtagspräsidenten gewählt: Hans-Thomas Tillschneider. © Ronny Hartmann/Imago/Pool/dts Nachrichtenagentur

Für die Abweichler in der CDU gibt es mehrere naheliegende Erklärungen. Da ist der schwelende Richtungsstreit, der sich erst kürzlich in der Kampfkandidatur um den Fraktionsvorsitz entladen hat. Da ist die nationalkonservative Grundhaltung des Landesverbandes, die sich spürbar von anderen CDU-Verbänden abhebt. Und da ist der noch amtierende Ministerpräsident Sven Schulze, der die Wahlniederlage unmissverständlich anerkannt hat. Wer so klar verloren hat, dem fällt es offenbar schwer, geschlossene Reihen zu erzwingen.

Pikant wird es, wenn man die Zahlen weiterdenkt: Kamen die vier Pro-Stimmen tatsächlich aus der Union, folgte ein beachtlicher Teil der Fraktion Schulze schlicht nicht mehr.

Grünen-Fraktionschefin Susan Sziborra-Seidlitz fand anschließend die kämpferischsten Worte: Man müsse die AfD „demokratisch in die Zange nehmen“ – woraufhin bei den Gemeinten Gelächter ausbrach. Der große Moment wurde es nicht. Bezeichnend auch, dass die Grünen sich durch die neue Sitzordnung an den rechten Rand gesetzt sahen, während die AfD nun bequem zwischen CDU und BSW platziert ist – also genau zwischen jenen beiden Fraktionen, auf deren Stimmen sie baut.

Denn darum geht es am Ende: um den Dezember. Dann will sich AfD-Landeschef Ulrich Siegmund zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Die Präsidentenwahl war erklärtermaßen die Generalprobe – jede Stimme über die 44 hinaus ein Fingerzeig. Hier öffnet sich das eigentliche Gelegenheitsfenster: eine solide Mehrheit aus AfD, Teilen der CDU und wahlweise BSW-Stimmen, die Sachsen-Anhalt einen neuen Kurs geben könnte.

Nach allem, was man hört, dürften dafür bereits Absprachen getroffen worden sein – aus AfD-Kreisen ist von festen Zusagen die Rede, die Namen hält man bewusst geheim. Zurückhaltung ist bei solchen Erzählungen geboten; auszuschließen ist das taktische Säen einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung nicht.

Die Abweichler sind ein Signal. Ob daraus im Dezember eine Regierung wird, ist offen. Dass die Gewissheit der Brandmauer in Sachsen-Anhalt bröckelt, ist dagegen keine Spekulation mehr.

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