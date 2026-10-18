Vierter Sieg in Serie: Union Berlin dreht nach ruhigem Start gegen Nürnberg auf

Erfolgreiches Wochenende in Köpenick: Nach dem erkämpften Punkt der Männer gegen den BVB holen die Frauen des 1. FC Union Berlin den nächsten Heimsieg.

Vierter Sieg in Folge! Der 1. FC Union Berlin ist nach den Startschwierigkeiten zu Beginn der Saison offenbar in Tritt gekommen. Am Sonntagnachmittag besiegte das Team von Trainerin Marie-Louise Eta den 1. FC Nürnberg mit 2:1 (2:1). Eileen Campbell und Nele Bauereisen erzielten die Tore der Eisernen.

Eine halbe Stunde nichts, dann drei Tore in elf Minuten

Die Partie begann zunächst ohne Highlights. Union stand in der Defensive sicher, fand aber nicht den Weg nach vorne. Die 7042 Fans im Stadion An der Alten Försterei mussten sich eine halbe Stunde gedulden, bevor sie überhaupt einen Schuss in Richtung Tor zu sehen bekamen. Doch das Warten sollte sich lohnen.



Nachdem Eileen Campbell diesen ersten Abschluss über das Tor gesetzt hatte, veränderte sich das Spiel komplett. Schon zwei Minuten später war es erneut Campbell, die eine Flanke von Jill Janssens per Kopfball verwertete und zum 1:0 für Union traf (32.).

Eileen Campbell setzt sich durch und trifft zur Union-Führung. © Matthias Koch/IMAGO

Die Führung hielt jedoch nicht lange. Auch dem 1. FC Nürnberg gelang es nun, Lücken in der Defensive der Eisernen zu finden. Laura Miller kam zur ersten Chance der Besucherinnen und setzte einen Kopfball neben das Tor.



Doch die Situation war damit noch nicht vorbei, denn Nadine Böhi im Tor der Unionerinnen spielte den folgenden Abstoß erneut den Gegnerinnen zu, sodass ihr eigenes Team sofort wieder in Bedrängnis geriet. Amber Tysiak konnte einen ersten Schuss noch blocken, doch Judit Pujol beförderte den Ball per Kopf erneut in gegnerischen Ballbesitz. Und diesmal nutzten die Nürnbergerinnen diesen. Nastassja Lein brachte den Ball wieder in den Strafraum, wo Lara Meroni im Strafraum als Siegerin aus dem folgenden Luftduell mit gleich zwei Unionerinnen hervorging und zum 1:1 traf (39.).



Union ließ sich von diesem Rückschlag allerdings nicht schocken. Naika Reissner brach nur wenige Momente später über die linke Seite durch nach vorne. Ihre Flanke wurde zwar noch abgeblockt, doch Nele Bauereisen stand zum Nachschuss bereit und nutzte die Chance zur erneuten Führung für die Gastgeberinnen (43.).

Der Schuss von Nele Bauereisen (3. v. l.) findet den Weg ins Tor. © IMAGO/Matthias Koch

Union drückt nach der Halbzeit aufs dritte Tor

Nach dieser turbulenten Schlussviertelstunde der ersten Halbzeit hatte Eta ihre Spielerinnen wohl ermutigt, weiter genauso mutig nach vorne zu spielen. Campbell aus kurzer Distanz und Reissner ließen weitere Möglichkeiten ungenutzt. Lia Kamber kam dem 3:1 ganz nahe, versuchte es per Freistoß direkt, doch Nürnberg-Keeperin Lourdes Romero wehrte den Schuss noch gerade so ab (53.). Jill Janssens scheiterte knapp zehn Minuten später mit einem Distanzschuss an der Latte.



Ein Tor gelang den Eisernen nicht mehr. Außerdem mussten sie einen Rückschlag hinnehmen, da Nele Bauereisen nach einem Zusammenstoß nicht mehr weiterspielen konnte. Nürnberg wurde aber nicht mehr gefährlich und so endete das Spiel mit 2:1 für Union. Nach den Erfolgen gegen RB Leipzig und den VfB Stuttgart in der Bundesliga und im Pokal beim 1. FC Magdeburg feiern Marie-Louise Eta und die Unionerinnen damit ihren vierten Sieg in Serie.

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