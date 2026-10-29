USA, Russland und China gemeinsam für Orbán? Der überraschende Plan für die UN-Spitze

Im UN-Hauptquartier in New York ist von einer Einigung an der Spitze weiterhin nichts zu sehen. Gut zwei Monate bevor die Amtszeit von António Guterres am 31. Dezember endet, hat sich in den bisherigen Probeabstimmungen des Sicherheitsrats kein Kandidat durchgesetzt. In diese festgefahrene Lage hinein kommt nun ein Vorschlag, der in politischen Kreisen für Aufsehen sorgt. Die US-Regierung soll sich dafür einsetzen, dass Viktor Orbán, bis Mai Ministerpräsident Ungarns, neuer Generalsekretär der Vereinten Nationen wird.