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USA, Russland und China gemeinsam für Orbán? Der überraschende Plan für die UN-Spitze

Die Trump-Regierung wirbt laut einem Bericht für Viktor Orbán als neuen Chef der Vereinten Nationen. Moskau und Peking sollen mitziehen.

Foto von Autor/Autorin: Nicolas Butylin
Nicolas Butylin
7 Min
Ungarns Ex-Regierungschef Viktor Orbán: Nach seiner Wahlniederlage im April wird er nun als möglicher UN-Generalsekretär gehandelt.

Ungarns Ex-Regierungschef Viktor Orbán: Nach seiner Wahlniederlage im April wird er nun als möglicher UN-Generalsekretär gehandelt.

© Arpad Kurucz/imago

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Im UN-Hauptquartier in New York ist von einer Einigung an der Spitze weiterhin nichts zu sehen. Gut zwei Monate bevor die Amtszeit von António Guterres am 31. Dezember endet, hat sich in den bisherigen Probeabstimmungen des Sicherheitsrats kein Kandidat durchgesetzt. In diese festgefahrene Lage hinein kommt nun ein Vorschlag, der in politischen Kreisen für Aufsehen sorgt. Die US-Regierung soll sich dafür einsetzen, dass Viktor Orbán, bis Mai Ministerpräsident Ungarns, neuer Generalsekretär der Vereinten Nationen wird.

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