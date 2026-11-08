Dämpfer für die Aufstiegshoffnungen: Hertha BSC verliert im Berlin-Derby

Hohe Niederlage im Berlin-Derby: Hertha BSC verliert das Top-Spiel der 2. Bundesliga gegen Viktoria Berlin und kassiert einen Rückschlag im Kampf um den Aufstieg.

Hertha BSC verliert das Berlin-Derby. Beim ersten Aufeinandertreffen der Herthanerinnen mit den Frauen von Viktoria Berlin in der 2. Bundesliga unterlagen die Charlottenburgerinnen mit 0:5 (0:2) durch. Melina Reuter, Katharina Krist, Nina Ehegötz und Anna Höfker (zweimal) sorgten im Stadion Lichterfelde vor 3359 Fans (Rekord für Viktoria) für die Tore.

Hertha bei Viktoria: Ein Top-Spiel in der 2. Bundesliga

Beide Klubs waren erfolgreich in die Saison gestartet, haben vor dem Derby nur eine einzige Partie verloren. Das Hauptstadtderby versprach also, ein Top-Spiel der 2. Bundesliga zu werden.



So nah sich beide Teams in der Tabelle aber auch standen, so groß war in der ersten Hälfte doch der spielerische Unterschied. Schon in der Anfangsphase reihte Viktoria einen Abschluss an den anderen. Nur Hertha-Keeperin Merle Hellwig sorgte mit ihren Paraden dafür, dass ihr Team die Anfangsphase heil überstehen konnte.



Nach und nach gelang es den Aufsteigerinnen dann, die eigene Defensive zu festigen. Nach vorne ging allerdings wenig. Hertha versuchte, über Lotte Reimold hier und da einen Konter einzuleiten und die schnellen Offensivspielerinnen um Top-Torjägerin Elfie Wellhause ins Spiel zu bringen. In der Summe konnten die lautstarken Gästefans aber nur wenige Momente sehen, in denen es ihr Team schaffte, aus der eigenen Hälfte herauszukommen.

Hertha BSC verliert das Spiel vor und nach der Pause

So ergab sich Mitte der ersten Halbzeit eine Partie, die mit Highlights sparte. Bevor es zum Halbzeittee ging, erhöhte Viktoria aber doch nochmal den Druck – und wurde dafür belohnt: Alisa Grincenco versuchte ihr Glück und traf den Pfosten, gleich mit der nächsten Aktion aber war es so weit.



Hertha-Keeperin Hellwig schätzte die folgende Flanke von Viktoria falsch ein, kam aus dem Tor, aber nicht an den Ball. Der landete bei Melina Reuter am zweiten Pfosten, die auf das leere Tor volley ins Netz schoss (38.).



Die Führung war den Gastgeberinnen aber nicht genug. Reuter, die Torschützin zum 1:0, schnappte sich auf Höhe der Mittellinie den Ball, dribbelte die Seitenlinie entlang bis in den Strafraum. An der Grundlinie angekommen, musste sie nur noch querlegen. Katharina Krist traf zum 2:0 (41.).

Melina Reuter (vorne) brachte Viktoria mit ihren Aktionen auf die Siegerinnenstraße. © Sebastian Räppold/Matthias Koch/IMAGO

Die folgende Pause konnte die Alte Dame nicht nutzen. Die zweite Hälfte begann so, wie die erste aufgehört hatte. Die Ex-Unionerin Antonia Halverkamps scheiterte mit ihrem Schuss noch an Hellwig. Viktoria-Kapitänin Nina Ehegötz traf mit dem Nachschuss zum 3:0 (47.).



Die Partie war somit gelaufen. Hertha erhöhte die Bemühungen in der Offensive und traf durch Reimold immerhin den Pfosten. Am Ausgang der Partie war aber nichts mehr zu ändern. Anna Höfker legte in der Schlussphase noch das 4:0 (83.) und das 5:0 (89.) nach.



Viktoria gewann das Berlin-Derby und konnte mit dem zehnten Sieg im elften Ligaspiel die eigenen Ambitionen unterstreichen. Für Hertha wiederum ist es ein Rückschlag im Kampf um den Aufstieg. Den hatte in Charlottenburg im ersten Zweitligajahr aber auch niemand als Ziel ausgerufen.

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