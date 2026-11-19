Bayern-Trainer Vincent Kompany spricht erstmals über seinen Zusammenbruch. Was über Krampfanfall, Verletzungen und sein Comeback gegen Köln bekannt ist.

Vincent Kompany soll gegen den 1. FC Köln erstmals seit seinem Zusammenbruch wieder an der Seitenlinie des FC Bayern stehen.

Knapp vier Wochen nach seinem Zusammenbruch kehrt Vincent Kompany (40) an die Seitenlinie des FC Bayern München zurück. Vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Freitag (20.45 Uhr) hat der Belgier erstmals selbst über den Vorfall gesprochen und Entwarnung gegeben. Gleichzeitig zeigen die Schilderungen von Vorstandschef Jan-Christian Dreesen, wie schwer der Zwischenfall war. Und medizinisch ist er noch nicht abgeschlossen.

Kompany über Zusammenbruch: „Ich bin sehr gesund“

Auf der Pressekonferenz am Donnerstag gab sich Kompany optimistisch. Eigentlich müsse er sagen, er sei sehr gesund, erklärte der Trainer. Er habe genügend Tests gemacht, die Untersuchungen seien gut ausgefallen.



Kompany war am 23. Oktober an der Säbener Straße zusammengebrochen. Im Krankenhaus diagnostizierten die Ärzte eine Hirnhautreizung. Als Ursache nannte Kompany nun einen Infekt, den er zuvor nicht auskuriert habe. „Ich habe nicht genug auf meinen Körper gehört“, sagte er. Kleinreden wolle er den Vorfall nicht, es sei schon ein Schock gewesen. Die ärztliche Versorgung unmittelbar nach dem Kollaps sei dagegen perfekt gelaufen.

Dreesen schildert Krampfanfall beim Training der Bayern-Reserve

Deutlich drastischer klang, was Dreesen am Mittwochabend bei einer Veranstaltung der Abendzeitung München erzählte. Kompany verfolgte demnach als Zuschauer das Training der zweiten Mannschaft, als er einen Krampfanfall erlitt. Der sei so heftig gewesen, dass sich der Trainer beide Schultern verletzte. Das könne man sich kaum vorstellen, sagte Dreesen.



Die jungen Spieler, die die Szene miterlebten, seien schockiert gewesen. Das anstehende Spiel des FC Bayern II wurde daraufhin verschoben.

Zweite Schulter-Operation steht Kompany noch bevor

Damit ergibt sich ein differenzierteres Bild als in Kompanys eigener Darstellung. Eine Schulter wurde laut Dreesen bereits operiert, der Eingriff an der zweiten steht noch aus. Einen Termin dafür nannte der Klub bislang nicht.



Die Folgen sind auch äußerlich noch sichtbar. Bei der Pressekonferenz trug Kompany den linken Arm in einer Schlinge, schon beim ersten Training am Montag war das so. Der Verein lässt ihn weiterhin eng ärztlich begleiten und will einen Rückschlag unbedingt vermeiden.

Mütze, übergeworfene Jacke: Vincent Kompany bei seiner Rückkehr auf den Trainingsplatz des FC Bayern. © Philippe Ruiz/Imago

Bayern ohne Kompany: Danks übernahm, Sieg bei Atlético

Sportlich hat der FC Bayern die Zeit ohne seinen Cheftrainer gut überstanden. Co-Trainer Aaron Danks betreute die Mannschaft in den Spielen nach dem Zusammenbruch. Den dominanten 2:0-Sieg in der Champions League bei Atlético Madrid nannte Kompany einen der schönsten Momente seiner Trainerkarriere, obwohl er nicht dabei gewesen sei. Er hofft, dass dieser Moment des Widerstands Mannschaft und Trainer zusätzliche Kraft für die restliche Saison gibt.



In der Zwangspause habe er versucht, schnell zur Ruhe zu kommen und daraus etwas zu lernen. Überwältigt zeigte er sich vom Zuspruch: Es hätten sich mehr Menschen gemeldet als nach großen Titeln. Fast alle Trainerkollegen hätten Kontakt aufgenommen. Das sei vielleicht einer der schönsten Aspekte des Fußballs, von dem die Leute nichts wüssten, sagte Kompany.

Rückkehr in aufgeheizter Lage: Hainer kontert Klopp

Kompany kehrt in eine Phase zurück, in der sein Trainerkurs auch von außen debattiert wird. Bundestrainer Jürgen Klopp hatte im Oktober als DAZN-Experte beim 2:2 gegen den FC Arsenal gesagt, er habe bis heute nicht abschließend verstanden, was die Bayern gegen den Ball machten. Kompany wollte das damals nicht kommentieren.



Präsident Herbert Hainer reagierte in dieser Woche im Interview mit t-online: Der Klub habe die Kritik nicht nachvollziehen können, er werde Klopp seine Meinung persönlich sagen. Für den richtigen Bundestrainer hält er ihn trotzdem.

Kompany-Comeback gegen Köln: Danks steht bereit

Am Freitagabend soll Kompany gegen Köln erstmals seit dem 23. Oktober wieder an der Seitenlinie stehen. Die Motivation sei bei ihm gerade ziemlich groß, sagte er. Er habe schließlich vier Wochen gewartet. Sollte es kurzfristig doch nicht gehen, steht Danks erneut bereit.



Offen bleibt, wann die zweite Operation ansteht und ob Kompany danach erneut pausieren muss. Für den Moment setzen Trainer und Klub auf ein Signal der Normalität.

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