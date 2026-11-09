Vodafone streicht 2300 Stellen – jeder fünfte Mitarbeiter betroffen

Trotz guter Umsätze will das Unternehmen Jobs streichen oder verlagern. Es ist die dritte Kürzung in kurzer Zeit. Aufgaben sollen an KI übergehen.

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Das Mobilfunkunternehmen Vodafone Deutschland will 2300 Stellen streichen. Wie Deutschlandchef Marcel de Groot der Belegschaft am Montag mitteilte, sollen im Rahmen einer umfassenden Neuausrichtung in den kommenden zwei Jahren rund 2300 Arbeitsplätze abgebaut oder verlagert werden. Zugleich kündigte Vodafone höhere Investitionen in Künstliche Intelligenz, IT, Glasfaser, digitale Dienstleistungen und digitale Kundenkanäle an.



Insgesamt arbeiten etwa 12.000 Menschen bei Vodafone. Jeder fünfte wäre also von dem Stellenabbau betroffen. Vodafone strebe „sozialverträgliche Lösungen“ an, heißt es. Der Konzern begründete den geplanten Stellenabbau vor allem mit einem angespannten Marktumfeld und hohem Kostendruck. „Mit den strukturellen Veränderungen und dem erhöhten Einsatz von KI gehen auch Einsparungen bei Sach-, Betriebs- und Personalkosten einher.“

Vodafone: Dritte große Stellenstreichung seit 2023

Immer mehr Mobilfunk-Kunden nutzten Netze über Drittanbieter, so das Unternehmen weiter. „Dadurch fallen die Umsätze im Markt geringer aus.“ Hinzu kämen unter anderem „der schrumpfende TV-Markt, der starke Wettbewerb bei Glasfaser und die allgemeine Teuerung“. Daher müssten „die Kosten optimiert werden, um nachhaltig zu wachsen“.

Es ist bereits das dritte große Stellenabbauprogramm innerhalb weniger Jahre. Im März 2023 hatte Vodafone die Streichung von rund 900 Vollzeitstellen angekündigt, ein Jahr später folgte ein weiteres Sparprogramm mit rund 2000 Stellen. Damals wollte der Konzern innerhalb von zwei Jahren etwa 400 Millionen Euro einsparen. Insgesamt summieren sich die seit 2023 angekündigten Stellenreduzierungen damit rechnerisch auf rund 5200. Wie viele Arbeitsplätze tatsächlich weggefallen sind, lässt sich daraus allerdings nicht ableiten.

Dabei ist das Deutschlandgeschäft gemessen am bereinigten operativen Ergebnis eigentlich hochprofitabel. Im vergangenen Geschäftsjahr erwirtschaftete Vodafone hierzulande einen Umsatz von 12,1 Milliarden Euro und ein bereinigtes operatives Ergebnis von rund 4,2 Milliarden Euro. Allerdings ging das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um gut drei Prozent zurück.

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