„Völlig unverhältnismäßig“: Anwalt von SPD-Politiker Ahmetovic attackiert Staatsanwaltschaft

Razzia im Bundestagsbüro sowie in Wohnungen in Hannover und Berlin: Der SPD-Abgeordnete Adis Ahmetovic geht jetzt juristisch gegen die Staatsanwaltschaft Hannover vor. Sein Anwalt hält die Durchsuchungen vom Donnerstag für rechtswidrig und legt Beschwerde gegen den Beschluss ein.



Die Maßnahmen seien „überflüssig und völlig unverhältnismäßig“ gewesen, schreibt der Hannoveraner Strafverteidiger Holger Nitz in einer Pressemitteilung. Hintergrund ist der Verkauf eines früheren Klinikgeländes in Lehrte bei Hannover.

Vorwurf erst aus dem Durchsuchungsbeschluss erfahren

Nitz’ zentraler Punkt: Seinem Mandanten sei bislang „jegliche Akteneinsicht verweigert“ worden. Was man Ahmetovic konkret vorwerfe, habe die Verteidigung erst dem Durchsuchungsbeschluss entnehmen können.



Demnach geht es um Beihilfe zu wettbewerbswidrigen Absprachen bei der Vergabe des KRH-Klinikums Lehrte. Der Vorwurf sei „unzutreffend“, schreibt Nitz. Das würden auch die Ermittlungen ergeben.

Kooperation angeboten, Durchsuchung bekommen

Nach Darstellung des Anwalts hatte Ahmetovic der Staatsanwaltschaft schon vorher umfassende Kooperation angeboten. Die Verteidigung habe um die nötigen Informationen gebeten, damit der Abgeordnete Stellung nehmen könne. Statt der Unterlagen kamen am Donnerstag die Ermittler.



Das sei „nicht sachgerecht“ und bringe die Ermittlungen nicht voran, so Nitz. Der berufliche und persönliche Schaden stehe „in keinem Verhältnis“ zum Vorwurf. Über die Beschwerde muss nun ein Gericht entscheiden.

Bundestag hob Immunität auf

Damit die Ermittler anrücken konnten, musste der Bundestag zuvor die Immunität Ahmetovics aufheben. Das teilte die Bundestagsverwaltung am Donnerstag mit.



Durchsucht wurden das Bundestagsbüro und drei Wohnungen, zwei in Hannover und eine in Berlin. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover der dpa.



Die Behörde ermittelt wegen des Verdachts der Beihilfe zu wettbewerbsbeschränkenden Absprachen bei Ausschreibungen, in Tateinheit mit der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen. Den Bezug zum Klinikgelände in Lehrte bestätigte der Sprecher ausdrücklich.



Ahmetovic sitzt seit 2021 im Bundestag und führt die SPD Hannover. Dass gegen ihn ermittelt wird, ist seit vergangener Woche bekannt. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Drei SPD-Politiker unter Verdacht

Ahmetovic ist bereits der dritte SPD-Politiker, gegen den die Staatsanwaltschaft in dem Komplex ermittelt. Betroffen sind auch Steffen Krach, Spitzenkandidat der SPD bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus, und Stefan Politze, bis vor Kurzem SPD-Fraktionschef im niedersächsischen Landtag. Alle drei bestreiten die Vorwürfe.



Krach war als Präsident der Region Hannover zugleich Aufsichtsratschef des Klinikums. Gegen ihn besteht laut Staatsanwaltschaft ein Anfangsverdacht in drei Fällen, zweimal wegen Vorteilsnahme.



Er beziehungsweise die Berliner SPD soll einen beteiligten Unternehmer zweimal um eine Spende gebeten haben. Zudem soll Krach Informationen über einen Konkurrenten weitergegeben haben.



Nach Angaben der Berliner SPD gingen Ende Dezember 2025 von einem der Bieter 9900 Euro auf dem Parteikonto ein. Auf Krachs Weisung sei das Geld zurücküberwiesen worden. Bei ihm hatten Ermittler bereits am 9. September Wohnung, Büros und die Berliner SPD-Zentrale durchsucht.

Politze ist schon zurückgetreten

Die Ermittlungen gegen Politze wurden am 2. Oktober bekannt, fünf Tage später hob der Landtag seine Immunität auf. Vergangene Woche trat er als Fraktionschef zurück.



Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, Einfluss auf das Vergabeverfahren genommen zu haben. Dem NDR zufolge sollen einem Bieter kurz vor Ende des Verfahrens Informationen zum Kaufpreis zugespielt worden sein.

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