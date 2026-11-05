Die Reisenden wollten die Tiere von Lima nach Deutschland bringen. Die Behörden fanden in drei Koffern auch seltene Exemplare und wissenschaftlich noch nicht beschriebene Arten.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Eine Vogelspinne der Gattung Avicularia, von der auch Exemplare unter den am Flughafen Lima beschlagnahmten Tieren waren.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Am internationalen Flughafen der peruanischen Hauptstadt Lima sind zwei Deutsche und ein Pole mit mehr als 3000 Vogelspinnen im Gepäck festgenommen worden. Die drei Reisenden wollten die Tiere nach Deutschland bringen, wie der peruanische Sender RPP am Donnerstag unter Berufung auf die Forst- und Wildtierbehörde Serfor berichtete.

Die Spinnen waren in beschrifteten Socken versteckt und auf drei Reisekoffer verteilt. Ein anonymer Hinweis hatte die Behörden auf den mutmaßlichen Schmuggel aufmerksam gemacht. Polizisten griffen ein, als die Verdächtigen kurz vor dem Einsteigen ins Flugzeug standen.

Auch seltene Exemplare entdeckt

Nach Angaben von Serfor wurden Vogelspinnen verschiedener Arten beschlagnahmt, darunter Eier, Jungtiere und ausgewachsene Exemplare. Einige Arten seien wissenschaftlich bislang nicht beschrieben worden. Auch Exemplare der in Peru als gefährdet eingestuften Art Pamphobeteus antinous wurden entdeckt.

Die Tiere stammen vermutlich aus mehreren Regionen Perus. Die Behörden prüfen noch, um welche Arten es sich handelt. Anschließend sollen die Spinnen in eine zugelassene Zuchtstation gebracht werden.

Vogelspinnen können 25 Jahre alt werden

Vogelspinnen leben vor allem in tropischen und subtropischen Regionen. Sie ernähren sich überwiegend von Insekten, größere Arten auch von kleinen Wirbeltieren. Statt Fangnetze zu bauen, lauern sie ihrer Beute auf oder jagen aktiv. Weibchen können nach Angaben des Frankfurter Zoos bis zu 25 Jahre alt werden.



Vogelspinnen sind giftig, ihre Bisse für Menschen aber meist nicht gefährlich, wie das Amerikanische Museum für Naturgeschichte in New York erläutert.

Gegen die drei Festgenommenen ermittelt die auf Umweltkriminalität spezialisierte Staatsanwaltschaft. Nach Angaben des Nachrichtenportals Infobae prüfen die Ermittler, ob die Spinnen für Sammler, wissenschaftliche Untersuchungen oder als Haustiere bestimmt waren.



Einer der Verdächtigen soll als Forscher für seine Arbeiten über Vogelspinnen bekannt sein. Auch diese Angabe werde überprüft.

Illegaler Wildtierhandel bedroht Tierbestände

Als illegaler Wildtierhandel gelten der Fang, Transport und Verkauf wildlebender Tiere unter Verstoß gegen nationale oder internationale Schutzvorschriften. Dazu gehört auch der Handel mit Produkten aus Wildtieren.



Nach Angaben des UN-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) gefährdet der Handel Tierbestände und kann das ökologische Gleichgewicht stören. Zwischen 2015 und 2021 wurden weltweit rund 4000 Tier- und Pflanzenarten bei Beschlagnahmungen erfasst.

Auf die unerlaubte Ausfuhr wildlebender Tiere stehen in Peru drei bis fünf Jahre Haft. In besonders schweren Fällen drohen vier bis acht Jahre Haft.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema