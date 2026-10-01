Voldemort im Linienbus: Harry-Potter-Bösewicht sagt in Wittenberge Haltestellen an

Synchronsprecher Udo Schenk leiht dem dunklen Lord seit Jahrzehnten seine Stimme. Jetzt schenkt er sie seiner Heimatstadt. Eine Haltestellenansage wie diese gab es im deutschen Nahverkehr noch nie.

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„Der, dessen Name man nicht nennen soll“: Synchronsprecher Udo Schenk lässt jetzt Busfahrgäste in Wittenberge gruseln.

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Die Durchsage im Bus klingt wie die Stimme aus dem Grabe. Mit leiser, vor Kälte vibrierender Stimme kündigt sie die nächste Haltestelle an.

Moment mal, ist das nicht…? Ja, es stimmt: Das ist die deutsche Synchronstimme von Lord Voldemort, dem Bösewicht der Harry-Potter-Filme. Bis 1. November ist sie in Wittenberge in Bussen der Verkehrsgesellschaft Prignitz (VGP) zu hören, etwa auf der Linie 942.

„Harry, Du weißt, wer hier spricht. Der, dessen Name man nicht nennen soll. Unser nächster Halt: Wittenberge, Bahnhof.“ Fahrgastinformation dieser Art ist bislang einzigartig. Ansagen mit der Stimme eines Filmbösewichts gab es im deutschen Nahverkehr noch nicht.

Am Tag nach Halloween ist Schluss

Es ist Udo Schenks Geschenk an seine Heimatstadt im Nordwesten Brandenburgs. Der Schauspieler und Synchronsprecher wurde vor 73 Jahren in Wittenberge geboren.

Nach der Rekommunalisierung des Linienbusverkehrs in der Prignitz zum 1. August sollte sich der Neubeginn nicht nur auf Fahrplänen und in neuen Fahrzeugen zeigen, sondern auch hörbar werden, so die Kreisverwaltung. Für die Haltestellenansagen wurden Stimmen aus der Region gesucht. Die Resonanz war groß. Auch Udo Schenk meldete sich.

Heckt die nächste Bosheit aus: Ralph Fiennes spielt in Harry-Potter-Filmen Voldemort. © imago

„Daraus entstand die Idee, seine wohl bekannteste Synchronrolle auf magische Art und Weise in seine Heimat zurückzubringen“, sagte eine Sprecherin des Landkreises Prignitz. Und so sorgt die Stimme, die an einen der schrecklichsten und mächtigsten Zauberer der Literatur erinnert, für Gänsehaut – bei denen, die dafür empfänglich sind.

Landrat Christian Müller (M.) und Gina Werthe, Projektkoordinatorin und Sachbearbeiterin Social Media des Landkreises Prignitz, hören Udo Schenk bei der Aufnahme der Ansagen zu. © Hanno Taufenbach/Landkreis Prignitz

Am 21. September wurden die Haltestellenansagen erstmals abgespielt. Sechs Wochen bleibt diese einmalige Art der Fahrgastinformation erhalten, bis zum Tag nach Halloween. Danach wird Udo Schenk wieder als er selbst in den Bussen zu hören sein – bis Herbst nächsten Jahres.

Die Aktion ist eine Initiative der Verkehrsgesellschaft Prignitz mit Udo Schenk, betonte der Landkreis. „Sie erfolgt ohne Kooperation mit oder Unterstützung durch die Rechteinhaber des ‚Harry-Potter‘-Universums“, hieß es.

Dass Udo Schenk eine seiner bekanntesten Synchronstimmen für diese Aktion zur Verfügung stellt, weiß Landrat Christian Müller (SPD) sehr zu schätzen.

„Eine ebenso charmante wie außergewöhnliche Idee“

„Dass Herr Schenk an dieser Aktion teilgenommen hat und seine Heimatstadt Wittenberge und unseren Landkreis auf diese Art und Weise unterstützt, ist alles andere als selbstverständlich. Ich bin mir sicher, dass diese Ansage viele Menschen, vor allem Harry Potter-Fans, überraschen und begeistern wird“, sagte der Landrat.

Ein Setra-Linienbus der Verkehrsgesellschaft Prignitz, kurz VGP: Das Unternehmen des Landkreises sorgt im Nordwesten Brandenburgs für Mobilität. © Verkehrsgesellschaft Prignitz

Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann dankte dem prominenten Ehrenbürger. „Udo Schenk verleiht mit seiner unverwechselbaren Stimme nicht nur weltbekannten Filmfiguren Leben, sondern nun auch den Buslinien seiner Heimatstadt. Dass die Stimme von Lord Voldemort durch Wittenberger Busse klingt, ist eine ebenso charmante wie außergewöhnliche Idee“, lobte das parteilose Stadtoberhaupt.

Und was sagt Udo Schenk? „Es freut mich sehr, dass ich der VGP und insbesondere dem Stadtverkehr in Wittenberge meine Stimme zur Verfügung stellen konnte. Ich bin gespannt, wer ,Der, dessen Name nicht genannt werden darf‘ erkennen wird“, so der Synchronsprecher.

Vielleicht wird er selbst mal mitfahren: „Egal wie die Aktion ankommt, wünsche ich allen Fahrgästen eine schöne Reise mit magischen Momenten.“

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