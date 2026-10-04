Es ist lustig und es tut beim Hinsehen weh. Am letzten Abend des dreitägigen Reigens, mit dem Matthias Lilienthal seine Volksbademeisterschaft beendete und seine Volksbühnenintendanz eröffnete, gibt es ein Bild, mit dem sich all die Mühen und all der gute Wille zusammenfassen lassen.
Wir sehen eine Künstlerin und eine verlebendigte Sexpuppe (gespielt von River Roux und Julia Riedler), die versuchen, einem Mann das Ejakulat abzumelken, mit dem ein Eisenei befruchtet werden soll. Dieses wurde seiner angeblichen (und angeblich jungfräulichen) Tochter entnommen und in eine eiserne Gebärmutter eingepflanzt.
Lilienthal-Spiele
Schrubben, stochern, blasen: Drei Abende und ein Bakterium als neuer Held der Volksbühne
Nach Holzingers Putz-Orgasmus und vielen Durchhängern findet Satoko Ichihara das Drama im vaginalen Mikrokosmos: Bilanz des Volksbühnen-Auftakts unter Matthias Lilienthal.
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Die Bunraku-Prinzessin Monoprix macht gute Geschäfte. Szene aus „Mononoke“ in der Volksbühne
© Diana Pfammatter