Schrubben, stochern, blasen: Drei Abende und ein Bakterium als neuer Held der Volksbühne

Es ist lustig und es tut beim Hinsehen weh. Am letzten Abend des dreitägigen Reigens, mit dem Matthias Lilienthal seine Volksbademeisterschaft beendete und seine Volksbühnenintendanz eröffnete, gibt es ein Bild, mit dem sich all die Mühen und all der gute Wille zusammenfassen lassen.



Wir sehen eine Künstlerin und eine verlebendigte Sexpuppe (gespielt von River Roux und Julia Riedler), die versuchen, einem Mann das Ejakulat abzumelken, mit dem ein Eisenei befruchtet werden soll. Dieses wurde seiner angeblichen (und angeblich jungfräulichen) Tochter entnommen und in eine eiserne Gebärmutter eingepflanzt.