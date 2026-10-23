Vollmond am 26. Oktober: Für vier Sternzeichen könnte sich jetzt alles ändern

Der Jägermond im Oktober bringt alte Gefühle zurück und stellt Beziehungen auf die Probe. Besonders vier Sternzeichen sind betroffen.

Am 26. Oktober 2026 erwartet uns ein Vollmond, dem eine besondere Kraft zugeschrieben wird. Vor allem vier Sternzeichen sind betroffen. Um 5.12 Uhr erreicht der sogenannte Jägermond seinen Höhepunkt. Er steht im Sternzeichen Stier, während sich die Sonne im gegenüberliegenden Skorpion befindet.



Hinzu kommt, dass Merkur und Venus rückläufig sind: Vergangenes könnte wieder an Bedeutung gewinnen, alte Konflikte könnten aufbrechen und vermeintliche Gewissheiten ins Wanken geraten.



Seinen Namen verdankt der Jägermond übrigens einer alten Tradition. Nach der Ernte nutzten Jäger das helle Mondlicht, um Wild aufzuspüren und Vorräte für den Winter anzulegen.

Diese vier Sternzeichen trifft der Vollmond besonders

Für den Stier könnte es emotional werden. Das sonst so beständige Erdzeichen schätzt Verlässlichkeit und Sicherheit. Doch gerade jetzt könnte sich herausstellen, dass nicht alles, woran es festhält, tatsächlich glücklich macht. Besonders in Liebesangelegenheiten sind überraschende Erkenntnisse denkbar.



Der Skorpion wiederum steht vor einer anderen Herausforderung. Als Zeichen der Leidenschaft und Transformation könnte er mit verdrängten Gefühlen konfrontiert werden. Alte Verletzungen, unausgesprochene Wünsche oder Menschen aus der Vergangenheit könnten wieder eine Rolle spielen. Allerdings wäre es ratsam, nicht jede Emotion sofort in eine Entscheidung zu verwandeln.



Für den Löwen könnte der Vollmond einen Konflikt zwischen beruflichem Ehrgeiz und privaten Bedürfnissen sichtbar machen. Was zählt mehr: Anerkennung von außen oder persönliche Zufriedenheit? Eine Frage, auf die es möglicherweise keine bequeme Antwort gibt.



Beim Wassermann schließlich könnte sich ein grundlegender Veränderungswunsch bemerkbar machen. Astrologisch wird dies auch mit Pluto in Verbindung gebracht, dem Planeten, der für tiefgreifende Wandlungsprozesse steht. Was lange selbstverständlich erschien, könnte plötzlich infrage stehen.

Was der Mond über unsere verborgenen Gefühle verrät

Warum aber spielt ausgerechnet der Mond in der Astrologie eine so große Rolle? Während die Sonne traditionell für Identität, Selbstbewusstsein und den bewussten Willen steht, verkörpert der Mond das emotionale Innenleben. Er symbolisiert Bedürfnisse, Instinkte, Erinnerungen und jene Seiten unserer Persönlichkeit, die wir anderen nicht unbedingt zeigen.



Eine besondere Bedeutung hat dabei das sogenannte Mondzeichen. Anders als das bekannte Sternzeichen, das sich aus dem Sonnenstand zum Zeitpunkt der Geburt ergibt, beschreibt es nach astrologischer Vorstellung, wie Menschen Gefühle verarbeiten, Geborgenheit suchen und auf Verletzungen reagieren. Berechnet wird es anhand von Geburtsdatum, Geburtszeit und Geburtsort.

Der Vollmond gilt in dieser Symbolik als Moment der Offenbarung. Sonne und Mond stehen sich gegenüber, weshalb Astrologen darin einen Konflikt zwischen Verstand und Gefühl erkennen. Was bisher verborgen blieb, soll nun sichtbar werden.

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