Vollmond am Samstag um 18.49 Uhr: Diese 3 Sternzeichen sollten das Handy weglegen

Die Imperia im Konstanzer Hafen hält Kaiser und Papst in den Händen, den Vollmond hat sie im Rücken. Am Samstag geht der Erntemond auf. (Symbolbild)

Samstagabend, kurz nach Sonnenuntergang. Der Daumen schwebt über „Senden“, über „Jetzt buchen“ oder über der Story, die gleich alle sehen sollen. Im selben Moment schiebt sich im Osten ein großer, orangefarbener Mond über den Horizont.



Für drei Sternzeichen ist das ein Warnsignal: Widder, Löwe und Schütze legen das Handy an diesem Abend besser in die Schublade. Was der Vollmond den übrigen neun Sternzeichen bringt, steht weiter unten.

Erntemond am 26. September 2026: Warum der Widder im Mittelpunkt steht

Der Erntemond ist der erste Vollmond des Herbstes. Seinen vollen Stand erreicht er am Samstag um 18.49 Uhr. Den Namen hat er aus einer Zeit, als Bauern in seinem Licht bis spät abends auf den Feldern arbeiteten.



Astrologisch steht dieser Vollmond im Widder, und dort hält sich derzeit auch Saturn auf. Am Himmel ist der Ringplanet in den Nächten um den Vollmond direkt in der Nähe des Mondes zu sehen.



Wer im Sternatlas nachschlägt, findet den Mond an diesem Abend übrigens im Sternbild Fische. Astrologen rechnen mit Tierkreiszeichen, nicht mit Sternbildern.



Vollmonde gelten in der Astrologie als Momente, in denen sich Dinge zuspitzen. Saturn steht für Geduld und Grenzen. In unserer Folge zum Herbstanfang musste der Widder noch warten, jetzt trifft es ihn und die beiden anderen Feuerzeichen am stärksten.

Horoskop Widder: Die Nachricht im Familienchat

21. März bis 20. April



Sie haben sie schon getippt. Drei Absätze, höflich im Ton, und trotzdem weiß jeder, wie es gemeint ist. Es geht um Weihnachten und um die Frage, wer dieses Jahr zu wem fährt.



Der Vollmond steht in Ihrem Zeichen und dreht die Lautstärke hoch. Saturn sitzt direkt daneben und hat eine klare Botschaft: Ihr Punkt ist berechtigt, Ihr Timing ist es nicht.



Schicken Sie die Nachricht am Sonntag nach dem Frühstück. Bei Tageslicht liest sie sich anders, für Sie und für alle im Chat.

Horoskop Löwe: Die Buchung um Mitternacht

23. Juli bis 23. August



Bei Ihnen fällt der Vollmond in den Bereich für Reisen und Fernweh. Und dann kommt per Newsletter dieses Angebot: vier Nächte Lissabon im November, Flug und Hotel zusammen billiger als ein Wochenende an der Ostsee.



Saturn tritt auf die Bremse. Werfen Sie vor dem Klick einen Blick auf Ihre Resturlaubstage und auf den Kontostand.



Wenn beides passt, spricht nichts gegen Lissabon. Buchen Sie trotzdem erst am Sonntag, ausgeschlafen und mit Kaffee.

Horoskop Schütze: Der große Moment auf der Party

23. November bis 21. Dezember



Bei Ihnen trifft der Vollmond den Bereich für Vergnügen und große Auftritte. Am Samstag feiert jemand aus Ihrem Freundeskreis Geburtstag, und gegen Mitternacht kommt dieser eine Moment, in dem alle zuhören.



Sie hätten etwas zu erzählen, den Umzug in eine andere Stadt zum Beispiel. Der Applaus wäre Ihnen sicher, nur gehört dieser Abend jemand anderem. Das spüren Sie spätestens, wenn die Torte kommt.



Heben Sie sich Ihre Neuigkeit für ein Abendessen im kleinen Kreis auf. Dort hört man Ihnen bis zum letzten Satz zu.

Horoskop Stier: Das Sofa hat recht

21. April bis 20. Mai



Der Vollmond fällt bei Ihnen in den Bereich für Rückzug und Erholung. Wenn Sie in der Nacht zu Sonntag um drei Uhr wach liegen, ist das kein Zufall.



Sagen Sie den Brunch am Sonntag ruhig ab. Eine Kanne Tee und die Serie, die Sie seit Wochen aufschieben, bringen Ihnen mehr.

Horoskop Zwillinge: Die Gruppe plant ohne Sie

21. Mai bis 21. Juni



In der Chatgruppe geht es plötzlich um ein Hüttenwochenende im Januar. Nach zehn Nachrichten gibt es drei Terminvorschläge und keinen Plan, und Ihre Finger zucken schon.



Lassen Sie es. Der Vollmond aktiviert Ihren Freundeskreis, und diesmal darf jemand anderes die Tabelle anlegen.

Horoskop Krebs: Die Mail am Sonntagabend

22. Juni bis 22. Juli



Der Vollmond steht an der Spitze Ihres Horoskops, im Bereich Beruf und Ansehen. Am Sonntag gegen 20 Uhr wird Sie die Neugier packen, kurz ins Dienstpostfach zu schauen.



Tun Sie es nicht. Was dort wartet, liest sich am Montag um neun genauso, nur mit mehr Energie auf Ihrer Seite.

Horoskop Jungfrau: Das gemeinsame Konto

24. August bis 23. September



Bei Ihnen berührt der Vollmond das Thema gemeinsames Geld. Vielleicht liegt die Nebenkostenabrechnung auf dem Küchentisch, vielleicht die Frage, wer eigentlich das Streaming-Abo bezahlt.



Rechnen Sie am Wochenende ruhig nach, Sie haben ohnehin schon eine Liste. Das Gespräch darüber verschieben Sie auf einen Abend, an dem beide gegessen haben.

Horoskop Waage: Der Satz, der hängen bleibt

24. September bis 23. Oktober



Die Sonne steht in Ihrem Zeichen, der Vollmond genau gegenüber. Beziehungen wirken an diesem Wochenende wie ein Spiegel, und jemand, der Ihnen nahesteht, sagt einen Satz, der trifft.



Hören Sie ihn sich zweimal an, bevor Sie sich verteidigen. Meistens steckt ein Wunsch dahinter, für den die andere Seite nur nicht die richtigen Worte gefunden hat.

Horoskop Skorpion: Der Kühlschrank ruft

24. Oktober bis 22. November



Der Vollmond fällt bei Ihnen in den Bereich Alltag und Routinen. Am Samstagvormittag packt Sie der Drang, endlich den Kühlschrank auszuräumen oder den Keller.



Geben Sie ihm nach. Eine Aufgabe, deren Ergebnis man am Ende sehen kann, sortiert bei Ihnen gerade auch den Kopf.

Horoskop Steinbock: Besuch von zu Hause

22. Dezember bis 20. Januar



Bei Ihnen steht der Vollmond im Bereich Familie und Zuhause. Gut möglich, dass sich am Sonntag spontan die Eltern ankündigen oder ein Anruf länger dauert als geplant.



Lassen Sie den Laptop zu. Wer an diesem Wochenende nachfragt, hört eine Familiengeschichte, die bisher niemand erzählt hat.

Horoskop Wassermann: Das Gespräch im Treppenhaus

21. Januar bis 19. Februar



Der Vollmond belebt Ihren Bereich für kurze Wege und Gespräche. Am Samstag kommen Sie mit jemandem ins Reden, mit dem Sie sonst nur Pakete tauschen.



Bleiben Sie ein paar Minuten länger stehen. Gut möglich, dass Sie danach die Nummer einer Handwerkerin haben, die tatsächlich zurückruft.

Horoskop Fische: Der Warenkorb über Nacht

20. Februar bis 20. März



Ausgerechnet in Ihrem Sternbild steht der Mond am Samstag, jedenfalls für Astronomen. Astrologisch berührt er bei Ihnen das Thema Geld und Besitz.



Der Herbstmantel liegt seit Tagen im Warenkorb. Lassen Sie ihn noch eine Nacht dort. Wenn Sie ihn am Montag immer noch wollen, gehört er Ihnen.

Vollmond in Deutschland: Wann und wo Sie ihn am besten sehen

Der Vollmond geht bei Sonnenuntergang im Osten auf und verschwindet erst kurz vor Sonnenaufgang im Westen. Rund und hell wirkt er für das bloße Auge etwa vom 25. bis zum 27. September.



Weil sich die Erde von West nach Ost dreht, steht der Mond in Görlitz oder Frankfurt (Oder) gut eine halbe Stunde früher am Himmel als in Aachen. Ideal ist ein Platz mit freiem Blick nach Osten und wenig Stadtlicht, etwa ein Hügel am Ortsrand oder ein Deich an der Küste.



Wer genau hinschaut, entdeckt in der Nähe des Mondes einen ruhig leuchtenden, gelblichen Punkt. Das ist Saturn, der gerade besonders gut zu sehen ist: Am 4. Oktober steht er in Opposition zur Sonne und ist dann die ganze Nacht am Himmel.

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