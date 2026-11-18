Mit seiner unverwechselbaren Stimme, gefühlvollen Songs und einer guten Portion britischem Humor begeistert James Blunt seit über zwei Jahrzehnten ein internationales Publikum. Nun schlägt der Singer-Songwriter mit seinem Anfang November erschienenen Album „Airplane Mode“ ein weiteres Kapitel seiner Karriere auf.



Über 20 Jahre nach seinem größten Erfolg arbeitet sich der Engländer wieder an die Spitze der britischen Albumcharts. Das dürfte er auch seinen selbstironischen Social-Media-Aktionen zu verdanken haben.

Eine kuriose PR-Aktion und Wetten mit den Fans

Blunt hat nach eigenen Angaben eine Namensänderung zu „Ryan Air“ beantragt. Das geht aus einem Dokument hervor, das der 52-Jährige auf seinem Instagram-Account postete. Dem voraus ging ein selbstironisches Video, in dem er ankündigte seinen Namen entsprechend zu ändern, sollte es sein neues Album „Airplane Mode“ auf Platz eins der britischen Albumcharts schaffen.



Ein Fan namens JoeBangles11 wettete zuvor öffentlich mit James Blunt, dass dessen Album „Airplane Mode“ nicht Platz eins der britischen Charts erreichen würde, und versprach 1000 Pfund für einen guten Zweck. Weitere Videos des Sängers folgten, als die Platte die Spitze der UK-Charts erreichte.

Zustimmung wird geprüft...

Großbritannien hat ein äußerst liberales Namensrecht. Jeder kann per sogenanntem „deed poll“ seinen Vor- und Nachnamen ohne größeren Aufwand beliebig ändern. Ob Blunt den Schritt tatsächlich vollzogen hat, konnte laut dpa zunächst nicht unabhängig geprüft werden. Vorerst unklar bleibt auch, ob die PR-Aktion Teil einer bezahlten Werbeaktion der irischen Airline Ryanair ist.



Mit bürgerlichem Namen heißt der britische Sänger eigentlich James Hillier Blount. Das soll dem geposteten Dokument zufolge nun in Ryan Bel Air geändert werden.



Es ist bereits das zweite Mal, dass Blunt mit dem Thema Namensänderung Schlagzeilen macht. Bereits vor zwei Jahren hatte er Fans entscheiden lassen, wie er heißen solle für den Fall, dass es eine Neuauflage seines Albums „Back to Bedlam“ 20 Jahre nach der Erstveröffentlichung erneut auf Platz eins schaffen sollte. Die Fans entschieden sich für „Blunty McBluntface“, damals blieb ihm eine Namensänderung jedoch erspart.

Britischer Humor und vier Open-Air-Konzerte

Nach seiner umfangreichen Deutschlandtournee im Frühjahr 2027, das Berlin-Konzert findet am 20. März 2027 in der Uber-Arena statt, kehrt Blunt vielleicht dann unter dem Namen „Ryan Air“ im Sommer für vier Open-Air-Konzerte zurück. Im Juni und Juli macht er in Schönau am Königssee, Idstein, Bonn und Wolfsburg Halt und bringt seine neuen Songs gemeinsam mit den bekannten Hits seiner Karriere unter freiem Himmel auf die Bühne.



Gemeinsam mit seiner langjährigen Band wechselt er zwischen reduzierten, vom Klavier oder der Akustikgitarre getragenen Balladen und kraftvollen Popnummern, bei denen das Publikum oft schon nach wenigen Takten mitsingt. Dazwischen erzählt Blunt Anekdoten, kommentiert seine eigenen Hits mit trockenem britischem Humor und nimmt sich dabei selbst selten ernst.



Die zwölf Songs auf „Airplane Mode“ verbinden jene Mischung aus Leichtigkeit, Melancholie und pointierter Alltagsbeobachtung, für die Blunt seit Jahren bekannt ist. Während die sommerliche Single „Tastes Like Summer“ mit unbeschwerten Melodien überzeugt, widmet sich „Weight Of It All“ den Herausforderungen des modernen Lebens.



Weitere Stücke wie das hymnische „Circles“, das rhythmisch treibende „Oh Daisy“ und das emotional aufgeladene „Modern Love“ zeigen die musikalische Bandbreite des Albums, das größtenteils in den Pig Music Studios im englischen Banbury entstand. „Irgendwo auf dem Weg habe ich mich verloren, aber in einem Studio in Banbury wiedergefunden“, erzählt Blunt über die Entstehung der Platte.

James Blunt: Airplane Mode. Atlantic Records, 2026. Berlin-Konzert: 20. März 2027, Uber-Arena, Karten erhältlich im Ticketschop der Berliner Zeitung.

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