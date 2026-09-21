Vom Flüchtlingskind ins Rote Rathaus: Die lange Reise der Elif Eralp

An diesem Wahlabend im Festsaal Kreuzberg bricht ein Moment die üblichen Rituale auf. Während die erste Prognose über die Leinwand läuft und die Menge „Elif! Elif!“ ruft, steht sie zehn Minuten später auf der Bühne, und Elif Eralps erster Gruß gilt weder einem Parteifreund noch einem künftigen Koalitionspartner, sondern einem Mann im Publikum: „Christoph von Amnesty“. „Er hat mich und meine Familie vor 45 Jahren vor dem Flüchtlingsheim bewahrt“, sagt sie unter dem Jubel des Saals. „Danke, dass es solche Menschen wie dich gibt.“