Vom Hoffnungsträger zum Bankdrücker: Was ist los mit Union-Talent Kemlein?

Fußball kann ein schmaler Grat sein. Zwischen Erfolg und Misserfolg sowieso. Eine vergebene hundertprozentige Chance, ein prächtiger Schuss, der trotzdem nur an die Latte oder an den Pfosten kracht, die großartige Rettungstat eines Schlussmannes können ebenso den Ausschlag geben wie ein eher mieser Versuch, der nie ein Tor verdient hätte, aber abgefälscht wird und dadurch dennoch dort landet, wo ihn niemand mehr vermutet hätte. Nicht einmal der Schütze.



Es gibt keinen Kicker, der nicht schon erlebt hätte, dass Zufall der in einem Fall beste Mit- und im anderen der ekligste Gegenspieler wird. Es gibt aber auch jenen schmalen Grat, der sich nicht mit einer Aktion erklären lässt. Wo am Ende manchmal niemand weiß, warum es so gekommen ist. Weil es nicht einmal eine Tendenz gab.

Robert Andrich: Spätstarter vom Zweitligisten zum Nationalspieler

Geht es um den 1. FC Union Berlin, dann ist Robert Andrich, der mit dem Aufstieg in die Bundesliga nach Köpenick kam, dafür das Paradebeispiel. Zwischen zweiter Bundesliga und Dritter Liga gab er bei Dynamo Dresden, Wehen Wiesbaden und Heidenheim sein Können zum Besten.



Anfangs waren die Trainer gar nicht sonderlich überzeugt vom Talent des Mittelfeld-Beißers. So Uwe Neuhaus bei Dynamo Dresden, als Andrich 21 Jahre jung war. Bei Torsten Fröhling und Rüdiger Rehm wurde es in Wiesbaden besser, bei Frank Schmidt in Heidenheim flutschte es dann. An Bundesliga aber war nicht zu denken. Erst recht nicht an eine Krönung als Nationalspieler. Bis 2019 Urs Fischer und die Köpenicker kamen, die Bundesliga als Brennglas und als Schaufenster für einen Karriereschub sorgte, Bayer Leverkusen auf Andrichs Potenzial aufmerksam wurde und Xabi Alonso mit Titelgewinn und Pokalsieg dem Ganzen den großen Kick gab. So etwas nennt man gern Spätstarter.

Aljoscha Kemlein: Union-Talent mit Andrich-Potenzial

Eine derartige Laufbahn ist selten. Wer nicht schon in frühen Jahren glänzt, hat es danach doppelt schwer. Deswegen sind Vergleiche eher nicht möglich. Oder sie verbieten sich, weil die Bedingungen ganz andere sind. Trotzdem könnte man ihn mit einem Spieler aus dem aktuellen Kader des 1. FC Union Berlin ziehen. Mit einem, der vor Talent nur so strotzt. Der seine Feuertaufe in der Bundesliga längst bestanden hat, in manchen Spielen sogar mit Bravour. Der für Deutschlands Nachwuchsteams schon mehr Länderspiele bestritten hat als seinerzeit Andrich und der auf einer ähnlichen Position spielen kann wie der inzwischen 19-malige A-Nationalspieler. Aber dessen Karriere derzeit ein wenig ins Stocken geraten zu sein scheint: Aljoscha Kemlein.

In der deutschen U21-Nationalmannschaft spielt Aljoscha Kemlein eine bedeutende Rolle. Die beiden nächsten Spiele aber musste der Unioner absagen. © DeFodi.de/Imago

Zu Saisonbeginn war der 22-Jährige voller Hoffnung und Tatendrang, den nächsten Schritt hin zum Stammspieler zu machen. Sich im Mittelfeld neben Rani Khedira zu etablieren und dem Haudegen mittelfristig eventuell den Rang abzulaufen. Verantwortung wolle er übernehmen, hatte Kemlein von sich selbst gefordert, „im Mannschaftsverbund gut harmonieren, vor der Abwehr viele Bälle wegnehmen, viel dirigieren und die Mitspieler coachen“. Die Verbeugung ging bereits derart tief, dass der Endgültig-nach-oben-Woller als Nachfolger von Christopher Trimmel als Mannschaftskapitän gehandelt wurde.

Kaum Einsatzzeit unter Union-Trainer Mauro Lustrinelli

Derzeit bleibt manches nur Absicht. Gelegenheit, sich zu zeigen und sich bei Trainer Mauro Lustrinelli unentbehrlich zu machen, gibt es fast nur im Training. Der miese Start mit nur einem Punkt aus den ersten vier Spielen mit horrenden 17 Gegentoren brachte den Verein ins Grübeln und Kemlein um seinen Platz in der Startelf. Die Spielzeit wurde immer weniger. 76 Minuten beim 3:3 gegen Frankfurt, 63 beim 0:4 in Leverkusen, nur noch eine Halbzeit beim 1:3 gegen Schalke, als Einwechsler ab Minute 60 beim 0:7 in München. Und seitdem? Flaute.



Eine Viertelstunde noch beim 0:0 gegen Dortmund, aber beim 1:0 gegen Elversberg und dem 1:1 in Augsburg blieben Augenblicke. Jeweils in der Nachspielzeit für eine Minute gekommen, um mit der Einwechslung eher den Rhythmus des Gegners zu brechen als eigene Akzente zu setzen. Ballkontakte beim ersten Saisonsieg gegen den Aufsteiger aus dem Saarland und beim Punktgewinn in Augsburg: beide Male null. Im Heimspiel gegen Köln (1:1) war es wenigstens mal wieder eine halbe Stunde.



Das alles ist nicht der Anspruch, den Lustrinelli hat und den auch Kemlein an sich stellt. „Bei jungen Spielern geht es nicht immer nur nach oben“, sagt der Coach, „das ist völlig normal. Es ist auch nur eine Momentaufnahme, denn er trainiert sehr gut.“ Spaß macht das alles trotzdem nicht. Dem Trainer nicht und dem Spieler noch viel weniger. Von Meisterprüfung keine Spur. Noch bleibt Kemlein Geselle. Aber ein hoffnungsvoller.

U21-Nationalmannschaft: Kemlein muss absagen

An Zutrauen in ihn gibt es nämlich keinen Mangel. „Er wird diese Phase überwinden“, sagt Lustrinelli, der ihn im täglichen Training beobachtet und als fleißig und ehrgeizig betrachtet. Nur ist das alles nicht erfrischend. Und es kam dieser Tage noch schlimmer. Konnte Kemlein sich noch im Oktober im U 21-Team des DFB zeigen und dort versuchen, die Kurve zu kriegen, ist er auch dort erst einmal nicht dabei. Eine Schulterverletzung, die ihn bereits im Ligaspiel vor einer Woche in Freiburg (0:2) ausbremste, kommt zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt.



Gehörte er in den ersten fünf Länderspielen dieses Kalenderjahres zum Aufgebot von Trainer Antonio Di Salvo, das sich mit Siegen über Nordirland (3:0), Griechenland (2:0), Lettland (4:0), Malta (4:1) und Georgien (2:0) für die EM-Endrunde qualifizierte, die im kommenden Sommer in Albanien und Serbien ausgetragen wird, musste er auch das Testspiel in Essen gegen Belgien aus der Ferne verfolgen.



Auch der zweite Test am Dienstag in Rijeka gegen Kroatien findet ohne ihn statt. Das ist vor allem seelisch ein Rückschlag in der Entwicklung und alles andere als förderlich, um Selbstvertrauen zu tanken.

Junioren-Titel sind kein Freifahrtschein für die Bundesliga

Das soll kein Trost sein, nur sind Spiele in Deutschlands Nachwuchsteams noch lange keine Fahrkarte für eine Karriere in der Bundesliga. Ein Freifahrtschein erst recht nicht. Das haben alle Generationen, mögen sie noch so talentiert gewesen sein und in ihrer Altersklasse Titel gewonnen haben, erfahren. Da macht die jetzige keine Ausnahme.



Von dem DFB-Team, das 1981 in Australien Weltmeister der 20-Jährigen geworden war, schafften es mit Michael Zorc (7 Länderspiele) und Roland Wohlfarth (2) lediglich zwei Spieler ins A-Team, ohne dort jedoch sonderlich Eindruck hinterlassen zu haben. Etwas anspruchsvoller sah das bei jener DDR-Mannschaft aus, die 1986 in Jugoslawien mit Trainer Eberhard „Matz“ Vogel, dem kürzlich verstorbenen Oberliga-Rekordspieler, bei den 19-Jährigen den Europameistertitel gewann. Matthias Sammer, Hendrik Herzog, Dirk Schuster und Rico Steinmann schafften es später ganz nach oben, wurden A-Nationalspieler.



Sammer wurde 1996 sogar Europameister und als derzeit letzter Deutscher Europas Fußballer des Jahres. Allerdings war das hierzulande so etwas wie eine goldene Generation. Trotzdem gab es unter ihnen welche, obwohl in dafür bestem Alter, die im vereinten Deutschland nicht nachhaltig in Fahrt kamen.

Von Real Madrid über St. Pauli zum Vertrag bis 2029

Das sollte für Kemlein zugleich Warnung wie Ansporn sein. Allerdings haben auch andere sein Talent erkannt und ein Auge auf ihn geworfen. Als er einst gerade in die Bundesliga hineingeschnuppert hatte, zu Beginn der Saison 2023/24 in zwei Einsätzen auf 27 Spielminuten gekommen war und auch zum Auftakt der Champions-League-Reise der Köpenicker bei Real Madrid für einige Minuten auf dem Platz stand, schien es keine Grenzen zu geben.



Weil die Eisernen bald darauf aber in die Krise stürzten, auf deren Höhepunkt Urs Fischer das Handtuch warf, kam auch das Mittelfeldtalent ins Schleudern und nur noch in der Europa Youth League zu Spielpraxis. Da aber zweimal gegen Neapel sowie gegen Braga und die Talente der Königlichen aus Madrid jeweils zu 90-Minuten-Einsätzen.

Für Fischer-Nachfolger Nenad Bjelica war das aber zu wenig. Deshalb wurde Kemlein nach Hamburg ausgeliehen, zum damaligen Zweitligisten St. Pauli. Mit den Kiezkickern gelang ihm 2024 der Aufstieg. Als der damals 19-Jährige ans Millerntor kam, war sein neues Team zwei Punkte hinter Holstein Kiel und zwei vor dem Hamburger SV Tabellenzweiter, 17 Spiele später aber hatte es die Störche hinter sich gelassen und den Lokalrivalen um famose elf Zähler distanziert. Das zählte für manchen Pauli-Fan mehr als die Zweitliga-Meisterschaft.



Weil Kemlein auf dem Ritt nach oben eine überzeugende Rolle spielte, wollte der Aufsteiger ihn auch in der Bundesliga behalten. Die Köpenicker aber, sich des Potenzials ihres Talentes bewusst, legten ihr Veto ein. Mehr noch. Ein Jahr später verlängerten sie Kemleins Vertrag bis 2029. Auch weil in der Bundesliga der Knoten geplatzt zu sein schien.

Konkurrenz durch Lustrinellis Wunschspieler Kastriot Imeri

Einerseits zeugt das von Wertschätzung, Vertrauen, Hoffnung. Andererseits ist es Verpflichtung. Der Druck nimmt zu, zumal mit jedem Spiel, das der Mittelfeldmann größtenteils nur von der Bank oder aus dem Aufwärmareal beobachten darf. Zudem werden unter jedem Trainer die Karten neu gemischt. So auch unter Mauro Lustrinelli. Besonders mit ihm, weil der Schweizer eine deutlich andere Sicht auf die Entwicklung einer Spielidee hat als die meisten seiner Vorgänger. Auch wenn er jüngst davon etwas abgewichen ist. Aber nur aus purer Not.

Für Kemlein sollte wichtiger sein, dass Lustrinelli sein Amt mit der klaren Botschaft antrat, mit Kastriot Imeri seinen Wunschspieler aus dem Team des FC Thun zu verpflichten, mit dem er in der zurückliegenden Saison den Meistertitel in der Schweiz errungen hatte. Imeri ist mit 25 Jahren nicht viel älter als Kemlein, bringt aber den Nimbus mit, 2023 mit den Young Boys Bern sowohl die Meisterschaft als auch den Pokal gewonnen zu haben.



Das macht es für Kemlein nicht einfacher. Bleibt abzuwarten, wie der Mittelfeldspieler mit seiner Situation umgeht und ob auch auf seiner Position die Konkurrenz das Geschäft belebt. Es könnte für den 22-Jährigen dann doch die Meisterprüfung werden. Wenn auch für sein Gefühl etwas verspätet.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema