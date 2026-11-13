Vom Problemfall zur Spitzenklasse: Wie Hip-Hop Jugendliche in der Schule auf Erfolgskurs bringt

Einen Tag vor dem HipHop Ball im Roten Rathaus haben die Veranstalter auf einer Pressekonferenz Einblicke in das Programm der Gala gegeben. Dabei wurde das Konzept der „HipHop Class“ vorgestellt.

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Unter dem Motto „United in Diversity“ versammelt die zweite Ausgabe in Berlin rund 100 Künstlerinnen und Künstler.

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Wenn am morgigen Samstag im Berliner Roten Rathaus wieder Abendgarderobe auf Breakdance und urbane Kunst trifft, steckt dahinter weit mehr als eine traditionell glamouröse Ballnacht, wie sie schon in Wien bekannt ist.

Bei der heutigen Pressekonferenz einen Tag vor dem Event machte Veranstalterin Sajeh Tavassoli – die das Format bereits 2016 in Wien ins Leben rief, um der Hip-Hop-Kultur gesellschaftliche Wertschätzung und kulturelle Teilhabe zu verschaffen – deutlich, welchen Bildungs- und Integrationsauftrag die Veranstaltung verfolgt.

Unter dem Motto „United in Diversity“ versammelt die zweite Ausgabe in Berlin rund 100 Künstlerinnen und Künstler – davon über 80 Prozent aus der Hauptstadtregion und zahlreiche Newcomer. Die Veranstaltung ist bereits komplett ausverkauft. Auf dem Podium sprachen neben der Gründerin auch Stefan Lechermann von der Tanzschule Flying Steps, der die Rolle des Tanzes als Demokratie- und Wertebildung hervorhob und einen „urbanen Walzer“ seiner Auszubildenden ankündigte, sowie ein Vertreter des Medienpartners HYGH.

Ein Lehrer auf dem Podium: Hip-Hop als reguläres Schulfach

Den wohl eindrücklichsten Einblick in die gesellschaftliche Kraft der Kultur lieferte jedoch ein Gast, der auf Pressekonferenzen im Roten Rathaus eher selten anzutreffen ist: der Hamburger Lehrer Michael Kröger, Initiator der so genannten „HipHop Class“.

Vor fünf Jahren, im Jahr 2021, startete Kröger das Projekt in Hamburg. Anders als herkömmliche Nachmittags-AGs oder lose Freizeitangebote handelt es sich bei der HipHop Class um eine reguläre Schulklasse, in der Hip-Hop als zusätzliches, fest verankertes Schulfach unterrichtet wird. Inzwischen gibt es bereits 14 solcher Klassen in Hamburg, Berlin, Frankfurt, München und Paris.

Die Wirkung dieses Ansatzes beschrieb Kröger auf der Pressekonferenz als tiefgreifenden Wandel im Klassenzimmer. Seine erste Projektklasse habe sich innerhalb von nur einem Jahr von der schwächsten zur stärksten Klasse entwickelt – und zwar nicht nur auf der Tanzfläche, sondern vor allem in den klassischen Kernfächern Deutsch, Mathematik und Englisch.

Keine Fehlzeiten mehr durch authentische Vorbilder

Aber wie gelingt ein solcher Leistungssprung? Laut Kröger liegt der Schlüssel darin, die Jugendlichen in ihrer eigenen Lebenswelt abzuholen und ihre Selbstwirksamkeit zu stärken. Statt dass Lehrkräfte versuchen, sich selbst künstlich jugendlich zu geben, kommen professionelle Tänzer, Rapper und Künstler direkt in den Unterricht.

Für 14-jährige Schüler seien dies authentische Rollenbilder, zu denen sie aufschauen könnten. Das Ergebnis im Schulalltag war laut Kröger unmittelbar spürbar: Es gab weniger Fehlstunden. Die Jugendlichen kamen plötzlich jeden Tag gerne zur Schule.

Statt die Schule mit rot unterstrichenen Defiziten in Tests und Klassenarbeiten zu verlassen, lernen die Schüler im Rahmen eines „Curriculums für das Erwachsenwerden“, wo ihre eigenen Stärken liegen. Das Projekt stärkt außerdem das Gemeinschaftsgefühl. Da die Klasse den gesamten Schultag gemeinsam verbringt, entsteht ein starker Zusammenhalt – ganz im Sinne des Hip-Hop-Gedankens, bei dem nicht die Herkunft zählt, sondern das gegenseitige Respektieren und gemeinsame Wachsen.

Premiere auf dem Parkett: Hamburg trifft Paris

Wie lebendig dieses Netzwerk bereits ist, zeigte sich direkt im Anschluss an die Gesprächsrunde im Roten Rathaus: Als exklusiven Vorgeschmack auf die morgige Gala präsentierten Jugendliche aus den HipHop Classes aus Hamburg und Paris eine gemeinsame Tanz- und Bühnenperformance. Die Schüler hatten sich zuvor erst ein einziges Mal gesehen und feierten im historischen Ambiente des Rathauses eine viel beklatschte Premiere.

Für Michael Kröger ist genau diese Verbindung aus schulischer Verantwortung und großer Bühne das Ziel: Schule könne den gesellschaftlichen Auftrag nicht allein tragen – Hip-Hop hingegen erweise sich als kraftvoller Hebel, um junge Menschen zu motivieren und ihnen neue Zukunftsperspektiven zu eröffnen.

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