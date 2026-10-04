Vom Rheingau ans Brandenburger Tor: Der Riesling, der im Adlon die Gläser füllt

Bereits zum 36. Mal feiern wir am Samstag den Tag der Deutschen Einheit. Passend dazu möchte ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, einen guten Tropfen aus Deutschland empfehlen: einen Riesling vom Weingut Robert Weil aus dem Rheingau. Ob im Weinfachhandel oder in den Weinkühlern guter Restaurants – Sie erkennen ihn stets an seinen wunderschön leuchtend hellblauen Kapseln.



Mich persönlich verbindet mit den Weinen von Robert Weil eine fast 30 Jahre lange Verbundenheit. Denn sie stehen für mich seit jeher für höchste Qualität und Bekanntheit, für allerfeinstes Made in Germany.