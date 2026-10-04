Bereits zum 36. Mal feiern wir am Samstag den Tag der Deutschen Einheit. Passend dazu möchte ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, einen guten Tropfen aus Deutschland empfehlen: einen Riesling vom Weingut Robert Weil aus dem Rheingau. Ob im Weinfachhandel oder in den Weinkühlern guter Restaurants – Sie erkennen ihn stets an seinen wunderschön leuchtend hellblauen Kapseln.
Mich persönlich verbindet mit den Weinen von Robert Weil eine fast 30 Jahre lange Verbundenheit. Denn sie stehen für mich seit jeher für höchste Qualität und Bekanntheit, für allerfeinstes Made in Germany.
Weinkolumne
Vom Rheingau ans Brandenburger Tor: Der Riesling, der im Adlon die Gläser füllt
Seit der Wiedereröffnung 1997 gehören Weil-Rieslinge zu den meist ausgeschenkten Weinen im Adlon. Unser Kolumnist weiß aus eigener Erfahrung, was sie so begehrt macht.
Martin Pelz
5 Min
Link kopiert
Die Artikel-URL wurde erfolgreich in Ihrer Zwischenablage gespeichert.
Der Riesling vom Weingut Robert Weil aus dem Rheingau stößt auch im Adlon auf große Begeisterung.
© Harald Tittel/dpa