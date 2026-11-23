Die Seefront im Ukrainekrieg reicht weit über ukrainische Küsten hinaus. Ukrainische Drohnen treffen russische Häfen, Tanker und Kriegsschiffe im Schwarzen Meer, Mittelmeer und in der Ostsee. Ziel sind nicht nur militärische Einheiten, sondern auch Handelswege und Energieeinnahmen. Zugleich steigt das Risiko einer Ausweitung in die Nato-Nachbarschaft.

Angriffe auf russische Schiffe reichen bis ins Mittelmeer und in die Ostsee

Die Angriffe auf russische Schiffe fernab ukrainischer Gewässer sind nicht neu. Anfang März 2026 geriet der russische LNG-Tanker „Arctic Metagaz“ nahe Malta nach Explosionen in Brand. Moskau machte dafür ukrainische Seedrohnen verantwortlich, die von der libyschen Küste aus gestartet sein sollen. Die Besatzung wurde gerettet, der Tanker musste abgeschleppt werden.

Im Schwarzen Meer traf ein Drohnenangriff Anfang August den Frachter „Nadezhda“ nahe Noworossijsk. Im Bug brach Feuer aus, die Urheberschaft des Anschlags blieb offen. Anfang September meldete die Ukraine einen Angriff auf den Marinestützpunkt und Ölhafen von Noworossijsk. Getroffen worden sei auch die Fregatte „Admiral Essen“, ein Träger von Marschflugkörpern.

Auch die Ostsee ist betroffen. Mitte November registrierte Finnlands Militär einen Treffer auf ein russisches Kriegsschiff im Finnischen Meerbusen. Ursache und Schäden blieben unklar. Am Samstag wurde der Frachter „Sparta II“ westlich der Insel Gogland von Drohnen getroffen. Er geriet in Brand und trieb manövrierunfähig in finnische Hoheitsgewässer. Die Besatzung wurde evakuiert. Finnlands Militär hält einen ukrainischen Angriff für wahrscheinlich. Der Frachter gehört zum Logistikunternehmen Oboronlogistika, das auch für das russische Verteidigungsministerium arbeitet.

Den vorläufigen Höhepunkt bildete der Angriff vom Sonntag auf die russische Korvette „Merkury“ im libyschen Hafen Bengasi. Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte den Einsatz von sieben ukrainischen Seedrohnen. Nach Kiews Darstellung wurde das 2023 in Dienst gestellte Kriegsschiff versenkt und ein Bordhubschrauber zerstört. Auch der Frachter „MV Angara“, den Russland laut Ukraine für Militärtransporte nutzte, sei getroffen worden. Libysche Stellen bestätigten schwere Schäden und Verletzte. Bengasi liegt in Nordafrika und damit rund 2400 Kilometer von der ukrainischen Front entfernt.

Die Schattenflotte als wirtschaftliches Rückgrat des russischen Krieges

Die Angriffe folgen einer wirtschaftlich-militärischen Logik. Russlands sogenannte Schattenflotte besteht aus Tankern mit undurchsichtigen Eigentümern, wechselnden Flaggen und oft veralteter Technik. Sie ermöglicht Moskau, trotz Sanktionen Öl und Ölprodukte zu exportieren und so den Krieg mitzufinanzieren. Im September 2026 setzte Russland laut KSE Institute 235 Tanker für Ölexporte ein, 137 davon, also 58 Prozent, gehörten zur Schattenflotte. 108 dieser Schiffe standen unter EU-Sanktionen.

Kiew greift deshalb nicht nur Schiffe an, sondern setzt Häfen, Terminals und Begleitschiffe unter Druck. Die Operationen sind auch ein Signal an Unternehmen, die solche Transporte organisieren oder absichern. Schäden und Verzögerungen verteuern Lieferungen, erhöhen Versicherungsrisiken und können Exporte blockieren. Das Warschauer Zentrum für Oststudien berichtet, dass ukrainische Angriffe im Asowschen und Schwarzen Meer seit Juni zugenommen haben. Im August lagen Russlands Getreide- und Rohölausfuhren aus dieser Region mehr als 50 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Moskau sucht zusätzliche Exportwege. Murmansk und die arktischen Umschlagplätze gewinnen dabei an Bedeutung. Dort wird Öl teils zunächst auf schwimmende Lager übertragen und später auf andere Tanker umgeladen. Laut dem Center for Strategic and International Studies liefen seit 2022 rund 53 Prozent der russischen arktischen Rohölexporte über die Lager „Umba“ und „Kola“, weitere 24 Prozent über den Umschlagplatz Murmansk in der Kola-Bucht. Eine vollständige Verlagerung ist das nicht: Ostsee und Pazifik blieben im September 2026 die wichtigsten Ausgangsregionen der Schattenflotten-Exporte. Eis, Wetter und wenige Umschlagpunkte machen die Arktisroute zudem verwundbar.

Kiews Interesse an einer Ausweitung des Krieges

Aus ukrainischer Sicht ist die Ausweitung des Operationsraums strategisch folgerichtig. Russland finanziert den Krieg über Energieexporte und versorgt seine Streitkräfte über weitreichende Logistikketten. Werden diese Netzwerke angegriffen, muss Moskau Kräfte und Geld für den Schutz von Häfen, Tankern und Stützpunkten aufbringen.

Die Ukraine hat daher ein nachvollziehbares Interesse daran, den Krieg geografisch und wirtschaftlich auszuweiten: Russland soll sich nicht auf die ukrainische Front konzentrieren können, sondern seine Verwundbarkeit an vielen Stellen spüren. Das bedeutet nicht, einen direkten Konflikt mit der Nato auslösen zu wollen – das wäre für Kiew hochriskant. Doch ein erweiterter Operationsraum kann Russlands Kosten erhöhen und sichere Rückzugsräume beseitigen. Der Preis ist eine wachsende Eskalationsgefahr: Wenn beschädigte Schiffe in Nato-Gewässer treiben oder Drohnen fremden Luftraum verletzen, können Zwischenfälle internationale Krisen auslösen. Die maritime Front wird so zum Druckmittel – und zum Risiko für Europa.

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