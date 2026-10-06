Vom Zoni zum Ossi: Karriere zwischen Witzfigur und selbstironischem Neuland-Erkunder

Jetzt hebelt er auch noch das alte bundesrepublikanische Parteiensystem aus. Wie ging das eigentlich los mit dem Ossi – im allzu westlichen Einheitsdeutschland?

Eines der hier von einem Mann in blauer Plane ausgeführte Hütchen prangte 2019 auf dem Spiegel mit dem Titel: „So isser, der Ossi“

Das hartnäckige „Ossi-Gejammer“, wie es genervte Auskenner (West) empfinden, zeigt endlich Wirkung. Um es sprichwörtlich zu sagen: Die getroffenen Hunde bellen. In der härtesten – weil demokratischen – Form kam das Genörgel mit der Wahl in Sachsen-Anhalt nun auch bei Bundeskanzler Friedrich Merz an, dem selbst Parteifreunde „fehlenden mentalen Bezug zum Osten“ (Haseloff) attestieren. Nun sagt er zur Halbierung seiner CDU: „Das macht etwas mit uns, auch mit mir persönlich.“