Von Aachen bis Brandenburg: Wie die Bundeswehr Kommunen für den Ausbau von Kasernen nötigt

Pläne der Bundeswehr bremsen Ausbau von Wohnraum und Naherholung. Beispiele finden sich in der ganzen Republik – auch in Brandenburg.

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Falkenhagen in Brandenburg: Hier blockiert der Bund Liegenschaften, in die die Gemeinde schon investiert hat.

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Der Bund benötigt Flächen – für Kasernen, Depots, Marinestützpunkte – und zwar schnell. Dafür nutzt er ein Landbeschaffungsgesetz von 1957, das Gemeinden lediglich anhört. Er hat ein Enteignungsrecht, das er gegen Städte praktisch nie gebraucht hat, das aber eine Drohkulisse aufbaut. Und er agiert mit einem Moratorium, mit dem er mehr als 200 Liegenschaften seit einem Jahr für den zivilen Gebrauch sperrt.

Keines dieser Instrumente muss je vor Gericht. Zusammengenommen aber bewirken sie, dass Kommunen oft aufgeben, bevor jemand prüft, ob sie das müssten.

Aachen: Die Stadt hat kein Mitspracherecht mehr

Aachen, ganz im Westen der Republik, zeigt das. Eine weitreichende Grünfläche am Rande der Stadt gehört Privatleuten, der Kauf durch den Bund steht nach Zeitungsberichten wohl kurz bevor.

Die Stadt hat diese Fläche in den vergangenen Jahren zweimal gegen Investoren verteidigt – mit Klimagutachten, Bürgerprotest, und Ratskonsens quer durch die Parteien.

Jetzt kam die Armee und der Oberbürgermeister sagt: „Wir sind raus, auf unserem eigenen Stadtgebiet.“

Ein demokratisch erkämpftes Ergebnis wird nicht aufgehoben. Es wird umfahren.

Kiel: Was ist Gemeinwohl?

Dann Kiel, im Norden. Hier gehört das Gelände der Stadt selbst, und ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages sagt klar: Eine Enteignung wäre kein Automatismus.

Wohnungen für 5.000 Menschen, die dort geplant waren, sind Gemeinwohl. Nehr noch vielleicht als ein Seebataillon, das dort auch entstehen soll. Die Ratsmehrheit verhandelt trotzdem lieber – aus Sorge, sonst alles zu verlieren.

Brandenburg: Liegenschaften werden blockiert

In Brandenburg findet sich das dritte Beispiel, es ist der leiseste Fall. In Falkenhagen liegen 30 Hektar einer ehemaligen Sowjetkaserne, die der Bund eigentlich abgeben wollte.

Seit Oktober 2025 gilt ein Umwandlungsstopp: 200 Liegenschaften bundesweit, 15 davon in Brandenburg, eingefroren als „strategische Reserve“, bis die Bundeswehr geprüft hat, ob sie sie benötigt.

Drei Mechanismen, ein Ergebnis

So funktioniert Macht ohne Zwang. In Aachen reicht ein General, der auf Nachfrage indirekt mit dem „Wegzug“ der Bundeswehr droht. In Kiel reicht das Wort „Enteignung“, damit ein Rat zustimmt. Und in Brandenburg herrscht Schweigen, wo Dialog und Entwicklung nötig wären.

Das Landbeschaffungsgesetz wurde geschrieben, als der Bund in der noch jungen Bundesrepublik mit Bauern um Übungsplätze stritt. Heute stehen ihm Städte gegenüber, die Wohnraum, Kaltluft und Hochwasserschutz verteidigen – und Gemeinden, deren das Planungsrecht auf unbestimmte Zeit genommen werden soll.

Ein solcher Konflikt war gesetzlich nie vorgesehen. Wer will, dass die „Zeitenwende“ somit nicht in einem neuen Gesellschaftskonflikt mündet, sollte das schleunigst ändern.

Ansonsten werden die Kommunen schmerzlich erfahren müssen, dass ihre Hoheit nur so lange gilt, wie man es in Berlin erlaubt. Und das wäre ein klarer Bruch mit dem föderalen Prinzip.

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