Von der Fernsehtechnikerin zur Bundespräsidentin? Ilse Aigners ungewöhnlicher Aufstieg

Sie könnte Geschichte schreiben und als erste Frau Bundespräsidentin werden. Doch reicht eine lange politische Laufbahn für das höchste Staatsamt – und wofür steht Ilse Aigner eigentlich?

Ilse Aigner (CSU) ist seit 2018 Präsidentin des Bayerischen Landtags. Nun wird sie als mögliche Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin gehandelt.

Eine gelernte Radio- und Fernsehtechnikerin, die später Hubschrauberelektrik entwickelte, Bundesministerin wurde und heute den bayerischen Landtag leitet: Ilse Aigners Lebenslauf ist ungewöhnlicher als der vieler Politiker. Am 30. Januar 2027 könnte die 61-jährige CSU-Politikerin zur ersten Bundespräsidentin Deutschlands gewählt werden. Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich inzwischen für sie ausgesprochen.

Doch dass erstmals eine Frau ins Schloss Bellevue einziehen könnte, ist noch kein Argument für ihre Eignung. Aigner bringt politische Erfahrung auf kommunaler, Landes- und Bundesebene mit. Gleichzeitig blieb sie bundespolitisch vergleichsweise blass. Was hat sie tatsächlich vorzuweisen und wo liegen ihre Schwächen?

Von der Werkstatt in die Politik

Ilse Aigner stammt aus Feldkirchen-Westerham im Landkreis Rosenheim. Sie wuchs als jüngste von vier Schwestern in einer Handwerkerfamilie auf. Nach ihrer Ausbildung zur Radio- und Fernsehtechnikerin im elterlichen Betrieb bildete sie sich zur Elektrotechnikerin weiter. Von 1990 bis 1994 entwickelte sie bei Eurocopter elektrische Systeme für Hubschrauber. Sollte sie ins Schloss Bellevue einziehen, könnte sie dort zumindest selbst Hand anlegen: Sogar Satellitenschüsseln installieren gehört zu ihren Fähigkeiten.

Ihre politische Laufbahn begann 1990 im Gemeinderat ihres Heimatortes. 1994 zog sie in den Bayerischen Landtag ein, vier Jahre später in den Bundestag. Dort arbeitete sie unter anderem im Haushalts- sowie im Bildungs- und Forschungsausschuss. 2008 berief Angela Merkel sie zur Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.

Fünf Jahre Berlin – wenig bleibendes Profil

Als Ministerin musste sich Aigner mit mehreren Krisen beschäftigen, darunter dem Dioxinskandal 2011 und der EHEC-Epidemie. Sie setzte sich außerdem für besseren Anlegerschutz ein und unterstützte Milchbauern während der Milchpreiskrise mit staatlichen Hilfen. Ihre Bilanz blieb dennoch umstritten. Kritiker warfen ihr vor, viel anzukündigen, aber zu wenig umzusetzen. Die damalige Berichterstattung bezeichnete sie teilweise als „Ankündigungsministerin“.

Eine bundespolitische Handschrift, die bis heute mit ihrem Namen verbunden wäre, hat sie kaum hinterlassen. 2013 kehrte sie nach Bayern zurück und wurde stellvertretende Ministerpräsidentin sowie Wirtschaftsministerin. Dort beschäftigte sie sich unter anderem mit Energiewende, Stromnetzausbau und Digitalisierung. Auch in dieser Funktion blieb sie über Bayern hinaus eher wenig präsent.

Die Frau, die Söder nicht schlagen konnte

Aigner und Markus Söder kennen sich seit Jahrzehnten. Beide zogen 1994 in den Landtag ein und machten innerhalb der CSU Karriere. Als Horst Seehofer 2018 nach Berlin wechselte, galt Aigner als mögliche Nachfolgerin. Sie übernahm für wenige Tage kommissarisch die Regierungsgeschäfte, doch Söder setzte sich im Machtkampf durch.

Aigner räumte später ein, dass sie den Konflikt nicht bis zum Äußersten führen wollte. Sie wolle keine Machtspiele um der Macht willen. Eine Haltung, die zum Bundespräsidentenamt passen könnte. Zugleich stellt sich die Frage, ob ihr bisweilen der politische Durchsetzungswille fehlt.

Seit November 2018 ist Aigner Präsidentin des Bayerischen Landtags. Bei ihrer ersten Wahl erhielt sie 198 von 205 Stimmen. Das Amt verlangt überparteiliche Führung und die Fähigkeit, parlamentarische Konflikte zu moderieren. Gerade im Umgang mit der AfD zeigte Aigner aber auch Entschlossenheit: 2024 ließ sie strengere Ordnungsmittel einführen. Im März 2025 wurde erstmals ein Ordnungsgeld gegen einen AfD-Abgeordneten verhängt, der in einer Debatte den NS-Propagandabegriff „Endsieg“ verwendet hatte.

Söders Kandidatin – mit doppeltem Nutzen?

Dass Aigner nun für das höchste Staatsamt gehandelt wird, ist nicht zuletzt Söder zu verdanken. Bereits im April 2026 brachte der CSU-Chef sie ins Spiel. Auf dem CSU-Parteitag im Oktober warb er erneut für sie: „Die Entscheidung wird woanders gefällt, aber ich würde mir es von Herzen gönnen, wenn Ilse Aigner nächste Bundespräsidentin würde.“ Später korrigierte er sich auf Instagram: Er würde es ihr gönnen, nicht sich. Ein Freud’scher Versprecher, der für Heiterkeit sorgte.

Söders Unterstützung dürfte allerdings auch machtpolitische Gründe haben. Aigner ist innerhalb der CSU beliebt und könnte ihm eines Tages bei der Nachfolge in Bayern gefährlich werden. Ein Wechsel nach Berlin würde diese Konkurrenz zunächst beseitigen. Zugleich könnte Söder sich als Förderer der ersten Bundespräsidentin präsentieren. Allerdings würde eine CSU-Bundespräsidentin auch seine eigenen Kanzlerambitionen erschweren: Zwei CSU-Politiker an der Spitze von Staat und Regierung wären für die CDU kaum vorstellbar.

Friedrich Merz ließ sich zunächst Zeit mit einer Festlegung. Die CDU hielt sich andere Kandidatinnen wie Annegret Kramp-Karrenbauer, Karin Prien und Julia Klöckner offen. Am 8. November sprach sich Merz schließlich für Aigner aus. Damit setzte sich Söders Personalvorschlag durch.

Was qualifiziert sie – und was fehlt?

Aigners wichtigste Qualifikation ist ihre langjährige Erfahrung mit parlamentarischen Institutionen. Sie kennt die Kommunalpolitik, den Bundestag, die Bundesregierung und die Landesregierung. Als Landtagspräsidentin muss sie unterschiedliche politische Interessen zusammenführen und die Einhaltung demokratischer Regeln sicherstellen. Gerade in einer Zeit zunehmender Polarisierung ist das ein relevantes Argument.

Doch ihre Fähigkeiten als Vermittlerin allein reichen nicht aus. Das Bundespräsidentenamt verlangt auch öffentliche Präsenz und die Fähigkeit, gesellschaftliche Debatten zu prägen. Aigner ist bislang eher als pragmatische Politikerin denn als große Rednerin oder politische Visionärin aufgefallen. Ob sie mit ihrer zurückhaltenden Art bundesweit Menschen erreichen kann, müsste sie erst beweisen.

Auch außenpolitisch hat sie wenig Profil. Als Bundespräsidentin würde sie Deutschland bei Staatsbesuchen vertreten, ausländische Staatsgäste empfangen und sich zu internationalen Krisen äußern. In diesem Bereich müsste sie sich erst etablieren. Eine juristische Ausbildung hat sie ebenfalls nicht. Das ist allerdings keine Voraussetzung für das Amt: Das Grundgesetz verlangt weder ein Jurastudium noch eine bestimmte berufliche Qualifikation.

Die erste Frau – aber auch die beste Wahl?

Dass erstmals eine Frau Bundespräsidentin werden könnte, ist historisch bedeutsam. Bislang standen zwölf Männer an der Spitze der Bundesrepublik. Doch die Geschlechterfrage darf nicht die einzige Begründung für Aigners Kandidatur sein. Auch die Art der Auswahl wirft Fragen auf: Die Parteien handeln das höchste Staatsamt traditionell untereinander aus. Die Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek kritisierte die Kandidatensuche als eine Art „Versorgungsposten“.

Aigner kann wenig dafür, dass ihre Kandidatur auch machtpolitischen Interessen dient. Nach einer möglichen Wahl müsste sie allerdings beweisen, dass sie unabhängig vom CSU-Parteibuch agieren kann. Ihre parlamentarische Erfahrung und ihr pragmatischer Stil sprechen für sie. Ihre wenig profilierte Ministerzeit und das begrenzte außenpolitische Profil zeigen zugleich, dass ihre Eignung keineswegs selbstverständlich ist.

Eine Handwerkerin im Schloss Bellevue wäre eine ungewöhnliche Besetzung. Aber Besonnenheit allein ist noch keine politische Haltung. Und die erste Frau im höchsten Staatsamt zu sein, wäre ein historischer Erfolg – noch kein Beweis dafür, dass sie die beste Besetzung ist.

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