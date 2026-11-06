Von der Muckibude zur Bruchbude: John Reed an der Prenzlauer Allee macht dicht

Wer hier trainierte, brauchte mitunter mehr Geduld als Muskelkraft. In wenigen Wochen schließt das John Reed Fitnessstudio am Bötzowareal – und baut endlich um.

Es klingt zunächst nach einer schlechten Nachricht für alle John-Reed-Mitglieder in Mitte und Prenzlauer Berg: Die Filiale auf dem Gelände der Backfabrik am unteren Ende der Prenzlauer Allee muss schließen. Und das schon in weniger als einem Monat.



Wie das Unternehmen Anfang der Woche in einer Rundmail an seine Mitglieder mitteilte, hat das Fitnessstudio noch bis zum 7. Dezember geöffnet. Bis 22 Uhr können an diesem Tag noch Hanteln gestemmt und Klimmzüge gemacht werden. Danach ist am bisherigen Standort auf unbestimmte Zeit Schluss.

Schon vor dem Training genervt und erschöpft

Der Grund für die Schließung sind nach Angaben des Unternehmens Umbaumaßnahmen. Aber keine Sorge: Wenige Kilometer entfernt stellt John Reed seinen Mitgliedern übergangsweise eine Ausweichfläche zur Verfügung. Allzu bitter dürfte die Nachricht also ohnehin nicht sein. Denn wer hier regelmäßig trainiert, dürfte dem Ende des bisherigen Zustands durchaus etwas abgewinnen können.

Schon seit Monaten fällt das Gym schließlich immer weiter auseinander. Das merkt man, noch bevor das Training überhaupt begonnen hat. Bereits die Suche nach einem freien Spind in der Herren-Umkleidekabine kann zum Spießrutenlauf werden. Nicht etwa, weil das Studio überfüllt wäre und zu viele Mitglieder gleichzeitig trainieren.



Vielmehr sind jede Menge Spinde von achtlosen Chaoten mutwillig zerstört, von anderen Mitgliedern dauerhaft in Beschlag genommen oder funktionieren schlicht aus technischen Gründen nicht mehr.

Nicht nur während Corona konnten einige Geräte in diesem John Reed nicht benutzt werden. © Imago

Eine Viertelstunde nach einem Spind suchen, um seine Klamotten zu verstauen? Hier zu bestimmten Zeiten trauriger Normalzustand. Auf entsprechende Hinweise reagierte das Personal bislang lediglich mit: „Ja, wir wissen um die Spindsituation.“ Und aus eigener Erfahrung sei gesagt: Sein Hab und Gut sollte man hier definitiv gut einschließen.

Wer seine Sachen schließlich verstaut hat, begibt sich für ein kurzes Warm-up meist aus dem Keller ins Obergeschoss. Doch gerade zu Stoßzeiten heißt es auch hier: warten. Diesmal auf ein freies Laufband. Einerseits haben offenbar alle Berliner in den vergangenen zwei Jahren das Laufen für sich entdeckt, andererseits ist mindestens eines der Geräte ohnehin ständig defekt.

Auch die einzigen beiden Spinning-Bikes in der Mitte der Etage sind meistens besetzt. Hat man ausnahmsweise doch das Glück, eines zu ergattern, stellt sich nicht selten heraus, dass die Pedalriemen gerissen sind. Wer das Personal darauf aufmerksam macht, hat bislang wenig Aussicht auf Besserung.



Die Liste der Ärgernisse ließe sich fortsetzen: poröse Matten, platte Balancetrainer, keine Trinkwasserstation. Lediglich die meisten Kraftgeräte funktionieren noch. Aber gut, was soll an Stahl, Stahl und noch mehr Stahl auch schon kaputtgehen?

Training? Nach dem Umbau nur noch im Keller

Der Umbau kommt also keinen Tag zu früh. Trotzdem dürfte der vorübergehende Verlust des Standorts für einige Mitglieder schmerzhaft sein. Direkt neben dem Soho House und gegenüber des Bötzowareals gelegen, ist das Studio für viele Berlinerinnen und Berliner ideal, um sich vor, nach oder sogar während der Arbeit kurz auszupowern. Zumal sich der Mitgliedsbeitrag im Vergleich zu anderen Fitnessangeboten in der Umgebung noch im Rahmen hält.



Wann die Bauarbeiten abgeschlossen sein werden und das Training am bisherigen Standort wieder aufgenommen werden kann, geht aus der Mitteilung des Unternehmens nicht hervor.

Nach dem Umbau wird im John Reed auf der Prenzlauer Allee nur noch unter Tage trainiert. © Imago

Auch die geplanten Veränderungen haben einen Haken: Offenbar wird die ebenerdige Etage dem Studio künftig nicht mehr zur Verfügung stehen. Stattdessen soll der ohnehin schon tageslichtarme Bereich im Untergeschoss vergrößert werden. Dafür werden Teile der Tiefgarage in Trainingsfläche umgewandelt. In Zukunft heißt es also: pumpen im Keller – wo die Luft schon jetzt zeitweise zu wünschen übriglässt.



Wie die Betreiber auch mitteilen, wird das neue Studio kleiner ausfallen als das bisherige. Immerhin: Der Mitgliedsbeitrag soll nicht steigen.



Und wo lässt sich bis zur Wiedereröffnung Eisen stemmen? Ab dem 1. Dezember können Mitglieder täglich zwischen 6 und 24 Uhr den Ausweichstandort in der Rosenthaler Straße 63/64 nutzen.

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