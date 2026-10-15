Von EU-Sanktionsliste gestrichen: Russlands LNG-Riese Novatek schnappt sich zwei neue Tanker

Fehlende Schiffe bremsen Russlands LNG-Exporte aus der Arktis. Nun baut Novatek seine Flotte weiter aus – trotz westlicher Versuche, Arctic LNG 2 zu stoppen.

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Russlands größter Flüssigerdgasproduzent Novatek baut seine Tankerflotte für die Arktis weiter aus. Fehlende Schiffe bremsen bislang vor allem das sanktionierte Großprojekt Arctic LNG 2. Nun übernimmt der Konzern mindestens zwei zusätzliche LNG-Tanker der Eisklasse Arc4. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Register- und Schiffsverkehrsdaten.



Demnach wird die Novatek-Gesellschaft Gas & Power Asia inzwischen als kommerzieller Betreiber der „North Ocean“ und der „North Moon“ geführt. Die zuvor von der japanischen Reederei Mitsui O.S.K. Lines (MOL) betriebenen Schiffe sind laut Daten des Londoner Börsenbetreibers LSEG bereits von Südkorea aus auf der arktischen Nordostpassage unterwegs. Beide standen auf der EU-Sanktionsliste und wurden später wieder gestrichen, nachdem zugesichert worden war, sie nicht für Transporte aus Yamal LNG und Arctic LNG 2 einzusetzen.

Novatek übernimmt zwei Arc4-Tanker für die Arktis

Die beiden Tanker wurden Reuters zufolge 2024 beziehungsweise 2025 auf einer südkoreanischen Werft gebaut und gehören zur Eisklasse Arc4. Die Nachrichtenagentur stützt ihre Angaben zum Betreiberwechsel auf die Schifffahrtsdatenbank Equasis und LSEG. MOL lehnte eine Stellungnahme ab, Novatek antwortete nicht auf eine Anfrage.

Zuvor hatten verschiedene Medien über insgesamt vier Arc4-Tanker berichtet, die Novatek übernehmen solle. Laut Reuters wechselten alle vier im September Eigentümer und Betreiber, wurden unter die Flagge Panamas gebracht und im Oktober umbenannt. Für mindestens zwei weist die Nachrichtenagentur nun die Novatek-Gesellschaft als kommerziellen Betreiber aus.

Drei der vier Schiffe, darunter die „North Ocean“ und die „North Moon“, waren im vergangenen Jahr von der EU mit Sanktionen belegt worden. Später wurden sie nach den entsprechenden Garantien wieder von der Liste genommen. Ob die beiden Tanker inzwischen Ladungen aus einem der beiden russischen Projekte aufgenommen haben, geht aus der Meldung nicht hervor.

Das Terminal Arctic LNG 2 in Russland: Betreiber Novatek übernimmt zwei LNG-Tanker, die zuvor von der EU-Sanktionsliste gestrichen wurden. © Arctic LNG 2

Fehlende Tanker bremsen Arctic LNG 2

Für Novatek ist zusätzliche Transportkapazität entscheidend. Wie die Berliner Zeitung Anfang September berichtete, bedienen mittlerweile mindestens 20 Tanker Arctic LNG 2 und die dazugehörige Transportinfrastruktur – neun mehr als Ende Dezember 2025. Zur Flotte gehören neben konventionellen LNG-Frachtern drei moderne Arc7-Eisbrechertanker.

Diese Spezialschiffe übernehmen eine Schlüsselrolle: Während der Wintermonate muss das Flüssigerdgas aus der Anlage auf der westsibirischen Gydan-Halbinsel durch das Eis der Ob-Bucht transportiert werden. Nach der Umladung an schwimmenden Speicheranlagen können konventionelle Tanker den Weitertransport zu den Abnehmern übernehmen.

Die nun übernommenen Arc4-Tanker gehören allerdings einer niedrigeren Eisklasse an. Sie sind daher nicht mit den Arc7-Eisbrechertankern gleichzusetzen, die für die besonders anspruchsvollen Wintertransporte benötigt werden. Welche Aufgaben die beiden Schiffe innerhalb der Transportkette übernehmen sollen, lässt Reuters zunächst offen.

Wie stark der Flottenengpass das Projekt begrenzt, zeigten bereits die Anfang September veröffentlichten Einschätzungen von Rystad Energy. Das Analysehaus erwartete für 2026 ein Produktionsvolumen von rund fünf Millionen Tonnen LNG aus Arctic LNG 2. Die beiden bislang installierten Produktionslinien sind dagegen zusammen auf 13,2 Millionen Tonnen jährlich ausgelegt.

Novatek arbeitet zugleich daran, technische Beschränkungen der Anlage zu überwinden. Wie die Berliner Zeitung im September unter Berufung auf das Schifffahrtsportal gCaptain berichtete, hatten zwei US-sanktionierte Schwerlastschiffe in China die letzten fehlenden Strommodule für die zweite Produktionslinie geladen. Deren Leistung war dem Bericht zufolge durch die unvollständige Stromversorgung begrenzt. Die Ankunft und Installation der Module waren damals noch nicht bestätigt.

China nimmt mehr Gas ab, Europa bleibt für Yamal wichtig

Trotz der Beschränkungen hat Arctic LNG 2 seine Ausfuhren bereits deutlich hochgefahren. Nach LSEG-Daten, die der Berliner Zeitung exklusiv vorliegen, wurden zwischen Januar und Juli 2026 rund 1,71 Millionen Tonnen beim russischen Terminal verladen – gut 700 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Damals waren es erst 0,21 Millionen Tonnen gewesen. China ist bislang der einzige bekannte Abnehmer von Flüssigerdgas aus Arctic LNG 2.

Beim anderen großen Novatek-Projekt Yamal bleibt dagegen Europa der wichtigste Absatzmarkt. Laut einer Anfang Oktober veröffentlichten Urgewald-Auswertung von Kpler-Daten gingen zwischen Januar und September 12,18 Millionen Tonnen an EU-Häfen – 9,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das waren 85 Prozent der erfassten Liefermenge des Projekts, die Berliner Zeitung berichtete.

Die europäischen Häfen sind auch für den Einsatz der Tanker wichtig: Die kurzen Wege erlauben den Spezialschiffen, ihre Fracht abzuliefern und rasch nach Russland zurückzukehren. Eine Verlagerung nach Asien würde längere Fahrten bedeuten und die begrenzte Flotte stärker beanspruchen. Für Novatek kommt die zusätzliche Transportkapazität daher zur richtigen Zeit. Ob und wie sie für Arctic LNG 2 eingesetzt werden, bleibt jedoch offen.

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