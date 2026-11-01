Von Genosse zu Genosse: „Die Berliner Wohnungsfrage lösen wir damit nicht“

In Berlin und anderen Großstädten wird seit Jahren über eine grassierende Wohnungsnot diskutiert. Die Debatte verläuft meist unsachlich und recht plakativ. In Berlin steht nun nach der Wahl die Enteignung großer Wohnungsunternehmen auf der Agenda. Davon wären laut der Linken nur börsennotierte Konzerne wie Vonovia, Deutsche Wohnen oder LEG betroffen, nicht aber die landeseigenen Wohnungsunternehmen oder die Berliner Genossenschaften.

Nach einer nachhaltigen Lösung des Wohnproblems sieht dies allerdings nicht aus, denn Enteignungen oder Vergesellschaftungen schaffen noch keine neuen oder sanierten Wohnungen. Gibt es andere Lösungen? Und welche Möglichkeiten hat die Politik überhaupt? Wir haben mit Tom Wünsche gesprochen. Er ist Vorstandsvorsitzender der Wohnungsbaugenossenschaft Vorwärts eG aus Berlin-Lichtenberg.

Markus Wächter/Berliner Zeitung Zur Person Tom Wünsche hat in den 1990ern in Berlin an der FU Jura studiert. Der Volljurist legte noch ein betriebswirtschaftliches Studium nach und begann 1998 als Justiziar bei der Lichtenberger Vorwärts eG. Seit 2006 ist Wünsche Vorstandsmitglied und seit 2009 Vorstandsvorsitzender.

Herr Wünsche, welche Folgen hätte eine Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen in Berlin?



Mich stört an der Vergesellschaftungsdebatte vor allem das Versprechen dahinter: Die Mieten sollen runter, gleichzeitig soll mehr in die Häuser investiert werden.



Die landeseigenen Wohnungsgesellschaften zeigen ganz gut, wie anspruchsvoll Wohnungsbewirtschaftung auch in öffentlichem Eigentum bleibt. Sie arbeiten professionell und sind für Berlin wichtig. Aber auch dort müssen Neubau, Modernisierung und der laufende Betrieb finanziert werden. Dazu kommen Aufgaben des Landes; bei der Howoge reicht das bis zum Schulbau. Das ist völlig legitim. Es zeigt nur: Mit einem anderen Eigentümer verschwinden die wirtschaftlichen Herausforderungen nicht. Warum sollte das bei zusätzlich übernommenen Beständen anders sein?



Für uns als Vorwärts war die Debatte bisher keineswegs theoretisch. Mit mehr als 5000 Wohnungen lagen wir deutlich über der bislang diskutierten Schwelle.

Genossenschaften sollen allerdings ausgenommen werden.



Natürlich könnte ein Gesetz Genossenschaften ausnehmen. Das würde mich als Vorstand der Vorwärts zunächst einmal beruhigen. Nur muss man dann auch erklären können, warum ein Unternehmen allein aufgrund seiner Rechtsform anders behandelt werden soll. Ich habe Schwierigkeiten mit der Vorstellung, einerseits die Größe des Wohnungsbestands zum entscheidenden Kriterium zu machen und andererseits Ausnahmen vorzusehen, weil man bestimmte Eigentümergruppen sympathischer findet.



Die Wirkung eines solchen Gesetzes würde nicht an der Berliner Landesgrenze enden. Eigentümer, Käufer und Kreditgeber müssten ein mögliches Vergesellschaftungsrisiko künftig in ihre Entscheidungen einpreisen. Das könnte sich auf Immobilienwerte, die Bewertung von Sicherheiten und die Finanzierungskonditionen auswirken. Wie stark, kann heute niemand seriös sagen.



Am Ende führt die Debatte für mich wieder zu einer sehr einfachen Überlegung: Auch nach einem Eigentümerwechsel müssen Instandhaltung, Modernisierung, Verwaltung und Finanzierung bezahlt werden. Niedrigere Mieten und höhere Investitionen zugleich sind kein Selbstläufer. Auch ein öffentlicher oder gemeinwirtschaftlicher Eigentümer muss Prioritäten setzen. Die Erwartungen der Mieter, der Wohnungspolitik und des Finanzsenators werden dabei nicht immer dieselben sein.

Tom Wünsche: „Auch nach einem Eigentümerwechsel müssen Instandhaltung, Modernisierung, Verwaltung und Finanzierung bezahlt werden.“ © Markus Wächter/Berliner Zeitung

Schauen wir doch mal auf das Modell der Genossenschaft: Was zahlen die Mitglieder der Vorwärts durchschnittlich für ihre Wohnungen?



Unsere durchschnittliche Soll-Nettokaltmiete lag 2025 bei 6,40 Euro je Quadratmeter. Ohne die seit 2012 fertiggestellten Neubauten waren es 6,14 Euro. Wir bewirtschaften derzeit 5137 Wohnungen.



Diese Zahlen sind aber nicht das Ergebnis einer einzelnen politischen Maßnahme oder eines besonders günstigen Jahres. Dahinter stehen Jahrzehnte kontinuierlicher Bewirtschaftung. Genau das ist für mich ein wesentlicher Punkt beim Genossenschaftsmodell: Wir denken langfristig und investieren regelmäßig wieder in unsere Häuser.

Und wie viele Wohnungen hat die Vorwärts in den vergangenen 20 Jahren neu gebaut?



254 Wohnungen.

Das ist nicht gerade viel …



Moment. Vor gerade einmal 20 Jahren sah der Wohnungsmarkt in Berlin völlig anders aus. Mehr als 100.000 Wohnungen standen leer, und auch wir hatten erhebliche Leerstandsprobleme. Neubau war damals für viele schlicht kein Thema. Bei dieser Marktlage hielt sich der Beifall für neue Bauvorhaben entsprechend in Grenzen. Wir haben zunächst mit kleineren Vorhaben begonnen und später deutlich größere Projekte umgesetzt.



In Zukunft werden wir auch weiter bauen, wenn Grundstück und Rahmenbedingungen stimmen. Wohnbedürfnisse verändern sich. Im Neubau können wir darauf mit anderen Grundrissen und barrierearmen Wohnungen reagieren.



Der Schwerpunkt unserer Investitionen liegt trotzdem im vorhandenen Bestand. Wir sanieren systematisch Stränge, erneuern Heizungsanlagen, modernisieren Aufzüge und kümmern uns um die technische Substanz, bevor daraus ein Instandhaltungsrückstau wird.



Wenn ich auf andere Bestände am Markt schaue, sehe ich für die kommenden Jahre allerdings ein erhebliches Problem. Bestände aus den 1990er-Jahren werden häufig noch immer fast wie Neubauten behandelt. Ein Haus von 1995 ist heute aber über 30 Jahre alt. Bei vielen dieser Gebäude stehen jetzt erstmals größere technische Erneuerungen an – Heizungen, Aufzüge, Leitungen, Dächer und andere Bauteile.



Wenn solche Investitionen über Jahre nicht mitgedacht oder aufgeschoben wurden, kann sich ein erheblicher Nachholbedarf aufbauen. Über Neubaukosten wird viel gesprochen. Der Investitionsbedarf in diesen vermeintlich jungen Beständen wird aus meiner Sicht unterschätzt.

Tom Wünsche: „Über Neubaukosten wird viel gesprochen. Der Investitionsbedarf in diesen vermeintlich jungen Beständen wird aus meiner Sicht unterschätzt.“ © Markus Wächter/Berliner Zeitung

Was ist für Sie der Vorteil und das Prinzip einer Wohnungsgenossenschaft?



Man sollte Genossenschaften nicht romantisieren. Die Mitglieder sind Nutzer und zugleich Eigentümer des Unternehmens. Das ist der Kern des Modells.



Wir bekommen Bauleistungen, Kredite oder Energie nicht billiger, weil hinter unserem Namen „eG“ steht. Eine Genossenschaft muss wirtschaftlich arbeiten.



Der Unterschied liegt für mich vor allem im Zeithorizont und darin, was mit den erwirtschafteten Mitteln passiert. Wir halten unsere Häuser langfristig und investieren immer wieder hinein. Die Qualität der Wohnung ist damit auch ein Teil der Rendite unserer Mitglieder. Das ist mir wichtiger als große Worte über Solidarität. Was Genossenschaft bedeutet, zeigt sich häufig erst nach zehn oder 20 Jahren: Wie wurde das Haus gepflegt? Wurde regelmäßig investiert? Erreiche ich jemanden, wenn etwas nicht funktioniert? Funktioniert die Mitbestimmung über die gewählten Vertreter?



Vieles davon wird im Alltag irgendwann selbstverständlich. Und manche Mitglieder merken tatsächlich erst nach einem Wegzug, was diese Verlässlichkeit wert war.

Wie haben sich Wohnungsgenossenschaften in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt?



Bundesweit gibt es rund 2000 Wohnungsgenossenschaften mit etwa 2,2 Millionen Wohnungen. In Berlin bewirtschaften Genossenschaften rund 192.000 Wohnungen, also knapp zehn Prozent des Wohnungsbestands. Das ist eine feste Größe.



Gleichzeitig haben sich die Unternehmen stark professionalisiert. Finanzierung, Gebäudetechnik, Energieversorgung, Digitalisierung und Regulierung sind heute wesentlich komplexer als noch vor einigen Jahrzehnten. Das Grundprinzip ist trotzdem geblieben: Die Mitglieder tragen gemeinsam ein Unternehmen, das seinen Bestand langfristig hält.



Gute Bewirtschaftung hängt aber nicht am Etikett. Kontinuität muss man sich erarbeiten. Sie entsteht nicht automatisch aus einem Namen.

Die Berliner Genossenschaft Vorwärts aus Lichtenberg wurde 1954 gegründet. Heute verfügt sie über 5100 Wohnungen und hat mehr als 6700 Mitglieder. © Markus Wächter/Berliner Zeitung

Wie können Land und Bund Genossenschaften für den Wohnungsbau stärker nutzen und fördern?



Wenn Genossenschaften einen größeren Beitrag zur Wohnraumversorgung leisten sollen, müssen sie auch wachsen können. Eine verlässliche Förderung kann gerade im Neubau darüber entscheiden, ob eine Kalkulation funktioniert. Sie ist aber nicht spielentscheidend. Fehlendes Baurecht kann auch das beste Förderprogramm nicht ersetzen.



Der Bund setzt viele rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen. Berlin kann bei der eigenen Förderung und bei Planungs- und Genehmigungsverfahren ansetzen.



Das aktuelle Positionspapier der Berliner Genossenschaften nennt dazu eine klare Zahl: Soll der genossenschaftliche Anteil am Berliner Wohnungsbestand bis 2040 nur gehalten werden, müssten rund 22.000 neue Genossenschaftswohnungen entstehen. Zwischen 2022 und 2025 waren es rund 1200.



In der Vergangenheit waren die öffentliche Wohnungsbauförderung und der Zugang zu Grundstücken die wesentlichen Instrumente. Heute fördert Berlin sowohl den Neubau als auch den Erwerb bestehender Häuser durch Genossenschaften mit zinslosen Darlehen. Das hilft.



Entscheidend ist, dass solche Bedingungen nicht mitten im Projekt verändert werden.

Wäre ein Vorkaufsrecht auf Bauland für Genossenschaften eine Lösung?



Es kann helfen, aber man muss genau sagen, worüber man spricht. Ein eigenes Vorkaufsrecht für Genossenschaften gibt es nicht. Berlin kann unter bestimmten Voraussetzungen ein Vorkaufsrecht ausüben, auch zugunsten einer Genossenschaft.



Das finde ich durchaus interessant. Nur darf man daraus keine Wunderwaffe machen. Ein Vorkaufsrecht verschafft zunächst Zugang zu einem Grundstück. Es macht das Grundstück nicht automatisch günstig und schafft auch noch kein Baurecht.



Fast noch wichtiger ist für mich die Frage, wie Berlin mit den Grundstücken umgeht, die dem Land bereits gehören. Modelle wie in Ulm sind nachahmenswert: Die Stadt verkauft zu kalkulierbaren Bedingungen und sichert sich für die Zukunft ein Wiederkaufsrecht. So hat die Genossenschaft die Sicherheit des Eigentums und die Stadt gibt den Einfluss auf die langfristige Nutzung des Bodens nicht vollständig aus der Hand.



Das ist für uns deutlich passender als ein Erbbaurecht. Wir sollen Gebäude über Generationen bewirtschaften, immer wieder modernisieren und dafür erhebliche Mittel einsetzen. Dann ist ein zeitlich begrenztes Recht am Grundstück für uns keine gleichwertige Grundlage. Zugespitzt gesagt: Wir sollen für 100 Jahre denken, bekommen den Boden aber nur auf Zeit.

Nicht mal Randbebauung erwünscht, stattdessen Festival der Riesendrachen auf dem Tempelhofer Feld: Mit 355 Hektar ist es die größte innerstädtische Brachfläche der Welt. © Jürgen Held/imago

Lassen Sie uns noch über andere Möglichkeiten sprechen, um mehr Wohnraum zu schaffen. So gibt es zum einen den spekulativen Leerstand, den man unterbinden könnte, oder die vielen Ferienwohnungen, die trotz des Zweckentfremdungsverbots etwa über Airbnb weiterhin vermietet werden. Kennen Sie solche Fälle aus Ihrer Praxis?



Spekulativer Leerstand spielt in meinem Alltag praktisch keine Rolle. Leerstand gibt es bei uns natürlich vorübergehend wegen Sanierungen, Baumaßnahmen oder eines Mieterwechsels. Das ist aber etwas völlig anderes. Wir bewirtschaften mehr als 5000 Wohnungen in Berlin-Lichtenberg. Aus unserer Arbeit kenne ich solche Fälle nicht. Wir als Genossenschaft sind sozusagen die Antispekulanten.



Was wir dagegen zunehmend erleben, ist der Missbrauch günstiger Mietverträge. Das Mietrecht schützt aus guten Gründen den Mieter. Problematisch wird es, wenn dieser Schutz benutzt wird, um mit einer preiswert gemieteten Wohnung durch Untervermietung selbst ein Geschäft zu machen.



Wir hatten einen Fall, in dem eine Vier-Zimmer-Wohnung für rund 600 Euro warm angemietet war. Der Mieter zog dort aber nicht selbst ein, sondern vermietete die einzelnen Zimmer für jeweils rund 500 Euro an Studenten weiter. Aufgefallen ist uns das, weil sich eine Studentin bei uns erkundigte, ob es mit der geforderten Vorauszahlung von 6000 Euro für die nächsten zwölf Monate seine Richtigkeit habe. Wir haben daraufhin das Mietverhältnis gekündigt, die Wohnung aber erst nach langer Zeit und viel Streit zurückbekommen.



Das ist sicherlich ein extremes Beispiel. Es zeigt aber, wie schwer es geworden ist, gegen diejenigen vorzugehen, die den Mieterschutz bewusst für eigene Geschäfte nutzen.



Eine andere Variante: Bei der 80-jährigen Großmutter zieht plötzlich der 19-jährige Enkel mit ein, um sie angeblich zu pflegen. Natürlich kann das völlig berechtigt sein. Es gibt aber auch Konstellationen, bei denen der Verdacht naheliegt, dass vor allem auf den späteren Eintritt in ein sehr günstiges Mietverhältnis spekuliert wird. Für uns ist kaum nachweisbar, ob tatsächlich ein gemeinsamer Haushalt geführt wurde oder ob der Einzug auf dem Papier stattgefunden hat.

Und auf Berliner Ebene? Sind hier alle Hebel bereits umgelegt?



Bei Airbnb, illegaler Untervermietung und solchen Konstruktionen sollte man genau hinsehen. Die rechtlichen Möglichkeiten sind weitgehend da. Das Problem ist die schnelle und wirksame Durchsetzung. Aber man sollte sich auch nichts vormachen: Die Berliner Wohnungsfrage lösen wir damit nicht.

Ein anderer Punkt wären die gestiegenen Preise. Was kann die öffentliche Hand gegen die hohen Baukosten tun? Hat man hier als Kommune oder Land überhaupt Einfluss?



Zinsen oder Weltmarktpreise für Baustoffe kann ein Berliner Senat nicht bestimmen. Bei Grundstücken, Genehmigungsverfahren, Baurecht und technischen Anforderungen hat die Politik dagegen erheblichen Einfluss.



Mir fehlt in der Diskussion oft die einfache Frage: Was wollen wir mit einer Investition eigentlich erreichen? Wenn ich über die gesamte Nutzungsdauer zwei Euro investiere, um nur einen Euro einzusparen, ist die Maßnahme zu hinterfragen. Wenn mir dieselbe Investition aber für 50 Jahre Versorgungssicherheit verschafft, sieht die Rechnung völlig anders aus.



Gerade bei Energie sollten wir stärker in Gesamtsystemen denken. Folgende Überlegung: Steht ein Haus auf einer heißen Quelle und hat praktisch unbegrenzt regenerative Wärme zur Verfügung, muss ich über Dämmung anders nachdenken als bei einem Gebäude mit Ölheizung.



Und inzwischen erleben wir jeden Sommer die andere Seite des Problems. Unsere energetischen Standards sind stark aus dem Winterproblem heraus entstanden: Wie halte ich Wärme im Haus? Schon wenige hundert Kilometer südlich, hinter den Alpen, stellt sich viel stärker die umgekehrte Frage: Wie bekomme ich die Wärme aus dem Haus?



Diese Diskussion hat Berlin längst erreicht. Im Behördendeutsch heißt das „sommerlicher Wärmeschutz“. Sobald wir einige heiße Tage haben, wird nach Klimatisierung, Verschattung, kühlen Wohnungen und geschützten Plätzen gerufen.

Die durchschnittliche Soll-Nettokaltmiete bei der Vorwärts eG lag 2025 bei 6,40 Euro je Quadratmeter. Tom Wünsche: „Wir denken langfristig und investieren regelmäßig wieder in unsere Häuser.“ © Markus Wächter/Berliner Zeitung

Und wie beantwortet man solche Rufe?



Ich habe darauf keine schnelle Antwort. Ich glaube auch nicht, dass es sie gibt. Wer heute ein Gebäude errichtet, das 80 oder 100 Jahre stehen soll, muss mit erheblichen Unsicherheiten umgehen. Wie entwickelt sich das Klima? Welche Energie steht uns in 30 Jahren zur Verfügung? Welche Technik wird dann bezahlbar sein? Und was verstehen wir dann unter angemessenem Wohnkomfort?



Deshalb sollte man ein Gebäude nicht auf eine einzige Kennzahl und auch nicht auf ein einziges Klimaproblem optimieren. Entscheidend ist, dass Gebäude, Energieversorgung und Nutzung als Gesamtsystem auch unter veränderten Bedingungen dauerhaft vernünftig funktionieren.



Und natürlich soll Neubau bezahlbar bleiben. Nur ist eine politisch gewünschte Miete noch keine Kalkulation. Grundstück, Baukosten, Finanzierung, Bewirtschaftung und spätere Instandhaltung ergeben zunächst einmal einen Preis. Wenn die Gesellschaft eine niedrigere Miete will, ist das legitim. Dann muss aber auch klar sein, wer die Differenz trägt.

Ein weiterer Punkt wäre das Bauland: Hat Berlin zu wenig Baugrund? Kann sich die Stadt große Flächen wie das Tempelhofer Feld leisten?



Berlin hat ein interessantes Problem: Neubau wird dringend gefordert, der konkrete Neubau vor der eigenen Haustür wird deutlich weniger gern gesehen. Dann geht es um den geliebten Baum, den schönen Ausblick, den seltenen Käfer oder manchmal auch um die Sorge vor den neuen Nachbarn. Das ist menschlich nachvollziehbar, macht Stadtentwicklung aber nicht leichter.



Deshalb halte ich eine Randbebauung des Tempelhofer Feldes grundsätzlich für vernünftig. Gerade dort bestünde die Chance, einmal kein Stückwerk zu produzieren. Man könnte ein Quartier von Anfang an planen: Wohnungen, Schulen, Grün, Verkehr, Gewerbe und die notwendige Infrastruktur. Das ist städtebaulich etwas völlig anderes, als in einen bestehenden Innenhof noch ein Haus hineinzusetzen.



Bei diesem Wohnraumbedarf darf sich Berlin die Diskussion über Flächen wie das Tempelhofer Feld nicht grundsätzlich verbieten. Der aktuelle Fortschrittsbericht zum StEP Wohnen nennt für die Jahre 2026 bis 2040 noch einen Bedarf von 211.000 Wohnungen. Die müssen irgendwo hin.



Und in Tegel, dem anderen stillgelegten Flughafen, sehe ich mit dem Schumacher-Quartier einen sinnvollen Anfang gemacht.

Nun werden vor allem kleinere Wohnungen nachgefragt. Eine Folge des gesellschaftlichen Wandels. So stieg der Bedarf an Wohnungen gemessen an der Einwohnerzahl über die Jahre. Muss die öffentliche Hand auf die hohe Nachfrage nach Singlewohnungen mit einem entsprechenden Angebot reagieren? Oder handelt es sich hier um ein individuelles Problem der persönlichen Lebensgestaltung?



Die Nachfrage ist real. Die Politik kann sie nicht einfach zum Privatproblem der Nachfrager erklären. Daraus folgt aber nicht, dass wir nur noch kleine Wohnungen bauen sollten. Wohnungsunternehmen müssen auf veränderte Nachfrage reagieren. Wir machen das auch. Im Neubau können wir andere Wohnungsgrößen und Grundrisse schaffen.



Ein erhebliches Problem sehe ich aber im vorhandenen Bestand. Die vierköpfige Familie lebt in zwei Zimmern, der rüstige Senior daneben allein in vier Zimmern. Rein praktisch wäre ein Tausch manchmal für beide Seiten sinnvoll. In der Realität findet er erstaunlich selten statt.



Niemand soll aus seiner Wohnung gedrängt werden. Das Mietrecht schützt das bestehende Mietverhältnis aus guten Gründen sehr stark. Einen gesetzlichen Anspruch auf Wohnungstausch gibt es aber nicht. Selbst sinnvolle Lösungen hängen deshalb von der Zustimmung mehrerer Beteiligter ab. Wir brauchen mehr rechtliche Beweglichkeit und vielleicht auch wieder etwas mehr Tauschkultur.



Wohnungspolitik sollte deshalb nicht nur darüber reden, wie viele neue Quadratmeter wir bauen. Wir sollten uns genauso fragen, warum es uns so schwerfällt, vorhandenen Wohnraum an veränderte Lebenssituationen anzupassen.

Berlin kann aber doch nicht ewig wachsen. Wäre es langfristig nicht sinnvoller, auch über eine bessere Vernetzung des Umlands – also der Metropolregion – nachzudenken, als immer nur innerhalb einer Stadt zu immer höheren Preisen und Belastungen zu bauen – Stichwort Nachverdichtung?



Ja. Der Berliner Wohnungsmarkt endet nicht am Ortsschild.



Mir ist bewusst, dass der Innenstadtbewohner eine besondere Spezies ist und den S-Bahn-Ring ungern überschreitet. Er wird nicht begeistert sein, wenn man ihm erklärt, er könne doch nach Cottbus ziehen. Kiez, Freunde, Kultur und kurze Wege sind reale Argumente. Das kann man nicht wegdiskutieren.



Aber Entfernung wird eben auch durch Zeit bestimmt. Wenn ich aus einer Brandenburger Stadt zuverlässig in 35 oder 40 Minuten mit der Bahn in Berlin bin, kann das attraktiver sein als eine Strecke innerhalb Berlins, für die ich eine Stunde brauche.



Berlin und Brandenburg müssten Verkehr und Siedlungsentwicklung deshalb viel stärker gemeinsam denken. Nachverdichtung innerhalb Berlins gehört dazu. Sie kann aber nicht unbegrenzt weitergehen.



Ein Quartier braucht irgendwann auch noch einen Baum und einen Hof.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema