Der polnische Grenzschutz nimmt vier Männer unterschiedlicher Nationalitäten fest. Sie werden in Zusammenhang mit verschiedenen Straftaten gesucht.

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Polnische Grenzschützer kontrollieren ein Fahrzeug am Grenzübergang Stadtbrücke zwischen Frankfurt (Oder) in Brandenburg und dem polnischen Słubice.

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Polnische Grenzschützer haben vier Männer bei Kontrollen an der Grenze zu Deutschland festgenommen. Wie die polnische Grenzschutzbehörde am Mittwoch mitteilte, handelt es sich um Staatsangehörige der Ukraine, Serbiens, Moldaus und Tadschikistans. Alle vier wurden mit einer internationalen Mitteilung von Interpol gesucht, einer sogenannten Red Notice. Diese stellt keinen internationalen Haftbefehl dar.



Die Festnahmen erfolgten am 22. und 23. November bei Grenzkontrollen im Raum Świecko und Słubice, teilte der Grenzschutz mit. Die Männer werden im Zusammenhang mit verschiedenen Straftaten gesucht, wie die Behörde berichtete.

Vorwürfe verschiedener Straftaten

Nach Angaben des Grenzschutzes wird einem 25-jährigen Ukrainer die mutmaßliche Beteiligung an einer Gruppe vorgeworfen, die Menschen über die Grenze schmuggelt. Ein 33-jähriger Serbe wird wegen des Verdachts der Herstellung von Drogen gesucht.

Ein 23-jähriger Moldauer steht laut der Behörde im Zusammenhang mit Vorwürfen wie Sachbeschädigung und Plünderung. Die Suche nach diesen drei Männern wurde demnach von Behörden ihrer jeweiligen Herkunftsländer veranlasst.

Für einen 44-jährigen Tadschiken wurde nach Angaben des polnischen Grenzschutzes eine Interpol-Fahndungsnotiz auf Antrag russischer Behörden ausgestellt. Er wird demnach verdächtigt, einen Raubüberfall unter Einsatz einer Schusswaffe begangen zu haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft sollen die vier Männer in Untersuchungshaft kommen, teilte der Grenzschutz mit. Zudem stehen ihnen Verfahren im Zusammenhang mit einer möglichen Auslieferung bevor.

Polen führte im Juli 2025 vorübergehende Grenzkontrollen an den Grenzen zu Deutschland und Litauen ein, um irreguläre Migration einzudämmen, berichtete TVP World. Die Kontrollen sollen bis Ende März 2027 bestehen bleiben. Nach Angaben des polnischen Grenzschutzes wurden am 24. November bei Kontrollen an der Grenze zu Deutschland mehr als 1700 Menschen und über 700 Fahrzeuge überprüft.

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