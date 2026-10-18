Flugreisen

Von Istanbul bis Singapur: Vier Flughäfen, die den BER alt aussehen lassen

Lange Schlangen, kaum Fernflüge, wenig Charme: Der BER enttäuscht. Istanbul, Zürich, Peking und Singapur zeigen, wie ein Flughafen heute aussehen sollte.

Nicolas Butylin Luise Evers Jonas Prien Alexander Dergay
8 Min
Eine Maschine von Air China im Landeanflug auf Peking.

Eine Maschine von Air China im Landeanflug auf Peking.

© CN-STR/AFP

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Kaum ein Bauprojekt hat Berlin so viel Spott eingebracht wie der Hauptstadtflughafen. Lange Schlangen, eine Architektur ohne Wärme, ein Angebot, das eher an einen Provinzbahnhof als an das Tor zu einer Weltmetropole erinnert. Und vor allem fehlt es an Verbindungen.

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