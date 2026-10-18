Erinnern Sie sich noch an Ihre Empörung im Mai und August vor zwei Jahren? Damals geschahen die Messerattacken von Mannheim und Solingen, es begann die Debatte um die Abschiebung von Gefährdern und Verurteilten aus Afghanistan und Syrien, weil der eine Täter afghanischer Herkunft und der andere syrischer Herkunft war.
Drogenhandel
Von Kolumbien über Antwerpen bis Berlin: Der Drogenkrieg erreicht Deutschland
Kolumbien produziert so viel Kokain wie nie, die Kartelle drängen nach Europa. In Brüssel fallen bereits Schüsse. Das droht auch hierzulande. Eine Analyse.
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Der Hafen von Rotterdam gilt als eines der wichtigsten Einfallstore für Kokain nach Europa.
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