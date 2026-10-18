Von Kolumbien über Antwerpen bis Berlin: Der Drogenkrieg erreicht Deutschland

Kolumbien produziert so viel Kokain wie nie, die Kartelle drängen nach Europa. In Brüssel fallen bereits Schüsse. Das droht auch hierzulande. Eine Analyse.

Erinnern Sie sich noch an Ihre Empörung im Mai und August vor zwei Jahren? Damals geschahen die Messerattacken von Mannheim und Solingen, es begann die Debatte um die Abschiebung von Gefährdern und Verurteilten aus Afghanistan und Syrien, weil der eine Täter afghanischer Herkunft und der andere syrischer Herkunft war.