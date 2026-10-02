Von Lyon bis in den Spreewald: Kunst, Genuss und überraschende Entdeckungen

Unsere Kolumnistin empfiehlt im Oktober die Biennale in Lyon. Auch im brandenburgischen Altdöbern gibt es derzeit spannende zeitgenössische Kunst zu sehen. Und wo geht’s zum Essen hin?

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Auf nach Lyon: Annabelle von Oeynhausen hat tolle Ideen, um den Oktober leuchten zu lassen.

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Kunst, Kultur und Kulinarik – damit kennt sich Annabelle von Oeynhausen bestens aus. Nicht nur in ihrer Wahlheimat Berlin und im Osten Deutschlands, auch in zahlreichen anderen Städten dieser Welt fahndet sie nach den besten Adressen.



Die Kunsthistorikerin und Unternehmerin organisiert mit ihrer Agentur Annabelle’s Choice exklusive Kunstreisen – und plant auch für Sie in dieser neuen Kolumne jeden Monat vor.

Wenn Ihnen das noch nicht reicht, können Sie sich per Nachricht an den Instagram-Account @annabelles_choice übrigens auch für ihren Newsletter anmelden, über den die Autorin noch mehr Tipps teilt.

1. Lyon zur Biennale: Lebendige Kulturgeschichte

Die meisten kennen Lyon vom Vorbeifahren. Wer auf dem Weg nach Südfrankreich doch anhält, ist von der lebendigen Kulturgeschichte der drittgrößten Stadt Frankreichs überrascht: Hinter einer unscheinbaren Tür öffnet sich plötzlich ein Renaissance-Innenhof, eine enge Treppe führt in eine andere Straße, und wer durch eine der berühmten Traboules geht, bewegt sich auf Wegen, die schon die Seidenweber der Stadt kannten.

Verstecktes Schmuckstück im Hof: Rosa Turm in Vieux Lyon © Imago

Oben auf dem Hügel Fourvière stehen die römischen Theater aus dem ersten Jahrhundert vor Christus. Unten vereinigen sich die Flüsse Rhône und Saône. Dazwischen: die Presqu’île (Halbinsel) von Lyon mit ihren eleganten Plätzen und Boulevards.

Über Jahrhunderte lebte die Stadt vom Handel, vom Handwerk und vor allem von der Seide. Steigt man über unendlich scheinende Treppen die Hänge der Croix-Rousse hinauf, wird an die ehemaligen Werkstätten der Seidenweber erinnert, die Lyon einst reich machten. In den engen Gassen von Vieux Lyon führen die Traboules durch Innenhöfe und Häuser – verborgene Abkürzungen, die schon die Seidenarbeiter nutzten und später der Résistance als geheime Wege dienten.

Diese Geschichte ist der perfekte Resonanzraum für die 18. Biennale de Lyon, die noch bis zum 13. Dezember zu sehen ist. „Passer d’un rêve à l’autre – To pass from one dream to another“ lautet der Titel der von der in Berlin lebenden australischen Kuratorin Catherine Nichols konzipierten Ausstellung. Die Traboules sind ihr Ausgangspunkt: Passagen zwischen dem Innen und Außen, Vergangenheit und Gegenwart, Arbeit und Alltag.

Viel interessanter als das theoretische Konzept sind allerdings die Künstler: Monira Al Qadiri beschäftigt sich mit der Faszination und den Folgen der Ölindustrie und verwandelt das Thema in eine schillernde Bildwelt zwischen Science-Fiction und Pop. Der ghanaische Künstler Akwasi Bediako Afrane sammelt Elektroschrott und macht daraus skulpturale Wesen in Menschengröße – die materiellen Überreste unserer digitalen Welt. Lara Almarcegui schaut auf das, was Städte normalerweise lieber verstecken: Baustellen, Brachflächen, Schutt und die Materialien, aus denen unsere gebaute Umwelt besteht.

Die Künstlerliste liest sich international und zu 68 Prozent weiblich, dabei sind große Namen wie Laure Prouvost, Susan Philipsz und Annette Messager. Die Biennale hat dabei einige ausgesprochen ungewöhnliche Schauplätze gefunden. Les Grandes Locos, ein ehemaliges Eisenbahngelände, ist heute ein Kulturort. In der 10.000 Quadratmeter großen Halle, in der bis vor wenigen Jahren Lokomotiven gewartet wurden, stehen jetzt monumentale Kunstwerke. Das hat mehr Wucht als jede weiße Museumswand.

Leilah Babirye zeigt ihre monumentalen Skulpturen im Industriegelände der Grandes Locos auf der 18. Biennale von Lyon. © Blandine Soulage

Im Musée des Tissus trifft zeitgenössische Kunst auf Lyons große textile Vergangenheit. Das Museum besitzt eine der bedeutendsten Textilsammlungen der Welt und öffnet für die Biennale nach einer Renovierung wieder seine Türen. Das Museum für Zeitgenössische Kunst, von Renzo Piano entworfen und zwischen Rhône und Parc de la Tête d’Or gelegen, bildet den dritten großen Ausstellungsschwerpunkt.

Und dann immer wieder: hinaus auf die Straße. Kunst findet sich im Garten des Musée des Beaux-Arts, an der Metrostation Part-Dieu, in einem Parkhaus oder in den Traboules. Lyon wird damit selbst zum Ausstellungsraum.

Informationen: Biennale de Lyon, bis 13. Dezember 2026, labiennaledelyon.com/en

2. Lyon auf dem Teller: Leckerer wird’s nicht

Das passende Quartier für den Biennale-Trip ist das Collège Hôtel am Place Saint-Paul im Vieux Lyon. Ein kleines Designhotel mit 40 Zimmern, das sich einen augenzwinkernden Luxus erlaubt: Es sieht aus wie die schönste Schule, die man je besucht hat. Schulpulte, Tafeln und Klassenzimmer-Motive treffen auf zeitgenössisches Design; einige Zimmer haben Balkon oder Terrasse mit Blick auf Fourvière. Die Fassade hat der Künstler Pablo Reinoso gestaltet.

Stühle an der Fassade: Hotelkunst zum Niederknien in Lyon © Imago

Vor allem stimmt die Lage. Die Saône liegt vor der Tür, die Traboules gleich um die Ecke und Fourvière ist zu Fuß erreichbar. Wer morgens aus dem Hotel tritt, steht bereits mitten in jener Stadtgeschichte, die sich durch die gesamte Biennale zieht.

Und natürlich gehört Essen zu einer Lyon-Reise wie die Kunst. Die Stadt gilt schließlich als eine der großen gastronomischen Hauptstädte Frankreichs. Wenn nicht gar weltweit, wie sie selbstbewusst behauptet, dank Paul Bocuse, der Gourmetessen international und fernsehtauglich machte.

Für das klassische Lyon empfiehlt sich ein Bouchon, wie die kleinen, gemütlichen Restaurants der Stadt heißen. Bei Daniel et Denise im Vieux Lyon serviert Joseph Viola traditionelle Gerichte, darunter Pâté en croûte und andere Lyoner Spezialitäten – unkompliziert und sehr französisch.

Für den Abend darf es etwas eleganter sein: Das Prairial des Küchenchefs Gaëtan Gentil verbindet eine moderne Küche mit Produkten aus der Region. Die offene Küche liegt mitten im Restaurant, dazu kommt eine beeindruckende Weinkarte. Ein Michelin-Stern und ein Grüner Stern schmücken das Haus.

Traboules sind versteckte Gänge und Passagen, die es erlauben, manchmal lange Strecken abseits der Straße zurücklegen zu können. © Dreamstime/Imago

Und für den ganz großen Abend gibt es La Mère Brazier. Eugénie Brazier schrieb hier vor mehr als hundert Jahren Gastronomiegeschichte; ihr Restaurant gehört bis heute zu den legendären Adressen Lyons.

Wer wissen möchte, was die zeitgenössische Kunst in Frankreich und international gerade bewegt, sollte nach Lyon fahren. Die Biennale de Lyon gehört zu den wichtigsten Schauen ihrer Art und versammelt etablierte Künstler ebenso wie spannende jüngere Positionen aus aller Welt.

Info: Gemütliche, familiengeführte Lokale mit dem offiziellen Label „Bouchon Lyonnais“ unter lesbouchonslyonnais.org/restaurants

3. Rohkunstbau in Altdöbern: Schloss voller Grenzgänger

Ein Perspektivwechsel beginnt mitunter gar nicht so weit entfernt von der Berliner Stadtgrenze. Im brandenburgischen Altdöbern trifft derzeit zeitgenössische Kunst auf die barocke Architektur eines Schlosses: Der 31. Rohkunstbau versammelt internationale Künstlerpositionen, die sich mit dem historischen Ort auseinandersetzen. Bis zum 1. November entsteht hier ein spannender Dialog zwischen Gegenwartskunst und Geschichte.

Schloss Altdöbern ist heute Eventort und Museum. © Waldemar Brzezinski

„Die Kunst des Überschreitens“ heißt die diesjährige Ausstellung. Kurator Christoph Tannert hat 16 internationale Positionen versammelt, die sich mit Grenzen beschäftigen: gesellschaftlichen, technologischen, körperlichen und künstlerischen. Die entscheidende Frage lautet dabei: Was ist eigentlich neu – und muss Neues automatisch besser sein?

Die Antworten sind vielseitig: Da balancieren bei Kateřina Vincourová zwei aufgeblasene Figuren mit schwarzen Kugelköpfen übereinander und Denise Flamme verwandelt Latex, Silikon, Metall und Gips in einen hybriden Körper, der irgendwo zwischen Organ, Maschine und Science-Fiction-Wesen zu schweben scheint.

Aufgeblasene Figuren: Die Künstlerin Kateřina Vincourová spielt mit Kugelköpfen. © Waldemar Brzezinski

Der eigentliche Coup aber ist der Ort. Beim Schloss Altdöbern mit seinen barocken Räumen und dem streng geometrischen Park treffen Rokoko auf Gegenwart, historische Ordnung auf künstlerische Grenzüberschreitung. Nach dem Ausstellungsrundgang lohnt ein Spaziergang durch den Park; in der Orangerie gibt es am Wochenende Kuchen und kleine Gerichte.

Mein Tipp: Nicht nur wegen der Kunst hinfahren, sondern den ganzen Tag daraus machen. Und wer tiefer einsteigen möchte: Am 3. und 24. Oktober führt Christoph Tannert persönlich durch die Ausstellung.

Infos: ROHKUNSTBAU 31, Schloss Altdöbern, Am Park 3, 03229 Altdöbern. Bis 1. November 2026, www.rohkunstbau.net

4. Viel mehr als Gurke: Der Spreewald auf Schlossniveau

Wenn wir schon in der Gegend sind, darf die Spreewaldgurke nicht fehlen. Immerhin hat sie es bis ins Schloss geschafft. Im Restaurant Linari in Lübbenau wird sie zusammen mit Kalbsrücken, Quark vom Ökohof Ogrosen und Leinöl von der Kanow-Mühle zum festen Bestandteil des Schnitzel Linari – einer ziemlich charmanten Hommage an Kartoffeln mit Quark und Leinöl.

Überhaupt nimmt Küchenmeister Dirk Lehmann den Spreewald ernst, ohne ihn auf Gurken zu reduzieren. Er kocht saisonal, modern und mit regionalen Produkten; etwa alle acht Wochen wechselt die Karte. Sein Credo: „Unsere Speisekarte schreibt die Natur.“

Das Ensemble mit Schloss, Marstall, Orangerie, Schloss-Restaurant, Bar und Park liegt eingebettet im UNESCO-Biosphärenreservat Spreewald. © Marcel Blasseck

Das Restaurant ist Bestandteil des Schlosses Lübbenau, dessen Geschichte eng mit den Grafen zu Lynar verbunden ist. Seit 1621 prägt die Familie den Ort und bewahrt das historische Ensemble mit Schloss, Marstall, Orangerie und Park.

Im Linari sitzt man im Restaurant, im Separee oder auf der Terrasse mit Blick in den Schlosspark. Das Haus wurde mehrfach vom Feinschmecker sowie mit der „Brandenburger Gastlichkeit“ ausgezeichnet. Die Rückfahrt kann man sich übrigens sparen: Das Schloss ist auch ein familiengeführtes Hotel.

Info: Schloss Lübbenau, Schlossbezirk 6, 03222 Lübbenau/Spreewald. www.schloss-luebbenau.de

5. Ein Blau, das leuchtet

Die Tasse, die man eigentlich nicht braucht, ist oft die, die man am liebsten mitnimmt. Bei Königsblau Keramik auf dem Gutshof Schmerwitz ist diese Gefahr besonders groß. Tassen, Schalen, Teller und Kannen stehen hier in leuchtendem Blau, dazu kommen weitere Glasuren. Jedes Stück hat kleine Unterschiede in Farbe und Oberfläche. Die Glasur entwickelt ihre endgültige Farbigkeit erst bei rund 1200 Grad im Brennofen.

Königsblau Keramik: leuchtende Farben, handgemacht auf Gut Schmerwitz © Königsblau Keramik

Gedreht, glasiert und gebrannt wird vor Ort und von Hand. So entstehen Dinge für den täglichen Gebrauch, die trotzdem ihren eigenen Charakter haben. Das Geschirr darf auf den Tisch, in die Spülmaschine und gerne auch ins Rampenlicht.

Werkstatt und Laden liegen auf dem historischen Gutshof. Ein Blick in die Produktion gehört dazu: Aus einem Klumpen Ton wird auf der Drehscheibe ein Gefäß, aus einer unscheinbaren Glasur im Feuer das berühmte Königsblau. Und aus dem geplanten Kurzbesuch wird leicht ein kleines Keramikproblem: Man möchte sein ganzes Frühstücksgeschirr in Königsblau haben. Weil es so leuchtet.

Töpfern selbst ausprobieren kann man am 3. und 4. Oktober von 11 bis 18 Uhr beim Erntedank- und Töpferfest auf Gut Schmerwitz zwischen Handwerk, Kürbissuppe, Bowle, Kuchen und Stöbern.

Info: Königsblau Keramik, Gutshof Schmerwitz 8, 14827 Schmerwitz. www.gut-schmerwitz.de/toepferei

6. Sewing: Eine Ausstellung von Hannah Hallermann

Ein Pfeil steckt im Stoff. Ein zweiter durchbohrt die Leinwand. Auf dem Video daneben sieht man Hannah Hallermann mit Pfeil und Bogen auf ihre eigene Arbeit schießen. In diesen Momenten wirkt sie fast wie eine Amazone: konzentriert, kraftvoll, archaisch. Und doch ist die Szene erstaunlich verletzlich. Denn die Berliner Bildhauerin und Konzeptkünstlerin macht aus dem Bogenschießen eine Form des Nähens. Der Pfeil verletzt den Stoff und fügt ihn zugleich zusammen.

Hannah Hallermann kommt mit spitzen Pfeilen daher. © Studio HAHA

Diese Spannung ist der Ausgangspunkt ihrer Ausstellung „Sewing“ in der Miettinen Collection. Die raumgreifende Installation verbindet Skulptur, Stoffe, Video und die Kunst des Bogenschießens. Je nachdem, von wo aus man sie betrachtet, verwandelt sich der Raum: in eine dreidimensionale Zeichnung mit Anklängen an Dada und Konstruktivismus.

Die Stoffe stammen aus dem Nachlass von Hallermanns jüdischen Großtanten. Eine von ihnen flickte im Krieg zerborstene Vorhänge und bestickte die Risse mit Blumen. Hallermann greift diese Geste der Fürsorge auf und übersetzt sie in die Gegenwart. Ihre Arbeit erzählt von Verletzung und Erinnerung, aber auch von der Möglichkeit, Dinge wieder zusammenzufügen.

Besonders konkret wird daraus die Aktion „200 Arrows (Sewing together)“. Hallermann hat 200 gebrauchte Pfeile von Bogenschützen gesammelt, die bereits geflogen sind, ihr Ziel getroffen oder verfehlt haben. In ihrem Studio wurden sie zu übergroßen Nadeln. Jedes Exemplar der Edition kostet 500 Euro. Der mögliche Gesamterlös von 100.000 Euro geht an die Berliner Frauenhäuser der Caritas oder an Wegweiser, ein Projekt der Täterprävention.

Ein Pfeil, der nicht mehr trifft, sondern Verbindung schafft. Fürsorge statt Verletzung. Darin liegt die Kraft dieser Kunst.

Info: Miettinen Collection, Marburger Str. 3, 10789 Berlin. „Sewing“ ist bis 31. Oktober zu sehen, samstags 12–18 Uhr und nach Vereinbarung. miettinen-collection.de

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