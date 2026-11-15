Von minus 7 auf plus 15 Grad: Heute schlägt das Wetter um – Sturmböen auf den Gipfeln

Wetter am Sonntag: Nach Frost bis minus 7 Grad steigen die Werte im Südwesten auf bis zu 15 Grad. Dazu Sturmböen im Bergland und Regen von Westen.

Deutschland startet zweigeteilt in den Sonntag: Im Osten klirrt der Frost unter klarem Himmel, im Westen und Südwesten fällt Regen auf ausgekühlte Straßen. Der Deutsche Wetterdienst warnt deshalb bis zum Vormittag vor Glatteis durch gefrierenden Regen, vor allem im Bergland.



Danach steigen die Werte am Oberrhein auf bis zu 15 Grad, während auf den Gipfeln der Sturm beginnt.

Glatteis bis zum Vormittag: Hier wird es heute Morgen gefährlich

Seit der zweiten Nachthälfte zieht Regen von Westen heran. Wo es am Boden noch Minusgrade hat, gefriert er beim Aufprall. Laut DWD besteht die Gefahr vorübergehend und örtlich, Schwerpunkt ist das Bergland im Westen und Südwesten.



Betroffen sind etwa die Eifel, für die der DWD Frost bis minus 2 Grad erwartet hatte, und der Schwarzwald. Am gefährlichsten sind Brücken, Waldstrecken und Nebenstraßen ohne Streudienst.



Wer früh losfährt, sollte mehr Zeit einplanen und den Abstand deutlich vergrößern. Auf Gehwegen gilt dasselbe: kleine Schritte, Hände aus den Taschen.

In der Südhälfte kommt stellenweise dichter Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern dazu, etwa am Bodensee und entlang der Donau in Oberschwaben.



Die amtlichen Warnungen für jeden Landkreis zeigen die Warnwetter-App und das DWD-Portal wettergefahren.de.

Bis 15 Grad und Sturmböen: So geht der Sonntag weiter

Im Norden und Osten scheint morgens oft die Sonne. Im Lauf des Tages schieben sich von Südwesten dichte Wolken nordostwärts, regional fällt etwas Regen, wie wetter.com berichtet.



Der Norden und Osten kommen auf 4 bis 9 Grad. Im Südwesten wird es mit 11 bis 15 Grad ungewöhnlich mild.



Auf den Kämmen der Mittelgebirge frischt der Südwind kräftig auf. Der DWD erwartet stürmische Böen, an exponierten Stellen Sturmböen, später auch in den Alpen. Auf einigen Gipfeln wie dem Brocken sind schwere Sturmböen nicht ausgeschlossen.



In der Nacht zum Montag regnet es im Südwesten zeitweise kräftig. Der Montag bringt 9 bis 13 Grad, mehr Wolken als Sonne und immer wieder Regen. An der Nordsee sind nach meteozentrale.de kurze Gewitter mit Graupel und Sturmböen möglich.

22 Grad Unterschied: Eiskratzer im Osten, fast Frühling am Rhein

Im Bayerischen Wald sinken die Werte am Morgen auf bis zu minus 7 Grad. Rund 400 Kilometer Luftlinie entfernt, im Breisgau, steigt das Thermometer am Nachmittag auf plus 15 Grad.



Zwischen dem kältesten und dem mildesten Punkt des Landes liegen damit 22 Grad an einem einzigen Tag. Frostfrei blieben in der Nacht nach DWD-Prognose nur der äußerste Norden und das Rheintal, sonst gab es verbreitet Frost bis minus 4 Grad.



Am Alpenrand legt der Föhn noch einmal nach. Der Südwind fällt die Nordhänge hinab und erwärmt sich dabei.

Die Straße sieht nur nass aus: Darum ist gefrierender Regen so tückisch

Gefrierender Regen entsteht, wenn milde Luft über eine kalte Schicht am Boden gleitet. Die Tropfen fallen flüssig, treffen auf Asphalt mit Minusgraden und erstarren sofort zu einem glasklaren Film.



Anders als bei überfrierender Nässe, die sich nachts auf feuchten Straßen bildet, kommt das Eis hier direkt mit dem Niederschlag. Es kann deshalb binnen Minuten auch dort entstehen, wo eben noch alles trocken war.



Die Luft ist schon mild. Der Boden ist es noch nicht.



Wer bremst oder auf dem Gehweg einen Schritt zu schnell macht, merkt den Eispanzer erst, wenn es zu spät ist. Mit jeder Stunde Regen und steigenden Temperaturen taut der Boden auf, deshalb endet die Gefahr nach DWD-Einschätzung bis zum Vormittag.

Orkanböen am Brocken? Ab Dienstag wird es richtig ungemütlich

Der Sonntag ist nur der Auftakt. Die Berliner Zeitung hat bereits über drei Sturmwellen bis Donnerstag berichtet.



Ab Dienstag könnte ein kräftiges Tief vom Ärmelkanal über die Mitte Deutschlands ziehen und stürmische Böen bis ins Flachland bringen, auf dem Brocken auch orkanartige. Zugbahn und Stärke sind noch unsicher. Am Mittwoch bleibt es im Süden und in der Mitte stürmisch, mit Schauern und einzelnen Gewittern.



Gegen Ende der Woche könnte es im Norden kälter werden. Ob das für Schnee zum ersten Advent reicht, ist noch offen.



Vorerst bleibt es für Mitte November zu mild: Für Mittwoch erwartet wetter.com im Süden und in der Mitte 12 bis 14 Grad, im Norden höchstens 9.

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