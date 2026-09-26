Anfang August wird am Flughafen Leipzig/Halle eine mit Sprengstoff bestückte Drohne entdeckt. Nur wenige Tage später beschließt das Bundeskabinett eine weitreichende Reform der deutschen Nachrichtendienste. Der Bundesnachrichtendienst (BND) soll künftig nicht mehr nur beobachten. Bei unmittelbar bevorstehenden Gefahren darf der Auslandsnachrichtendienst Daten verändern oder löschen, Datenverkehr umleiten und IT-Systeme lahmlegen.
Aufrüstung
Von Nord Stream bis Leipzig: Wie fertige Pläne ihren Anlass bekommen
Der Entwurf für mehr BND-Befugnisse existierte bereits, bevor die Drohne in Leipzig gefunden wurde. Ein Blick auf ein altbekanntes politisches Muster
6 Min
Link kopiert
Die Artikel-URL wurde erfolgreich in Ihrer Zwischenablage gespeichert.
Wochen vor dem Drohnenfund in Leipzig stand die BND-Reform längst.
© Chris Emil Janssen/imago