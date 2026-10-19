Von Ottawa benachteiligt? Alberta stimmt über Referendum zur Abspaltung von Kanada ab

Die ölreiche Provinz entscheidet am Montag über ein mögliches Unabhängigkeitsreferendum. Selbst bei einer Niederlage wollen Separatisten weitermachen.

Das Parlamentsgebäude von Alberta in Edmonton. Die Provinz stimmt über den Weg zu einem möglichen Abspaltungsreferendum ab.

In der kanadischen Provinz Alberta hat am Montag eine Abstimmung über den möglichen Weg zur Unabhängigkeit begonnen. Nach den Angaben der Wahlbehörde Elections Alberta entscheiden die Wahlberechtigten, ob die Provinz in Kanada bleiben oder die Regierung den rechtlichen Prozess für ein späteres verbindliches Abspaltungsreferendum einleiten soll.



Ein unmittelbarer Austritt steht damit nicht zur Abstimmung. Insgesamt werden den Bürgern zehn Fragen vorgelegt, auch zur Einwanderung und zu Verfassungsänderungen.

Umfragen lassen einen deutlichen Sieg der Verbleibsbefürworter erwarten. In einer am Freitag veröffentlichten Erhebung des Angus Reid Institute unterstützten 66 Prozent den Verbleib in Kanada. 34 Prozent befürworteten den Weg zu einem weiteren Referendum. Für die Onlineumfrage wurden vom 13. bis 15. Oktober 1010 Erwachsene in Alberta befragt.

Separatisten demonstrieren vor dem Parlament in Edmonton. Alberta stimmt über den Weg zu einem möglichen Referendum zur Abspaltung von Kanada ab. © Megan Albu/AFP

Ölindustrie und Ärger über Ottawa

Die Unabhängigkeitsbewegung speist sich vor allem aus wirtschaftlicher Unzufriedenheit. Viele ihrer Anhänger werfen der Bundesregierung vor, Albertas bedeutende Ölindustrie durch Umweltauflagen auszubremsen. Zudem sehen sie die Provinz finanziell benachteiligt: Alberta trage mehr zum Wohlstand Kanadas bei, als es zurückerhalte, lautet ein zentraler Vorwurf.



Anders als im überwiegend französischsprachigen Québec stehen damit weniger Sprache und kulturelle Identität im Mittelpunkt. Nach einem Bericht von Reuters dient die Abstimmung vielen Befürwortern auch als Druckmittel gegenüber Ottawa.



Das zeigt die Angus-Reid-Umfrage: Unter den Unterstützern eines weiteren Referendums nannten 60 Prozent als Motivation, der Bundesregierung ein Signal senden zu wollen. Nur 37 Prozent ging es vorrangig um einen unabhängigen Staat.

Regierungschefin wirbt für den Verbleib

Albertas konservative Premierministerin Danielle Smith hat die Frage zur Abstimmung gestellt, spricht sich selbst aber für den Verbleib aus. In ihrer auf der Regierungswebsite veröffentlichten Ansprache erklärte sie, die vorgeschaltete Abstimmung solle den Willen der Bevölkerung klären, während rechtliche Streitfragen um ein verbindliches Referendum weiter geprüft würden.



Auch Kanadas Premierminister Mark Carney warb zuletzt in Alberta für den Zusammenhalt des Landes. Der Konflikt trifft ihn in einer Phase, in der er sich zugleich gegen US-Zölle und Forderungen von Präsident Donald Trump wehrt, Kanada solle der 51. US-Bundesstaat werden.

Separatisten wollen nicht aufgeben

Ein Nein dürfte die Debatte kaum beenden. Wie der kanadische Sender Global News berichtete, erwartet Smith bei einem Sieg des Verbleibslagers, dass alle Seiten das Ergebnis akzeptieren. Führende Separatisten wollen dagegen weiterkämpfen.



Die Wahllokale schließen um 20 Uhr Ortszeit. In Deutschland ist es dann Dienstag, 4 Uhr morgens. Anschließend sollen erste Ergebnisse veröffentlicht werden.

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