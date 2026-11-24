Steffen Baumgart, Ex-Trainer des 1. FC Union Berlin, steht am Wochenende vor seinem nächsten überraschenden Auftritt abseits vom Fußball.

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Steffen Baumgart hat im Sport nicht nur an den Fußball sein Herz verloren.

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Die Überraschung war groß, als Steffen Baumgart im Oktober bei der TV-Gründershow ‚Die Höhle der Löwen‘ auf der Bühne stand und dort eine Geschäftsidee präsentierte. Mit der App ‚move2pay‘ wurde der Fußballtrainer vorstellig und hatte mit seinem Anlauf letztlich Erfolg. Investor Frank Thelen stieg beim Deal mit ein, Baumgarts ungewöhnlicher Ausflug hatte sich gelohnt.

Live-Auftritt in Berlin

Am Sonntag (19 Uhr) wird der ehemalige Trainer des 1. FC Union Berlin erneut auf der Bühne zu sehen sein. Diesmal hat er zwar ein Heimspiel in der Hauptstadt, beginnt sich allerdings erneut auf eher ungewohntes Terrain.

Baumgart ist zu Gast bei der Live-Aufzeichnung von ‚Hand aufs Harz‘, dem meistgehörten Handball-Podcast Deutschlands. Die Moderatoren Anett Sattler und Markus Götz touren seit Anfang der vergangenen Woche quer durch Deutschland und haben in wechselnden Runden verschiedene Persönlichkeiten aus Sport, Politik und Unterhaltung zu Gast. Nachdem die Shows in Kiel, Hannover und Köln schon ein voller Erfolg waren, geht es am Sonnabend (19 Uhr) nach Magdeburg und einen Tag später in die Eventlocation ‚Anna Spree‘ in Charlottenburg.

Drux, Lichtlein und Killing sitzen ebenfalls auf der Bühne

Dort ist Baumgart Teil der Runde mit dem Moderatoren-Duo, dem ehemaligen Handballer Paul Drux, Nils Lichtlein (Füchse Berlin) und Matthias Killing, der unter anderem durch die Moderation des Sat1-Frühstücksfernsehens bekannt ist. Die Aufzeichnung dauert knapp zwei Stunden. Tickets gibt es aktuell im Vorverkauf für 38,60 Euro. Die Show in Magdeburg ist bereits ausverkauft.

Nils Lichtlein ist bei der Aufzeichnung von 'Hand aufs Harz' ebenfalls Teil der Talk-Runde. © IMAGO/Jan Kirschner

Baumgarts Besuch auf der Tour liegt allerdings gar nicht so fern, wie man im ersten Moment denken könnte. Sein Vater war Handballtorhüter beim SC Empor Rostock, auch sein Großvater war als Handballer aktiv. Der heute 54-Jährige machte dagegen Karriere mit dem Ball am Fuß, spielte zwischen 2002 und 2004 unter anderem für die Köpenicker.

Baumgart lehnte zuletzt Rostock-Anfrage ab

Im Januar 2025 übernahm er schließlich das Traineramt bei Union, wurde dort allerdings nach 15 Monaten und einer 1:3-Niederlage beim damaligen Tabellenschlusslicht 1. FC Heidenheim vorzeitig entlassen. Vor einigen Wochen wurde er mit einem möglichen Engagement bei Drittligist Hansa Rostock in Verbindung gebracht. Baumgart soll die Anfrage aus seiner Geburtsstadt allerdings direkt abgelehnt haben.

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