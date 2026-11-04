Vonovia baut 90 Prozent weniger Wohnungen: Mieten steigen vor allem per Mietspiegel

Vonovia stellte binnen zwei Jahren fast 90 Prozent weniger eigene Wohnungen fertig. Rund 60 Prozent des Mietwachstums gehen auf die Mietspiegel zurück.

Vonovia baut immer weniger Wohnungen für den eigenen Bestand und verkleinert sein Portfolio. Trotzdem stiegen die Mieten im vergleichbaren Wohnungsbestand zuletzt um 3,8 Prozent. Die am Mittwoch veröffentlichten Geschäftszahlen zeigen auch, was den Anstieg hauptsächlich antreibt: örtliche Mietspiegel.



Die Mieten im vergleichbaren Wohnungsbestand erhöhten sich um durchschnittlich 3,8 Prozent. Den größten Anteil daran hatten nach Konzernangaben die örtlichen Mietspiegel. Sie trugen 2,3 Prozentpunkte zum Mietwachstum bei und waren damit für rund 60 Prozent des Anstiegs verantwortlich. Weitere 1,2 Prozentpunkte entfielen auf Modernisierungen. Lediglich 0,3 Prozentpunkte steuerte der Neubau bei.

Zusammensetzung des Mietwachstums bei Vonovia SE für das Jahr 2026 in Prozent Mietspiegel 2,3 (60,5 Prozent) Mietspiegel 2,3 Prozentpunkte 60,5 Prozent des gesamten Mietwachstums Modernisierung 1,2 (31,6 Prozent) Modernisierung 1,2 Prozentpunkte 31,6 Prozent des gesamten Mietwachstums Neubau 0,3 (7,9 Prozent) Neubau 0,3 Prozentpunkte 7,9 Prozent des gesamten Mietwachstums Organisches Mietwachstum insgesamt: 3,8 Prozent Mietspiegel 2,3 (60,5 Prozent) Modernisierung 1,2 (31,6 Prozent) Neubau 0,3 (7,9 Prozent) Im Balken: Prozentpunkte; in Klammern: Anteil am gesamten Mietwachstum. Grafik: BLZ. Quelle: Vonovia SE, Neunmonatsergebnisse 2026, veröffentlicht am 4. November 2026

Die durchschnittliche Monatsmiete im Wohnungsbestand von Vonovia lag Ende September bei 8,57 Euro je Quadratmeter. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht das einem Anstieg um 3,5 Prozent. In Deutschland fiel die Steigerung mit 1,1 Prozent deutlich geringer aus. Hier zahlten Mieter im Durchschnitt 8,41 Euro je Quadratmeter. Für eine 60 Quadratmeter große Wohnung entspräche das rechnerisch rund 505 Euro Kaltmiete.

Vonovia baut 90 Prozent weniger als noch 2024

Zugleich stellt der Konzern weniger neue Wohnungen für den eigenen Bestand her. Vonovia gehörten Ende September 527.488 Wohnungen in Deutschland, Schweden und Österreich. Das waren gut 5.000 Wohnungen weniger als im Vorjahreszeitraum. Außerdem hat der Konzern in den ersten neun Monaten 2026 fast 90 Prozent weniger Wohnungen für den eigenen Bestand fertiggestellt als im gleichen Zeitraum 2024, wie sich aus den Neunmonatsberichten der vergangenen Jahre ergibt. Gleichzeitig ist sein Wohnungsbestand seit Ende 2024 um mehr als 12.000 Wohnungen geschrumpft.

Der Konzern hatte bereits Ende Oktober angekündigt, entsprechende Investitionen in den eigenen Bestand zu reduzieren. Auch neue Investitionen in die energetische Sanierung fremder Wohnungsbestände im Rahmen des sogenannten Manage-to-Green-Geschäfts werden vorerst ausgesetzt.

Steigende Finanzierungskosten belasten das Geschäft

Hintergrund seien die gestiegenen Finanzierungskosten, gibt der Vorstandsvorsitzende Luka Mucic an. Obwohl das bereinigte operative Konzernergebnis in den ersten neun Monaten um 3,3 Prozent auf knapp 2,19 Milliarden Euro zulegte, sank das bereinigte Ergebnis vor Steuern um 3,5 Prozent. Der operative freie Cashflow ging sogar um 34,1 Prozent auf rund 933 Millionen Euro zurück. Dafür waren neben Veränderungen im Umlaufvermögen auch geringere Wohnungsverkäufe und höhere Auszahlungen an Minderheitsaktionäre verantwortlich.

Dass die Mieten trotz eines sinkenden Wohnungsbestandes steigen, deutet der Konzern als besondere „Resilienz“ seines Kerngeschäfts. „Auf Basis eines kleinen Portfolios wächst das Ergebnis aus dem Vermietungsgeschäft weiter“, sagt CEO Luka Mucic. Die Nachfrage nach bezahlbaren und modernisierten Wohnungen sei unverändert hoch.

Mietwachstum geht auf den Mietspiegel zurück

Für Mieter ist entscheidend, dass Vonovia für mietspiegelbasierte Erhöhungen keine Gegenleistung erbringen muss, etwa eine Modernisierung der Wohnung. Auf Grundlage des Mietspiegels können Vermieter die Mieten im gesetzlichen Rahmen zwar erhöhen, sie müssen im Gegenzug aber nichts leisten, etwa auch nicht die Wohnungen modernisieren. Eigentlich sollen Mietspiegel die ortsübliche Vergleichsmiete abbilden und zugleich Mieterhöhungen begrenzen.

Der Berliner Mieterverein warnt jedoch vor einem sich selbst verstärkenden Effekt: Werden Mieterhöhungen akzeptiert, können diese wiederum in die Berechnung künftiger Mietspiegel einfließen und damit weitere Erhöhungen begünstigen. Das gilt nach Angaben des Vereins sogar für unrechtmäßige Mieterhöhungen, denen Mieter zugestimmt haben. Die Berliner Zeitung hat den Berliner Mieterverein um eine Einschätzung gebeten. Eine Antwort steht noch aus. Der Verein kritisiert jedoch seit Jahren, wie Vonovia den Mietspiegel für Mieterhöhungen nutzt.



So hatte Vonovia wiederholt versucht, Erhöhungen mit zusätzlichen Wohnwertmerkmalen wie einer guten Verkehrsanbindung oder Nahversorgung zu begründen. Mehrere Berliner Gerichte erklärten dies für unzulässig, weil diese Merkmale bereits im Mietspiegel berücksichtigt waren. Noch im Juni 2026 erklärte der Mieterverein, zahlreiche dieser Mieterhöhungen seien nicht flächendeckend zurückgenommen worden.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema