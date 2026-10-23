Vonovia enteignen: Die Linke zielt auf BlackRock und trifft auch Pensionsfonds

Hinter Vonovia und Heimstaden stehen auch Pensionsfonds aus Schweden und den Niederlanden. Eine Anwältin schildert die Folgen von Berlins Plänen. Ein Kommentar.

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Nach den Sondierungsplänen von Linke, SPD und Grünen in Berlin sollen private Wohnungskonzerne mit mehr als 10.000 Wohnungen vergesellschaftet werden.

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SPD, Grüne und Linke wollen große Berliner Wohnungsbestände vergesellschaften und die Entschädigungen auf insgesamt 16 Milliarden Euro begrenzen. Doch wen würde das treffen? Wenn die Linke über die Vergesellschaftung spricht, fällt häufig der Name BlackRock.



Bundesparteichefin Ines Schwerdtner warf Bundeskanzler Friedrich Merz am Montag vor, offenbar „Angst um seine BlackRock-Freunde“ zu haben. So erklärte sie seine „Panik“ vor einer linken Regierenden Bürgermeisterin.

Das Feindbild ist schnell gefunden: auf der einen Seite die Berliner Mieter, die – unbestritten – unter hohen Wohnkosten und Wohnungsknappheit leiden; auf der anderen Seite mächtige Finanzkonzerne, deren Anleger an den Mieteinnahmen verdienen. Hinter Vonovia und anderen Wohnungskonzernen stehen aber auch Anleger, die die Altersvorsorge von Millionen Menschen finanzieren.

Nur BlackRock? Wem die Berliner Wohnungskonzerne tatsächlich gehören

Größter Anteilseigner von Vonovia ist nach Unternehmensangaben die Norges Bank, die den norwegischen Staatsfonds verwaltet. BlackRock steht damit nicht an der Spitze der Aktionärsliste.

Der norwegische Staatsfonds soll die Einnahmen aus der Öl- und Gaswirtschaft langfristig für die Bevölkerung anlegen. Auch der niederländische Pensionsfonds ABP gehört zu den institutionellen Investoren.

Beim Wohnungskonzern Heimstaden Bostad, der circa 20.000 Wohnungen in Berlin hält, spielen solche Anleger ebenfalls eine wichtige Rolle. Nach der Eigentümerübersicht zum 31. Dezember 2025 hält dort der schwedische Pensionsfonds Alecta 38,7 Prozent des Kapitals, die Versicherungsgruppe Folksam weitere 18,9 Prozent. Selbst die staatliche schwedische Rentenbehörde Pensionsmyndigheten ist mit 2,1 Prozent beteiligt.

Wer über die renditeorientierten Eigentümer großer Wohnungskonzerne spricht, sollte die Rolle solcher Anleger nicht verschweigen. Denn auch sie könnten wirtschaftlich betroffen sein, wenn Berlin Wohnungen gegen eine Entschädigung übernimmt, die unter ihrem bisherigen wirtschaftlichen Wert liegt.

Deutsche Altersvorsorge steckt in Immobilien

Auch in Deutschland wird Altersvorsorgevermögen am Kapitalmarkt angelegt. Berufsständische Versorgungswerke etwa investieren Beiträge von Ärzten, Rechtsanwälten oder Architekten unter anderem in Aktien, Anleihen und Immobilien. Für Angehörige der jeweiligen Berufsgruppen ist die Mitgliedschaft in einem Versorgungswerk grundsätzlich verpflichtend.

In einer offiziellen GSW-Veröffentlichung von November 2022 wird die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe mit 4,84 Prozent der Anteile an der Berliner Wohnungsgesellschaft aufgeführt. GSW gehörte damals bereits mehrheitlich zum Unternehmen Deutsche Wohnen, das wiederum von Vonovia kontrolliert wurde.

Ob das Versorgungswerk diese Beteiligung hält oder direkt in Vonovia investiert ist, wollte es auf Anfrage dieser Zeitung nicht beantworten. Auch zu möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen einer Vergesellschaftung äußerte sich das Versorgungswerk nicht. Die angefragten ausländischen Pensionsanleger lehnten ebenfalls eine Stellungnahme ab.

Man sei sich der Debatte in Berlin bewusst und wolle zum jetzigen Zeitpunkt keinen Kommentar abgeben, hieß es von Pensionsmyndigheten.

Wenn der Staat selbst zum Anlagerisiko wird

Nach den Sondierungsplänen sollen private Unternehmen und Kapitalverwaltungsgesellschaften mit mehr als 10.000 Berliner Wohnungen betroffen sein. Einen Grundbestand von 10.000 Wohnungen dürften sie behalten.

Während die angefragten Anleger schweigen, prüfen Investoren hinter den Kulissen, wie sie auf die Pläne reagieren. Die auf Immobilienfinanzierungen und Investmentrecht spezialisierte Anwältin Dr. Nadejda Kysel von der Kanzlei Advant Beiten erklärte auf Anfrage dieser Zeitung, mit ihren Mandanten bereits über mögliche Strategien, unter anderem die Aufteilung oder den Verkauf großer Wohnungsportfolios, gesprochen zu haben.

Die Handlungsmöglichkeiten seien aus ihrer Sicht derzeit allerdings begrenzt. Nach Kysels Einschätzung dürfte das politische Risiko bereits teilweise in die Bewertung großer Berliner Wohnungsbestände eingeflossen sein. Ein vorsorglicher Verkauf könnte deshalb mit Preisabschlägen verbunden sein. Wer die Wohnungen behalte, müsse dagegen eine mögliche spätere Vergesellschaftung einkalkulieren.

Interessen der Sparer müssen in der Diskussion auch vorkommen

Die Debatte über eine Vergesellschaftung führt heute nicht unmittelbar zu Rentenkürzungen. „Große Versorgungseinrichtungen streuen ihre Anlagen breit und die Auswirkungen einzelner Berliner Immobilieninvestitionen auf das Gesamtvermögen fallen dementsprechend überwiegend gering aus“, sagt Kysel. Das kann aber anders aussehen, sollte die Vergesellschaftung umgesetzt werden. „Wenn ein Fonds einen Verlust einfährt, geht auch die Rente runter“, so Kysel.

Man kann einwenden, dass Kapitalanlagen nun einmal Risiken bergen. Wer von Renditen profitieren will, muss auch mögliche Verluste tragen. Das gilt selbstverständlich auch für Pensionsfonds. Dass sämtliche Investitionen dauerhaft ihren Wert behalten, kann niemand garantieren. Auch der Staat nicht. Dennoch ist es etwas anderes, wenn Vermögensverluste durch gewöhnliche Marktschwankungen ausgelöst werden oder das Risiko selbst vom Staat gesetzt wird.

Dass das Land die Wohnungskrise angehen und Mieter schützen will, ist gut. Genauso ist der Staat aber auch zur sozialen Absicherung seiner Bürger und zum Schutz des Eigentums inländischer und ausländischer Investoren verpflichtet. Das sollte in der Debatte zumindest nicht untergehen. Und dazu gehört, dass die tatsächlichen Eigentümerstrukturen nicht auf einen einzigen umstrittenen Namen reduziert werden.

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