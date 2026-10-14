Eigentlich sollte es um einen der großen Konflikte der Berliner Wohnungspolitik gehen: bezahlbare Mieten, die Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne und die Vorwürfe der Linken gegen Vonovia. Genau mit diesen Themen hatte die Partei zuletzt erfolgreich Wahlkampf gemacht.
Stattdessen platzte das seit Monaten geplante Gespräch am Dienstagmittag an der Frage, ob ein Journalist teilnehmen sollte. Doch war dessen Anwesenheit tatsächlich von Anfang an vereinbart – oder wurde sie erst später zur Bedingung? Genau darüber widersprechen sich Linke und Vonovia.
Vergesellschaftung
Vonovia kontert Linke: Das steckt hinter dem geplatzten Treffen über Berliner Mieten
Die Linke sagt das Vonovia-Treffen wegen eines ausgeschlossenen n-tv-Journalisten ab. Vonovia weist diese Darstellung gegenüber der Berliner Zeitung zurück.
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Luigi Pantisano, Parteivorsitzender der Linke, sollte am Dienstag Vonovia-Chef Luka Mucic treffen.
© Michael Brandt/dpa