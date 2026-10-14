Vonovia kontert Linke: Das steckt hinter dem geplatzten Treffen über Berliner Mieten

Eigentlich sollte es um einen der großen Konflikte der Berliner Wohnungspolitik gehen: bezahlbare Mieten, die Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne und die Vorwürfe der Linken gegen Vonovia. Genau mit diesen Themen hatte die Partei zuletzt erfolgreich Wahlkampf gemacht.



Stattdessen platzte das seit Monaten geplante Gespräch am Dienstagmittag an der Frage, ob ein Journalist teilnehmen sollte. Doch war dessen Anwesenheit tatsächlich von Anfang an vereinbart – oder wurde sie erst später zur Bedingung? Genau darüber widersprechen sich Linke und Vonovia.