Vonovia kontert Linke nach abgesagtem Treffen: „Lassen uns Bedingungen nicht diktieren“

Die Linke sagt das Vonovia-Treffen wegen eines ausgeschlossenen n-tv-Journalisten ab. Vonovia weist diese Darstellung gegenüber der Berliner Zeitung zurück.

Der Linke-Vorsitzende Luigi Pantisano wollte sich an diesem Dienstag mit Vonovia-Vorstandschef Luka Mucic treffen. Seine Partei hatte den Immobilienkonzern zuvor bereits als „Mietenmafia“ bezeichnet. Das Treffen wurde kurzfristig von der Linke abgesagt.



Nun schieben sich beide Seiten gegenseitig die Schuld am Scheitern des Treffens zu. Die Linke nannte als Grund der Absage, dass Vonovia die Teilnahme eines Journalisten abgelehnt habe. Beide Seiten widersprechen sich allerdings darin, ob dessen Anwesenheit überhaupt vereinbart war.

Vonovia-Einladung an die Linke: Streit um n-tv-Journalisten

Dass es im Oktober zu einem Treffen kommen sollte, hatte einen längeren Vorlauf. Bereits im Mai hatte Linke-Chef Jan van Aken dem Wohnungskonzern in einem TV-Interview bei n-tv schwere Vorwürfe, darunter Betrugsvorwürfe, erhoben. Vonovia reagierte darauf mit einem Schreiben vom 28. Mai 2026 an van Aken, in dem der Konzern zu einzelnen Beschuldigungen Stellung nahm und einen persönlichen Austausch anbot. Das Schreiben liegt der Berliner Zeitung vor.

In seinem Schreiben an Jan van Aken setzte der Wohnungskonzern die n-tv-Redaktion in Kopie. Darauf stützt die Linke nun ihre Darstellung, die Einbindung eines n-tv-Journalisten sei auf Initiative des Konzerns erfolgt.

„Von Anfang an war ein unabhängiger Journalist auf Initiative von Vonovia selbst in die Kommunikation eingebunden und Teil der Abmachung, damit die Öffentlichkeit mit einer neutralen Darstellung nachvollziehen kann, was besprochen wurde“, heißt es in einer Pressemitteilung der Linke.

Vonovia widerspricht der Partei Linke: Gespräch sollte ohne Medien stattfinden

Der Wohnungskonzern widerspricht dieser Darstellung. Der Brief sei aus dem Kontext gegriffen, denn die n-tv-Redaktion sei lediglich in Kopie gesetzt worden, um die Position des Unternehmens zu den zuvor erhobenen Vorwürfen darzulegen, sagt Unternehmenssprecherin Nina Henckel. In dem betreffenden Interview seien Aussagen über Vonovia gefallen, die aus Sicht des Konzerns nicht den Tatsachen entsprächen.

In dem Schreiben warnt Vonovia zugleich vor den Folgen einer aus Sicht des Unternehmens zunehmend zugespitzten Rhetorik. Nach früheren öffentlichen Auseinandersetzungen sei es zu Sachbeschädigungen in mehreren Städten sowie zu einem Brandanschlag auf einen Handwerkerstandort gekommen. Für die Beschäftigten seien solche Debatten deshalb nicht folgenlos. Wer den Ton der Debatte mitpräge, sollte sich der Wirkung seiner Worte bewusst sein – das habe der Konzern klarstellen wollen.

Mit der Übersendung des Schreibens an n-tv habe Vonovia die Redaktion über ihre inhaltlichen Positionen informieren wollen, so Henckel. Das darin enthaltene Gesprächsangebot habe sich ausschließlich an die Linke gerichtet – nicht an die Redaktion.

„Wir machen viele Medientermine, aber da läuft die Absprache ganz anders und da können beide Seiten mitreden, wie der Termin aussehen soll“, erklärt sie und wirft der Parteispitze vor, die Absage nun medial hochzuziehen. Das Gespräch sei abgesagt worden, weil es der Linke gar nicht um die Sache gehe, so Nina Henckel. „Wir sind weiterhin gesprächsbereit, lassen uns aber die Bedingungen nicht diktieren.“

Für die Linke ist die Absage eine „Hinhaltetaktik“. Es habe mehrere Terminverschiebungen wegen des Gesprächsorts gegeben. Zu Gesprächen in der Konzernzentrale sei die Partei ausdrücklich bereit gewesen. „Am Ende musste die Anwesenheit eines unabhängigen Journalisten als Grund herhalten, das Gespräch in der vereinbarten Form nicht stattfinden zu lassen“, heißt es in der Pressemitteilung.

n-tv-Journalist Volmer: Linke kann Absage als Erfolg verbuchen

Jetzt meldet sich auch der eingeladene Journalist Hubertus Volmer in einem eigenen Beitrag bei n-tv zu Wort. Auch er könne keinen endgültigen Aufschluss über den Streit geben, schreibt er. Wegen eines möglichen Treffens soll der Journalist bereits seit Juni im Gespräch mit der Linke gewesen sein, seit Ende September auch mit Vonovia-Sprecherin Henckel.

„Eine förmliche Zusage der Teilnahme von n-tv.de durch Vonovia gab es in dieser Zeit nicht, allerdings auch keine Absage“, schreibt er. Seine Einschätzung: Die Linke könne das Platzen des Treffens nun als Erfolg verbuchen. „Statt miteinander zu reden, haben die beiden sich auf ein Schwarze-Peter-Spiel verlegt.“

An einem Journalisten von n-tv wollte die Partei unbedingt festhalten und machte dessen Teilnahme sogar zur zentralen Bedingung des Gesprächs, weil es ihr um die öffentliche Transparenz gegangen sei, heißt es aus Parteikreisen.

Vertrauliche Gespräche zwischen Politik, Unternehmen und Verbänden gehören in Berlin zum politischen Alltag. Bei einem Gespräch zwischen Partei und Unternehmen gelten dabei andere Transparenzmaßstäbe als bei staatlichem Regierungshandeln. Auch klassische Hintergrundgespräche mit Journalisten finden regelmäßig unter vereinbarten Vertraulichkeitsregeln statt. Es habe nichts dagegen gesprochen, dass beide Seiten ihre Positionen gegenüber Medienvertretern im Nachgang des Gesprächs erklärt hätten, findet Nina Henckel.

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