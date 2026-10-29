Vonovia streicht 300 Millionen für Investitionen – Mieten sollen trotzdem steigen

Vonovia kürzt vor allem beim Neubau und erwartet dennoch höhere Mieten. Bis 2028 sollen sie im vergleichbaren Bestand um 4,5 Prozent steigen.

Der Wohnungskonzern Vonovia will in den kommenden Jahren deutlich weniger Geld investieren als ursprünglich geplant. Wegen gestiegener Finanzierungskosten und schwacher Immobilienverkäufe hat Deutschlands größter privater Wohnungskonzern seine Geschäftsziele für 2028 nach unten korrigiert.



Vor allem beim Neubau und bestimmten energetischen Investitionen soll gespart werden. Gleichzeitig rechnet das Unternehmen weiterhin mit steigenden Mieten. Das geht aus zwei Mitteilungen hervor, die Vonovia am Mittwochabend veröffentlicht hat.

Für 2028 plant der Dax-Konzern nun Investitionen von rund 1,7 Milliarden Euro. Bislang waren zwei Milliarden Euro vorgesehen. Damit werden die geplanten Ausgaben um 300 Millionen Euro beziehungsweise 15 Prozent reduziert. Bereits im laufenden Jahr sollen nur noch 1,3 statt 1,4 Milliarden Euro investiert werden. Für 2027 sieht die erstmalig veröffentlichte Prognose Investitionen von rund 1,5 Milliarden Euro vor.

Vonovia will weniger neue Wohnungen bauen

Besonders betroffen ist das Neubaugeschäft. Vonovia kündigte an, sogenannte Development-to-Hold-Projekte zu reduzieren. Dabei handelt es sich um Wohnungen, die der Konzern selbst entwickelt und anschließend dauerhaft im eigenen Bestand hält. Nach Unternehmensangaben verzögert sich aufgrund gestiegener Kapitalkosten die Schaffung neuen Wohnraums für den eigenen Bestand.

Vonovia hat die Zahl der Fertigstellungen neuer Wohnungen seit einigen Jahren deutlich reduziert. 2025 wurden konzernweit rund 44 Prozent weniger Wohnungen fertiggestellt als 2024. Besonders stark sank die Zahl der Neubauten für den eigenen Bestand: von 335 im ersten Halbjahr 2025 auf nur noch 84 im ersten Halbjahr 2026. Das entspricht einem Einbruch um fast 75 Prozent.

Auch bei energetischen Investitionen zieht Vonovia die Bremse. Neue Investitionen im Programm „Manage-to-Green“ werden vorerst ausgesetzt. Dabei kauft der Konzern energetisch ineffiziente Wohnungsbestände, saniert sie und verkauft sie anschließend weiter. Die Maßnahme betrifft damit nicht unmittelbar die energetische Modernisierung der eigenen Mietwohnungsbestände. In diese will Vonovia nach eigenen Angaben weiterhin investieren. Ob künftig auch dort Einsparungen geplant sind, bleibt offen.

Höhere Mieteinnahmen trotz Sparkurs erwartet

Während der Konzern bei Investitionen kürzt, bleibt das Vermietungsgeschäft nach eigenen Angaben stabil. Die Nachfrage nach Wohnungen sei weiterhin hoch, die Vermietungsquoten ebenfalls. Nennenswerte Mietausfälle verzeichnet Vonovia nach eigener Darstellung praktisch nicht.

Trotz des Sparkurses rechnet Vonovia weiterhin mit steigenden Mieten. Im laufenden Jahr sollen die Mieten im vergleichbaren Wohnungsbestand durchschnittlich um 3,8 Prozent steigen, 2027 um vier Prozent und 2028 um 4,5 Prozent. Damit fällt der erwartete Anstieg etwas geringer aus als ursprünglich geplant, da das Unternehmen für 2028 zunächst mit fünf Prozent gerechnet hatte.

Die Zahlen bedeuten allerdings nicht, dass die Miete für jeden Haushalt entsprechend steigt. In die Berechnung fließen neben regulären Mieterhöhungen auch Mietsteigerungen durch Modernisierungen sowie Beiträge aus Neubauten und Aufstockungen ein.

Höhere Zinsen belasten den Konzern

Der Grund für den Sparkurs liege vor allem im schwierigeren Finanzierungsumfeld. Nach Angaben von Vonovia sind die Renditen achtjähriger unbesicherter Unternehmensanleihen seit der Eskalation des Konflikts im Nahen Osten um rund 1,4 Prozentpunkte gestiegen. Für den Konzern wird es dadurch teurer, sich neues Kapital zu beschaffen.

Gleichzeitig erschweren höhere Finanzierungskosten potenziellen Käufern den Erwerb von Immobilien. Das belastet die Geschäftsbereiche Wohnungsverkäufe und Projektentwicklung, heißt es aus der Pressemitteilung. Insbesondere bei mittel- und höherpreisigen Neubauprojekten bleibt die Nachfrage nach Unternehmensangaben hinter den Erwartungen zurück.

Auch die vorläufigen Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2026 zeigen ein gemischtes Bild. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Adjusted EBITDA Total) stieg von 2,118 auf 2,19 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern sank dagegen von 1,46 auf 1,41 Milliarden Euro.



Trotz des operativen Zuwachses fiel das Vorsteuerergebnis somit niedriger aus. Zugleich will Vonovia an seinem Schuldenabbau und dem bereits laufenden Verkaufsprogramm festhalten.

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