Vor 66 Jahren rannte Kevin Costner in Disneyland einen Mann um, und hatte keine Ahnung, wen er da gerade zu Boden gebracht hatte. Heute, mit 71 Jahren und zwei Oscars, erzählt er die Geschichte gern.

Manche Begegnungen merkt man sich fürs Leben, auch wenn man sie im Moment nicht versteht. Lange bevor der zweifache Oscar-Preisträger („Der mit dem Wolf tanzt“) zum Hollywoodstar wurde, hat Kevin Costner (71) so eine erlebt.



Sie spielt im berühmten amerikanischen Freizeitpark Disneyland und beginnt mit einem Zusammenstoß.

Kevin Costner und Walt Disney: Der Zusammenstoß in Disneyland

Anfang der Sechzigerjahre, Costner war nach eigener Erinnerung fünf Jahre alt, besuchte er mit seiner Mutter den Freizeitpark in Kalifornien. Die Tickets habe ihnen ein Mann vorbeigebracht, der selbst nicht mehr hingehen konnte.



Besonders angetan hatte es dem Jungen die Grand Canyon Tour, eine damals neue Attraktion an der Westernbahn des Parks. Er fuhr, wie er im Podcast „1% of the 1%“ von JT Foxx erzählte, fünfmal und wollte unbedingt noch einmal.



Seine Mutter war einverstanden, doch die Attraktion war vorübergehend gesperrt, gelbes Absperrband versperrte den Weg. Nur VIPs durften durch.

Der amerikanische Zeichner und Filmproduzent Walter Elias Disney (1901-1966) © Fototeca Gilardi/epd

Der kleine Kevin ließ sich davon nicht aufhalten. Er rannte über die Absperrung und frontal in einen Mann hinein, der durch den Aufprall auf die Knie ging.



Der Fremde sah das Kind an und fragte: „Gefällt dir diese Attraktion?“ – „Ich liebe sie!“, antwortete der Junge. Daraufhin wandte sich der Mann an seine Begleiter und sagte, so erzählt es Costner: „Hört ihr das? Er mag sie nicht nur, er liebt sie.“ Dann schickte er den Jungen zurück zu seiner Mutter.

„Das war Walt Disney“: Die Auflösung der Mutter

Die Mutter hatte den Mann sofort erkannt. „Weißt du, wer das war? Das war Walt Disney!“, soll sie ihrem Sohn gesagt haben. Der Fünfjährige konnte mit dem Namen nichts anfangen, die Tragweite begriff er erst Jahre später.

Costner deutet die Szene heute als Lehrstunde. Disneyland war damals erst fünf Jahre alt und ein teures Wagnis, viele hielten das Projekt für zu groß und nie rentabel.



Er vermute, dass Disney den Ausruf des Kindes auch seinen Buchhaltern und Juristen vorführen wollte: Seht her, ein Kind liebt diese Attraktion. Der Park wurde später einer der größten Erfolge der Unterhaltungsbranche.

Costner und Disney: Die spätere Zusammenarbeit

Mit dem Studio arbeitete Costner später selbst zusammen: In „McFarland, USA“ (2015) spielte er die Hauptrolle, es war bereits sein dritter Disney-Film. Die Anekdote erzählt er seit Jahren, schon 2015 sprach er bei ESPN davon, damals allerdings als Vierjähriger.

Kevin Costner kämpft aktuell vor allem um die Fortsetzung seines Western-Projekts „Horizon: An American Saga“ und ist in verschiedenen Film- und Serienprojekten aktiv.

Im Streaming und Fernsehen laufen ältere und jüngere Titel mit ihm weiterhin regelmäßig – so ist etwa der Serienkiller-Thriller „Mr. Brooks - Der Mörder in dir“ mit Costner kostenlos in der ZDF-Mediathek abrufbar, während Neo-Western wie „Lass ihn gehen“ auf Streaming-Plattformen immer wieder ein Publikum finden.