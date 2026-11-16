Vor achtstündiger Prüfung: Südkorea will Brillen aller Schüler kontrollieren

Südkorea verschärft die Kontrollen für seine Hochschulaufnahmeprüfung. Zuletzt hatte ein KI-Betrugsskandal in dem Land für Aufsehen gesorgt.

Südkorea will bei der dieswöchigen Hochschulaufnahmeprüfung sämtliche Brillen der Teilnehmer kontrollieren. Das erklärte Bildungsminister Choi Kyo-jin am Montag bei einer Anhörung im Parlament, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtetet. So soll KI-gestützter Betrug verhindert werden. Sogenannte Smart-Geräte wurden demnach bereits im Juli auf die Liste verbotener Gegenstände gesetzt.



Hintergrund sind wachsende Sorgen über den Einsatz von KI bei Prüfungsbetrug. Für Aufsehen sorgte insbesondere der Fall eines Kandidaten, der bei der diesjährigen Prüfung für angehende Steuerberater den landesweit besten Platz belegte und am Sonntag gestand, mit einer Minikamera, einem Smartphone und Künstlicher Intelligenz betrogen zu haben, wie Reuters und Yonhap berichteten.

Der Mann entschuldigte sich laut Reuters in einem auf YouTube veröffentlichten Video und erklärte, sein Prüfungserfolg sei nicht das Ergebnis fairer Anstrengungen gewesen. Die Polizei nahm Ermittlungen auf, wie Yonhap berichtete. Nach Angaben der Nachrichtenagentur hatte der Mann bei der ersten Prüfungsrunde nur eine von 160 Fragen falsch beantwortet.

Kontrollen bei Prüfung

Die Hochschulaufnahmeprüfung findet am Donnerstag statt. Nach Angaben von CNN sollen rund 550.000 Personen teilnehmen. Der rund achtstündige Test gilt in Südkorea als entscheidend für die weitere Bildungs- und Berufslaufbahn. Während des Hörverständnisteils werden nach Angaben des Senders sogar Starts und Landungen von Flugzeugen für eine halbe Stunde ausgesetzt, um Störungen zu vermeiden.

Die Regierung reagiert nun mit zusätzlichen Kontrollen. Yonhap zufolge soll auf die Erkennung von KI-gestützten Brillen spezialisiertes Personal an den 1312 Teststandorten im ganzen Land eingesetzt werden. Zudem sollen Hinweisschilder vor den Prüfungsräumen auf mögliche Prüfungsausschlüsse und strafrechtliche Konsequenzen aufmerksam machen, sagte Choi laut Reuters.

Wer während der Aufnahmeprüfung mit einem verbotenen Gerät erwischt wird, verliert demnach sein Prüfungsergebnis und darf im folgenden Jahr nicht erneut teilnehmen. Die Regierung erwägt laut Reuters, die Sperre auf drei bis zehn Jahre zu verlängern. Premierministerin Han Seong-sook kündigte dem Bericht zufolge außerdem ein Krisenteam an, das weitere Maßnahmen zur Sicherung der Prüfung vorbereiten soll.

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