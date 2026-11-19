Wer vor dem Flug vorsorglich seine Blase entleert, meint es zwar gut. Doch die Gewohnheit kann unerwünschte Folgen haben. Ein Urologe erklärt, worauf es ankommt.

Noch einmal auf die Toilette, bevor das Flugzeug startet? Das ist nicht immer eine gute Idee.

Am Flughafen BER ist das Prozedere für viele Reisende längst Routine: Koffer abgeben, durch die Sicherheitskontrolle, noch einen letzten Kaffee trinken – und kurz vor dem Boarding sicherheitshalber auf die Toilette. Wer weiß schließlich schon, wann sich während des Flugs die nächste Gelegenheit bietet.



Doch wer ohne wirklichen Harndrang vorsorglich seine Blase entleert, tut sich damit womöglich keinen Gefallen. Ein Urologe warnt vor dem vorerst letzten Zwischenstopp.

Fast drei Viertel gehen vor dem Flug noch einmal

Wie verbreitet der vorsorgliche Toilettengang vor einer Flugreise ist, zeigt eine britische Untersuchung des Reiseversicherers AllClear. Die im September 2026 veröffentlichten Ergebnisse zeigen: Knapp 73 Prozent der befragten Flugreisenden gehen vor dem Abflug noch einmal auf die Toilette, obwohl sie eigentlich gar nicht müssen. Bei Frauen beträgt der Anteil 81 Prozent, bei Männern 63 Prozent.



Besonders häufig ist das Verhalten bei Menschen über 55 Jahren: In dieser Altersgruppe sind es mehr als drei Viertel. Bei den 18- bis 24-Jährigen liegt der Anteil bei 62 Prozent. Über die Untersuchung berichtete das US-Reisemagazin Travel + Leisure.

Der britische Urologe Grigorios Kyriazis sieht in der Gewohnheit dem Bericht zufolge einen möglichen Nachteil. Wer seine Blase wiederholt entleert, obwohl sie nur wenig gefüllt ist, kann sie darauf konditionieren, bereits bei kleineren Urinmengen auf Entleerung zu reagieren.



Normale körperliche Empfindungen könnten dann schneller als dringender Harndrang wahrgenommen werden.

Warum man im Flugzeug plötzlich häufiger muss

Auch die psychische Verfassung spielt nach Einschätzung des Facharztes eine Rolle. Im Flugzeug ist der Zugang zur Toilette nicht jederzeit gewährleistet. Während des Boardings, bei Turbulenzen oder wenn die Anschnallzeichen eingeschaltet sind, beobachten Reisende ihre Körperempfindungen möglicherweise besonders aufmerksam.



Ein Gefühl, das im Alltag kaum auffallen würde, kann dadurch plötzlich dringlich erscheinen. Auch Stress kann den Harndrang bei manchen Menschen verstärken.

Ein gelegentlicher vorsorglicher Toilettenbesuch ist laut Kyriazis allerdings unbedenklich. Problematisch könne vielmehr werden, wenn die Blase regelmäßig bei sehr geringen Füllmengen entleert werde. Entscheidend sei also, daraus keine feste Gewohnheit zu machen.

Noch eine andere Strategie ist unter Flugreisenden verbreitet: 59 Prozent der Befragten gaben an, bewusst auf Flüssigkeit zu verzichten, damit sie während des Fluges nicht auf die Bordtoilette müssen.

Doch auch davon rät Kyriazis ab. Zu wenig Flüssigkeit kann Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Verstopfung und einen trockenen Mund verursachen. Zudem wird der Urin stärker konzentriert, was die Blase zusätzlich reizen kann.

Seine Empfehlung lautet deshalb, am Reisetag ganz normal zu trinken und die Toilette dann aufzusuchen, wenn tatsächlich Harndrang besteht. Wer vor dem Einsteigen wirklich muss, sollte den Gang selbstverständlich nicht hinauszögern.



Ein gelegentlicher Besuch auf Verdacht ist ebenfalls kein Problem. Die Blase allerdings regelmäßig ohne Not zu entleeren oder aus Angst vor einem Toilettengang weniger zu trinken, ist keine empfehlenswerte Vorbereitung auf den nächsten Flug.

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