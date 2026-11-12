Vor dem Kollaps? Iran hat bald keine Öleinnahmen mehr – und bildet Frauen an der Waffe aus

In Teheran lernen Frauen den Umgang mit Sturmgewehren. Zugleich droht der Iran den USA mit Angriffen auf Militärbasen, auch in Europa.

Der Iran weitet die militärische Ausbildung von Frauen für einen möglichen neuen Konflikt mit den USA aus. Nach Berichten der britischen Zeitung The Telegraph sowie der Nachrichtenagentur Reuters lernen Frauen in Teheran inzwischen den Umgang mit Sturmgewehren und Panzerabwehrwaffen. Parallel droht der Iran Washington mit Angriffen auf Militärstützpunkte bis nach Europa.



Laut The Telegraph lernen Frauen – teils in Uniform – in Freiluft-Übungszentren in Teheran den Umgang mit Sturmgewehren wie der Kalaschnikow, dem Dragunow-Scharfschützengewehr, Panzerabwehrwaffen und schultergestützten Flugabwehrraketenwerfern. Die Aktion läuft unter dem Namen Jan-fada – persisch für „diejenigen, die ihr Leben opfern“.



Kampagnensprecher Sasan Zare sagte dem Blatt, die militärische Ausbildung habe unter der Basij-Miliz begonnen. Innerhalb von 100 Minuten nach Beginn der Rekrutierung hätten sich mehr als 500.000 Menschen für die Bataillone des „nationalen Widerstands“ registriert. Offizielle Vertreter stellten die Kampagne als Wiederbelebung der „Armee von 20 Millionen“ dar, die Ayatollah Ruhollah Khomeini nach dem Einmarsch des Irak 1980 einberufen hatte.

Bereits im April 2026 hatten laut The Telegraph tausende iranische Frauen an einer Militärparade durch Teheran teilgenommen und dabei pinkfarbene Waffen und Ausrüstung getragen. Die damalige Übung sei vor allem symbolischer Natur gewesen, da Frauen im Iran von Kampfeinsätzen ausgeschlossen sind. Sie können sich jedoch den weiblichen Flügeln von Freiwilligenmilizen wie der Basij anschließen.

Teheran droht mit Angriffen bis Europa

„Wenn die USA einen weiteren Krieg gegen den Iran beginnen, wird jeder Militärstützpunkt, der an der Aggression beteiligt ist – von Westasien bis Europa –, ein legitimes Ziel für die tödlichen Angriffe des Irans sein“, schrieb der Generalsekretär des iranischen Sicherheitsrats, Mohsen Resai, nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur auf der Plattform X. Wie das Wall Street Journal berichtet, ist US-Finanzminister Scott Bessent wegen iranischer Morddrohungen auf einen US-Militärstützpunkt umgezogen.

US-Präsident Donald Trump verteidigte in einer Rede zum Veteranentag den Krieg gegen den Iran. „Die Tapferkeit und das Geschick unserer erstaunlichen amerikanischen Krieger waren absolut unglaublich“, sagte Trump laut der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch auf dem Nationalfriedhof Arlington nahe Washington. Der Konflikt werde bald vorbei sein. In dem Krieg, der am 28. Februar mit Angriffen der USA und Israels begonnen hatte, starben nach Pentagon-Angaben bislang 23 Angehörige der US-Streitkräfte.

Die Revolutionsgarden meldeten den dritten Tag in Folge Explosionen an Öltankern in der Straße von Hormus. In der vergangenen Nacht hätten zwei Schiffe auf einer „nicht genehmigten“ Route einen Zwischenfall erlitten, teilten sie laut dpa mit. Es handele sich um Supertanker mit zusammen mehr als vier Millionen Barrel Öl. Seit Sonntag sei es an mindestens zehn Öltankern zu Explosionen gekommen.

Experte sieht Iran vor wirtschaftlichem Kollaps

Die US-Seeblockade bedeutet nach Einschätzung des Ökonomen Mahdi Ghodsi vom Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche einen „weiteren Todesstoß“ für die iranische Wirtschaft. Ghodsi sagte der österreichischen Zeitung Die Presse, 80 Prozent der iranischen Ökonomie würden über maritime Wege aufrechterhalten. Die Ölexporte seien seit Beginn der US-Blockade im Sommer auf nahezu null gesunken. Analysten gingen davon aus, dass der Iran bei anhaltender Blockade bereits im Dezember keine Einnahmen mehr aus Ölverkäufen erzielen werde.

„Nur rund 27 Prozent der arbeitsfähigen Bevölkerung ist erwerbstätig“, sagte Ghodsi der Presse. Die Zentralbank werde die Kontrolle verlieren, eine Hyperinflation sei dann wahrscheinlich. Das Regime verteile bereits Coupons für rationierte Produkte im Wert von umgerechnet rund fünf Euro pro Person. Der Preis für Speiseöl sei um 300 Prozent gestiegen, auch Mehl, Weizen, Zucker, rotes Fleisch und Reis seien knapp oder überteuert.



Zwischen 30 und 40 Prozent des öffentlichen Haushalts würden durch Öleinnahmen finanziert. Ob der wirtschaftliche Druck auch zu einem Sturz des Regimes führe, stellte Ghodsi infrage: „Wir haben es im Iran mit einem sehr hartnäckigen Regime zu tun. Ein Regime, das bereit ist, für sein Überleben die eigenen Bürger massenhaft zu töten.“

Das US-Magazin Foreign Policy zeigt in einer Analyse auf, dass die Ölflüsse aus der Region insgesamt wieder auf Vorkriegsniveau lägen und der Ölpreis von 114 auf gut 90 US-Dollar je Barrel gefallen sei.



James Kraska, Professor für Seerecht am U.S. Naval War College, sagte dem Magazin, die Straße von Hormus sei „ein Vermögenswert von abnehmendem Wert für den Iran“, da Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate ihre Pipelines ausgebaut hätten. Eine kurzfristige Lösung erwartet Kraska laut Foreign Policy nicht: Die wahrscheinlichste Entwicklung sei ein anhaltender Schwebezustand zwischen Krieg und Frieden.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema