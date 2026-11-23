Vanessa Emde stand am Samstag in Kassel gleich zweimal auf dem Programm: Für die Berliner Linken-Abgeordnete waren ein Workshop über Regierungsbeteiligungen in Berlin und Bremen und ein Auftritt beim Abendplenum vorgesehen. Emde kam zu keinem der beiden Termine. Ein Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) „Sozialistische Vernetzung“ sagte der Berliner Zeitung auf Nachfrage, Emde habe aus Termingründen gefehlt. Emde selbst ließ eine Anfrage vorerst unbeantwortet.



Die Teilnehmer der Gründungskonferenz befassten sich trotzdem mit ihrem Fall. In ihrer Presseerklärung rief die neu gegründete BAG „Sozialistische Vernetzung“ alle Mitglieder der Berliner Linksfraktion dazu auf, am Dienstag gegen Emdes Ausschluss zu stimmen. Nach Angaben der Veranstalter kamen rund 200 Linken-Mitglieder aus dem gesamten Bundesgebiet nach Kassel.

Bruns steigt in den Bundessprecherrat auf

Hannah Bruns von der Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Palästinasolidarität wurde laut Presseerklärung in den zehnköpfigen Bundessprecherrat gewählt. Gegen Bruns läuft ein Parteiausschlussverfahren. Dem neuen Gremium gehört auch Jason Osterhagen an, der bereits Bundessprecher der BAG Palästinasolidarität ist.



Linken-Chef Luigi Pantisano hatte das Treffen gegenüber der Berliner Zeitung mit den Worten „Ja, trefft euch. Kritisiert uns hart“ begrüßt. In der Presseerklärung griff Osterhagen das auf. Die Vernetzung werde Pantisano und die Parteiführung hart kritisieren, falls sie den Anspruch einer sozialistischen Partei zugunsten von Regierungsfähigkeit und Koalitionskompromissen aufgäben. Man wolle „eine starke sozialistische Opposition innerhalb der Partei aufbauen“.



Der Berliner Zeitung sagt der Sprecher, eine Abspaltung von der Linkspartei sei nicht geplant. Die Vernetzung wolle den Kurs innerhalb der Linken ändern. Die Partei solle davon abrücken, jede Gelegenheit zur Regierungsbeteiligung nutzen zu wollen.

Streit um Rot-Grün-Rot, am Dienstag fällt die Entscheidung über Emde

Wie die Berliner Zeitung vorab berichtete, hatte die Initiative die Entwicklung in Berlin im Entwurf ihrer Gründungserklärung als „politische Zäsur“ bezeichnet. Der Berliner Landesparteitag hatte Ende Oktober mit deutlicher Mehrheit für Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen gestimmt. In der in Kassel verabschiedeten Erklärung warnt die Vernetzung davor, linke Politik auf das zu begrenzen, „was prokapitalistische Koalitionspartner zuzugestehen bereit sind“.



Am Dienstag soll die Berliner Linksfraktion über Emdes Ausschluss abstimmen. Der Fraktionsvorstand begründet seinen Antrag mit einem zerstörten Vertrauensverhältnis. Für den Ausschluss ist eine Zweidrittelmehrheit nötig. Kommt sie zustande, behält Emde ihr Direktmandat und sitzt künftig als Fraktionslose im Abgeordnetenhaus. Scheitert der Antrag, bleibt sie Mitglied der Linksfraktion.

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