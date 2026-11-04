Vor Mallorca-Flug abgewiesen: AfD-Abgeordneter Queckemeyer darf nicht an Bord

Marcel Queckemeyer mischte sich in einen fremden Gepäck-Streit ein und verpasste seinen Flug. Die Fluggesellschaft spricht von einer Null-Toleranz-Politik gegen Fehlverhalten.

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Der AfD-Bundestagsabgeordnete Marcel Queckemeyer darf einen Mallorca-Flug nicht antreten – eine Airline verweigert ihm die Mitnahme, weil er sich verbal danebenbenommen haben soll. Der Vorfall ereignete sich bereits Mitte Oktober am Airport Münster/Osnabrück, bestätigt wurde er erst später vom AfD-Landesverband Niedersachsen.

Nach Darstellung mehrerer Medien wartete der Politiker auf seinen Flug, als sich ein anderer Reisender wegen seines Gepäcks mit einem Flughafenmitarbeiter anlegte. Queckemeyer schaltete sich ein und übte scharfe Kritik. Über den Fall berichteten unter anderem die Neue Osnabrücker Zeitung und der WDR.

Airline beruft sich auf „Null-Toleranz-Politik“

Die Fluggesellschaft entschied daraufhin, den Mann nicht an Bord zu lassen. Gegenüber dem WDR erklärte sie, dem Passagier sei „aufgrund seines störenden Verhaltens vom Gate-Mitarbeiter am Flughafen Münster zu Recht die Beförderung auf diesem Flug verweigert“ worden.

Man gehe konsequent gegen Fehlverhalten vor, betonte das Unternehmen. Ziel sei, dass Reisende und Besatzung in einer respektvollen und stressfreien Umgebung unterwegs sein könnten. Eine Begründung für die Einordnung als ungebührlich lieferte die Airline nicht im Detail.

AfD Niedersachsen weist Beleidigungsvorwurf zurück

Was der 46-Jährige genau sagte, bleibt offen. Ein Sprecher der AfD Niedersachsen betonte, Queckemeyer habe keinen Mitarbeiter persönlich beleidigt oder herabgewürdigt.

Seine Worte hätten sich allein gegen die Servicepraxis, die erhebliche Verspätung und die strengen Vorgaben der Fluggesellschaft gerichtet – nicht gegen die Person am Schalter. Dass deutliche Kritik an der Unternehmenspraxis zum Beförderungsausschluss führen könne, sei bedauerlicherweise möglich, hieß es weiter.

Queckemeyer ist kein Neuling in der Politik. Von 2022 bis 2025 saß er im niedersächsischen Landtag, anschließend zog er in den Bundestag ein.

Zusätzlich führt er den AfD-Kreisverband Osnabrück-Land. Der Abgeordnete selbst äußerte sich zunächst nicht zu einer Anfrage. (mit dpa)

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