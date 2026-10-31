Vor Duell mit Union: Steffen Baumgart gibt dem Köln-Trainer „goldene Ratschläge“

Vor einem halben Jahr trainierte Steffen Baumgart noch den 1. FC Union Berlin. Köln führte er einst nach Europa. Jetzt treffen beide Klubs aufeinander.

Beim 1. FC Köln herrscht nach dem überzeugenden 5:0-Erfolg im DFB-Pokal gegen den 1. FC Union Berlin wieder gute Laune. René Wagner, der nach dem enttäuschenden 0:0 drei Tage zuvor in der Bundesliga gegen den FC Schalke 04 schon schwer angezählt war, konnte nach dem Kantersieg gegen die Köpenicker wieder etwas ruhiger schlafen. Die Mannschaft hat den Trainer mit dem furiosen Auftritt vorerst aus der Schusslinie genommen.

2025 war Wagner Co-Trainer bei Union

Am Sonntag (15.30 Uhr) kehrt Wagner mit seiner Mannschaft beim Auswärtsspiel in der Alten Försterei zum zweiten Mal an seine ehemalige Wirkungsstätte zurück. Als Co-Trainer von Steffen Baumgart war er Anfang des vergangenen Jahres zu Union gewechselt, blieb allerdings nur ein paar Monate. Im Mai 2025 lösten Wagner und Union den laufenden Vertrag einvernehmlich auf.

Während Baumgart Cheftrainer im Berliner Südosten blieb, kehrte Wagner als Co-Trainer von Lukas Kwasniok zum 1. FC Köln zurück. Von Kwasniok übernahm er nach dessen Entlassung schließlich das Amt des Cheftrainers. Das gute Verhältnis zu Baumgart, dem er zuvor schon in Paderborn, Köln und beim Hamburger SV assistiert hatte, blieb auch nach der Trennung bestehen.

Trainer-Duo beim 1. FC Union Berlin: Steffen Baumgart (l.) und René Wagner. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Thomas Thienel

Mit wie viel Respekt sich die beiden Coaches immer noch begegnen, zeigte eine Aussage Baumgarts vor dem Pokalspiel. „Er ist ein absoluter Vollbluttrainer, der mit Leidenschaft seinen Job macht“, hatte der 54-Jährige in einem Interview mit dem Kölner Express gesagt und seinen früheren Co vor aufkommender Kritik in Schutz genommen: „Vieles von dieser Kritik hat mit René gar nicht mehr zu tun. Man hat das Gefühl, dass Leute nur noch Frust ablassen.“

„Viele goldene Ratschläge“ von Baumgart

Nach dem Pokalspiel am Dienstag, bei dem Baumgart mit seiner Familie im Stadion war, gab es ein Telefonat von Wagner und Baumgart. „Von Steffen gibt es immer viele goldene Ratschläge“, erzählte der Kölner Trainer am Freitag in einer Medienrunde. In der Regel würde er sich diese aber im Saisonverlauf holen, dazu noch immer sehr von Baumgarts Tipps aus der gemeinsamen Zeit in Paderborn, Köln, Hamburg oder Berlin profitieren.

Steffen Baumgart wird am Sonntag sicherlich erneut interessierter Beobachter sein. In der Brust des ehemaligen Stürmers schlagen dabei ganz sicher zwei Herzen. Bei Union war er schon als Spieler aktiv, ist bis heute Mitglied des Vereins und wohnt unweit der Alten Försterei. Den 1. FC Köln machte er einst von einem Fast-Absteiger zu einer Mannschaft, die sich für die Europa League qualifizierte. Bis heute ist er regelmäßig für Kurzbesuche in der Domstadt.

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