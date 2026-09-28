Nach dem Vorbild Frankreichs: Plädoyer für eine neue Republik

Aus dem Parlament heraus wird die Politik den Staat nicht reformieren. Der Artikel 146 Grundgesetz ist die Brücke in eine runderneuerte Bundesrepublik.

In Frankreich ist sie gang und gäbe, die Zählweise in Republiken. Derzeit ist es die Fünfte. Die ersten drei reichen jeweils mit Unterbrechungen von der Französischen Revolution bis zur Niederlage gegen Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Die nach 1945 entstandene Vierte Republik wurde 1958 durch die Fünfte ersetzt.

Allein schon die letzten drei, seit dem Ende des Zweiten Kaiserreichs 1870, unterscheiden sich grundlegend. Der Bogen reicht von einem beinahe ohnmächtigen Staatspräsidenten in der Dritten Republik bis zur Machtfülle im Élysée-Palast heute. Die Veränderungen sind unmittelbare Reaktionen auf die Zäsuren der jeweils jüngsten Vergangenheit: verlorene Kriege, Besatzung, Entkolonialisierung.

1958 führte der Algerienkrieg zum existenziellen Kollaps der Vierten Republik. Charles de Gaulle nutzte die Krise, um eine völlig neue Ordnung zu etablieren, die heute noch gültige Verfassung zwischen Parlaments- und Präsidialrepublik.

In der Bundesrepublik Deutschland gab es noch keine vergleichbare Krise. Das Grundgesetz gilt als eine der stabilsten und erfolgreichsten Verfassungen weltweit. Dennoch führen Intellektuelle und Politiker seit der Wiedervereinigung eine zwar nischige, nichtsdestotrotz aber kontinuierliche Debatte zum Thema „neue Republik“ oder zumindest „neues Grundgesetz“. Der rechtliche Hebel ist stets Artikel 146 des Grundgesetzes.

Artikel 146 Grundgesetz

„Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.“ (Art. 146 GG)

Zuletzt stieß 2025 der Linken-Politiker Bodo Ramelow eine breite Debatte dazu an. Er schlug vor, den Artikel zu nutzen, um nicht nur über eine neue Verfassung, sondern auch über neue Symbole, etwa Bertolt Brechts „Kinderhymne“ als Nationalhymne, abzustimmen.

Auch andere, etwa der Münchner Publizist Heribert Prantl, kritisieren den Weg seit der deutschen Vereinigung als verpasste Chance. Eine neue Verfassung unter Einbezug ostdeutscher Erfahrungen – wie damals vom Zentralen Runden Tisch der DDR entworfen – hätte der Gesellschaft ein Dokument der Gemeinsamkeit gegeben.

Um 1990 hatten sich prominente Intellektuelle wie Günter Grass oder Jürgen Habermas, aber auch die Bürgerrechtler des Neuen Forums, für den Weg über Artikel 146 stark gemacht. Initiativen wie das Kuratorium für einen demokratisch verfassten Bund deutscher Länder legten sogar konkrete Verfassungsentwürfe vor, die jedoch nicht berücksichtigt wurden.

Jüngere Initiativen rücken die direkte Demokratie und neue, moderne Grundrechte in den Vordergrund. Sie beklagen, dass es in seiner jetzigen Form zentrale Fragen wie umfassende Volksentscheide auf Bundesebene blockiert. Die Initiative „Verfassungskonvent & Mehr Demokratie“ fordert die Einberufung eines durch das Los bestimmten Bürgerkonvents mit dem Ziel, das Grundgesetz zu reformieren oder abzulösen.

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt der Bestseller-Autor und Jurist Ferdinand von Schirach mit seiner Initiative „Jeder Mensch“. Er plädiert für eine neue europäische Grundrechtecharta, die auch das Recht auf gesunde Umwelt, digitale Selbstbestimmung und Wahrheit in der Politik verbrieft. Vor dem Hintergrund von Klimawandel und Künstlicher Intelligenz kommen weitere Herausforderungen auf uns zu, die möglicherweise nur verfassungsrechtlich beherrschbar sind.

Auch rechte Intellektuelle denken über Grundgesetzänderungen nach, historisch etwa Albert Mechtersheimer, heute verschiedene Autoren im Umfeld der Wochenzeitung Junge Freiheit. In der Regel gilt diesen Stimmen die bestehende Ordnung als postnational, „überfremdet“ und durch supranationale Institutionen wie EU oder UN ausgehöhlt. Das Ziel ist meist eine Re-Nationalisierung und Schwächung des liberal-repräsentativen Systems zugunsten autoritärer oder plebiszitärer Strukturen.

Abseitig ist die vermeintliche Verfassungsdiskussion unter den „Reichsbürgern“ – die benutzen Artikel 146 zur Legitimierung ihrer These, Deutschland sei kein souveräner Staat und das Grundgesetz keine „vom Volk beschlossene Verfassung“. Staatsrechtlich ist das Unsinn. Weder ist die Existenz einer in freier Volkswahl verabschiedeten Verfassung ein notwendiges Kriterium souveräner Staatlichkeit, noch bedarf eine Verfassung für ihre Gültigkeit einer solchen Volkswahl.

Nun gibt es gute Gründe, angesichts politischer Polarisierung und gesellschaftlicher Spaltung vor einer Diskussion um Artikel 146 zu warnen. Viele Staatsrechtler, Politiker und auch Journalisten würden das unterschreiben. Dem lässt sich allerdings entgegenhalten: Wann, wenn nicht in Zeiten der Dissonanz, soll über strittige Themen diskutiert werden? In harmonischen Zeiten bringt niemand sie aufs Tapet.

Konkrete Antwort auf konkrete Erfahrungen

Nun entstehen Verfassungen in allen Ländern und zu allen Zeiten aus der Wechselwirkung mit den Erfahrungen und Realitäten einer konkreten Epoche. Das klang bereits beim Nachdenken über die französischen Republiken an. Auch das Grundgesetz ist eine konkrete Antwort auf konkrete Erfahrungen. Die repräsentative Ausgestaltung, die jedenfalls auf föderaler Ebene keine Plebiszite vorsieht, spiegelt das tiefe Misstrauen dem eigenen Volk gegenüber. Man wusste 1948/49 noch zu gut, wie bereitwillig es seinem Führer Adolf Hitler oft genug bis in den Tod gefolgt war.

Auch die schwache Stellung des Bundespräsidenten verdankt sich der historischen Erfahrung. In der Weimarer Republik wurden beide, Präsident und Parlament, in getrennten Wahlen vom Volk bestimmt. Beide konnten sich, auch konkurrierend, als Verkörperung des Volkswillens sehen. Hinzu kam die Machtfülle des Präsidenten, der nicht nur den Reichskanzler ohne Zustimmung des Parlaments absetzen und bestimmen durfte, sondern mit dem Instrument der Notverordnung an der Regierung vorbeiregieren konnte.

Der kurze Rückblick zeigt: Auch das Grundgesetz ist nicht „die“ ideale Verfassung, sondern auf einen bestimmten historischen Raum und alles, was mit diesem Raum zusammenhängt, zugeschnitten – Erfahrungen, Hoffnungen, Traumata. Und zur Wahrheit gehört, anzuerkennen, dass es explizit als Provisorium intendiert war. Die Autoren hätten sonst keinen Artikel 146 hineingeschrieben.

Was bedeutet dieser Gedanke im vergeblichen Warten auf den inzwischen n-ten „Herbst der Reformen“? Könnte die Vergeblichkeit damit zu tun haben, dass unsere Zweite Republik, die Bundesrepublik, gewissermaßen auf Grund gelaufen ist?

Französische Zählweise scheitert

(Die Zählweise à la française scheitert übrigens schon im Ansatz. Gäbe es eine weitere deutsche Republik, wäre es die vierte. Die dritte Republik, einige Monate nach der BRD gegründet, war schließlich die Deutsche Demokratische. Es kann sie ja nicht nicht gegeben haben.)

Die zu entwickelnde These läuft darauf hinaus, dass die „Herausforderungen“ (ein Euphemismus) ein Maß erreichen, das aus dem täglichen politischen Betrieb heraus nicht mehr zu bewältigen sein wird. Renten und Sozialausgaben, Bildung, Gesundheitswesen, Verkehrsinfrastruktur, öffentliche Verwaltung – der Reformbedarf ist auf ein Niveau gestiegen, das jetzt schon unbeherrschbar ist.

Von der Anpassung an den Klimawandel, den neuen Informationstechnologien und den Chancen und Risiken der Künstlichen Intelligenz ist da noch nicht einmal die Rede. Ebenso wenig davon, was die Individualisierung der vergangenen 50 Jahre, und damit zusammenhängend die Erosion sozialer Bindungen und Zugehörigkeiten, etwa für die politische Willensbildung bedeuten.

Zudem ist die Gesellschaft nicht nur individualisiert. Sie ist weitgehend multikulturell strukturiert. Und multikonfessionell: Im Deutschland des Grundgesetzes gab es christlich und ungläubig; man legte seinen Amtseid mit oder ohne Bibel ab. Im Deutschland des 21. Jahrhunderts erstarkt mit dem Islam eine weitere und identitätsstarke religiöse Minderheit.

Im Deutschland des 21. Jahrhunderts bewegen sich auch die Lebenswirklichkeiten in Stadt und Land auf eine Weise auseinander, die vor 50 Jahren unabsehbar war. Die wachsende Stadt-Land-Distanz wird den Ost-West-Gegensatz bald in den Schatten stellen.

Die Reformdiskussion dieser Tage und Wochen verrät, dass die meisten Politiker genau wissen, wie tief der Hund begraben liegt. Selbst dem Bundeskanzler rutscht der Gedanke über die Lippen, dass es eigentlich aus sein müsste mit der privaten Krankenversicherung. Andere denken über die Zusammenlegung der Rententöpfe für Beamte und Angestellte nach. Alle völlig zu Recht. Nur wird das aus dem normalen Betrieb heraus, eingeklemmt zwischen Kommunal-, Landtags- und Bundestagswahlen, niemals geschehen.

Ähnliches gilt für die politische Willensbildung. Das Parteiensystem in der gegenwärtigen Form ist nicht einmal fähig, die inzwischen wählerstärkste Partei zu integrieren, die AfD. Das vielfach beschriebene Repräsentationsdefizit zeigt doch, wie dysfunktional die Repräsentation ist. Nicht an und für sich, sondern weil die grundgesetzliche Repräsentation für eine Gesellschaft ausgelegt war, die nicht mehr existiert.

Westdeutsche Wutbürger

Zur Repräsentation gehört die Verteilung der Macht zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Und, eng damit verbunden, auch die Verteilung der Finanzen. Mit ihrer Forderung, den Ostländern den Finanzausgleich abzudrehen, thematisieren westdeutsche Wutbürger den richtigen Gegenstand am falschen Objekt. Selbstverständlich gehört auch der Länderfinanzausgleich auf den Tisch.

Kein einziges Parlament, erst recht keine Koalition innerhalb eines Parlaments, wird in der Lage sein, auch nur einen Bruchteil der hier angerissenen Themen und Probleme zukunftsgerecht zu bewältigen. Wir werden die Republik nicht reformieren. Wir brauchen eine neue Republik.

Wer jetzt schnappatmet und wieder nur an Weimar denkt, dem sei der Artikel 146 ans Herz gelegt. Es waren die Gründerväter selbst, die uns die Brücke bauten. Keine Putschisten, keine fünften Kolonnen, keine Staatsfeinde. Die Gründerväter selbst. Wir Nachgeborenen müssen nur den Mut finden, die Brücke zu betreten.

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