Vorbild für Berlin? Warum Mamdanis Krieg gegen die Reichen New York zerstört

Es wäre so schön, wenn Wirtschaftspolitik so einfach funktionierte. Auf der einen Seite die Reichen, auf der anderen der Rest. Man nimmt den einen etwas weg, gibt es den anderen – und am Ende fährt der Bus kostenlos, die Kita kostet nichts und die Miete bleibt bezahlbar.



Mit einer überzeugenden Version dieser Erzählung ist Zohran Mamdani Bürgermeister von New York geworden. Am Sonntag will Elif Eralp in Berlin etwas Ähnliches versuchen: zwei Metropolen, dieselbe Diagnose – explodierende Lebenshaltungskosten, ein Wohnungsmarkt im Ausnahmezustand. Das Problem ist nur: Irgendjemand muss die Rechnung bezahlen. Und ausgerechnet die Menschen, gegen die sich die linke Rhetorik so lustvoll richtet, gehören zu denen, die ein solcher Sozialstaat am dringendsten braucht.