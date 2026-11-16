Ex-Büroleiter Manfred D. nutzte offenbar Privilegien aus. Fahrer und Leibwächter passierten die Schleusen. Wie kam er an die Papiere?

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Im Spionagefall um den früheren BND-Präsidenten August Hanning haben Recherchen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR neue Details offengelegt. Sie zeigen, wie ein enger Mitarbeiter geheime Dokumente offenbar über Jahre aus der Berliner Zentrale des Bundesnachrichtendienstes schleusen konnte.

Demnach soll Hannings früherer Büroleiter Manfred D. dafür seine Rolle als persönlicher Assistent von gleich vier BND-Präsidenten genutzt haben. Eine zentrale Rolle spielten den Angaben zufolge ausgerechnet Dienstwagen und Leibwächter der Amtsleitung. Hannings Anwalt weist die Vorwürfe zurück, die Anwältin von Manfred D. äußerte sich laut SZ nicht.

Spionagefall Hanning: Wie Manfred D. offenbar an die Papiere kam

Manfred D. war den Recherchen zufolge über Jahre persönlicher Assistent von vier BND-Präsidenten in Folge. In dieser Funktion konnte er die E-Mail-Postfächer und Terminkalender der Amtsleitung einsehen. Außerdem war es ihm erlaubt, geheime Papiere auszudrucken – offiziell, um Briefing-Mappen für die Termine der BND-Führung vorzubereiten.

Genau dieser legale Zugang soll die Grundlage für den mutmaßlichen Geheimnisverrat gewesen sein. Für den Weg nach draußen soll D. laut dem Bericht mehrere Vorrechte seiner Chefs ausgenutzt haben.

Nach Dienstschluss ließ er sich den Recherchen zufolge offenbar von der Fahrbereitschaft nach Hause bringen. Beim Verlassen des Geländes seien weder der Wagen noch sein Insasse nennenswert überprüft worden, heißt es unter Berufung auf Sicherheitskreise.

Geheimpapiere in der Tasche des Leibwächters

Um Ausdrucke und Datenträger nach draußen zu bringen, soll D. der Recherche zufolge die Personenschützer seiner Vorgesetzten eingespannt haben.

Den Bodyguards habe er mitunter schon vorab eine Tasche mit entwendeten Papieren überlassen. Weil auch sie beim Hinausgehen offenbar nicht kontrolliert wurden, hätten die ahnungslosen Begleiter das brisante Material so an den Sicherheitsschleusen vorbeigetragen.

Geprüft werden derzeit auch die Reisekostenabrechnungen von Manfred D. Mehrfach soll er an Wochenenden zwischen Berlin und München in der Business Class hin- und zurückgeflogen sein und die Flüge als Dienstreisen deklariert haben.

Was August Hanning im Spionagefall vorgeworfen wird

Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen Hanning unter anderem wegen des Verdachts der Spionage und des versuchten Landesverrats. Bei Manfred D. lautet der Vorwurf auf Beihilfe zum versuchten Landesverrat und zu landesverräterischer Ausspähung.

Nach Darstellung der Ermittler soll Hanning D. geheime BND-Erkenntnisse abgekauft und einen Teil davon weitergegeben haben. Aus dem Material soll er eine Analyse für den Mitarbeiter eines fremden Geheimdienstes erstellt haben; ob sie ankam, ist den Angaben zufolge offen.

Darüber hinaus soll Hanning einem Mitarbeiter eines weiteren staatlichen Geheimdienstes politische Informationen haben zukommen lassen. Mit dieser Person habe er über Jahre einen engen Austausch gepflegt.

Festgenommen wurde Hanning Anfang Oktober. Er sitzt in Untersuchungshaft. Dem Generalbundesanwalt zufolge geht es um landesverräterische Ausspähung, das Auskundschaften von Staatsgeheimnissen, versuchten Landesverrat und geheimdienstliche Agententätigkeit.

Was die Anwälte zu den Vorwürfen sagen

Hannings Anwalt Leon Kruse hat die Anschuldigungen zurückgewiesen. Sein Mandant sei zwar im Besitz vertraulicher Unterlagen gewesen. „Unzutreffend ist allerdings der Vorwurf, er habe darin enthaltene Informationen zum Nachteil der Bundesrepublik Deutschland – geschweige denn gegen Bezahlung – weitergegeben“, teilte Kruse mit. „Mein Mandant wird zu Unrecht verfolgt.“

Hanning zählte über Jahrzehnte zu den einflussreichsten Figuren der deutschen Sicherheitsbehörden. Von 1998 bis Ende 2005 leitete er den Auslandsgeheimdienst BND. Danach war er bis 2009 Staatssekretär im Bundesinnenministerium; zu seiner Laufbahn gehörte zudem eine Tätigkeit im Bundeskanzleramt.

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