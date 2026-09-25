VW und Audi rufen weltweit über zwei Millionen Autos zurück. Die Lenkung kann ausfallen. Diese Modelle sind betroffen.

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Bei Audi und VW gibt es derzeit einen großen Rückruf.

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Volkswagen und Audi haben einen großen Rückruf gestartet. Weltweit geht es um mehr als zwei Millionen Fahrzeuge, in Deutschland allein um knapp eine Million.

Grund ist eine Schraube an der Lenkung, die durch Korrosion abreißen kann. Im schlimmsten Fall kann nach Angaben des Herstellers die Lenkung ausfallen.

Der Rückruf bei VW und Audi trifft mehrere weit verbreitete Modelle, vom VW Golf über den Tiguan bis zum Audi Q3. Wer eines dieser Autos fährt, sollte prüfen, ob es in die Werkstatt muss.

Diese Modelle sind vom Rückruf bei VW und Audi betroffen

Der Rückruf umfasst fünf Modellreihen von Volkswagen und ein Modell von Audi. Bei Volkswagen geht es um den Golf, den Golf Variant, den Tiguan, den Touran und den Caddy. Betroffen sind Fahrzeuge, die zwischen dem 24. September 2013 und dem 1. Juli 2024 gebaut wurden.

Diese Autos sind betroffen Audi : Produktionszeitraum 31. Oktober 2017 bis 23. Mai 2024, KBA-Referenznummer 17014R, betroffen ist der Audi Q3

: Produktionszeitraum 31. Oktober 2017 bis 23. Mai 2024, KBA-Referenznummer 17014R, betroffen ist der Audi Q3 Volkswagen: Produktionszeitraum 24. September 2013 bis 1. Juli 2024, KBA-Referenznummer 17016R, betroffen sind der VW Golf, Golf Variant, tiguan, Touran und Caddy

Wie viele Autos sind betroffen?

Der ADAC beziffert die Aktion weltweit auf mehr als 2,1 Millionen Fahrzeuge. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) weist die Zahlen zusätzlich getrennt nach Marken aus. Bei den VW-Modellen sind demnach weltweit fast 2,16 Millionen Fahrzeuge potenziell betroffen, davon knapp 900.000 in Deutschland.

Beim Audi Q3 geht es weltweit um rund 700.000 Autos, davon 58.555 in Deutschland. Zusammen kommt der Rückruf hierzulande damit auf knapp eine Million Fahrzeuge.

Warum die Lenkung ausfallen kann

Hinter dem Rückruf steckt ein Detail an der sogenannten Lenkungsverschraubung, also der verschraubten Verbindung innerhalb der Lenkung.

Nach Angaben des Herstellers kann es unter bestimmten Umständen durch Korrosion – im Grunde Rost – dazu kommen, dass eine Schraube abreißt.

Das kann die Verbindung der Lenkung beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall droht ein Ausfall, wodurch sich das Unfallrisiko erhöht. Diese Einschätzung geht aus den Angaben des Herstellers und den Daten des KBA hervor. Sach- oder Personenschäden im Zusammenhang mit dem Mangel sind nach den vorliegenden Informationen nicht bekannt.

Warum VW und Audi gleichzeitig betroffen sind

Audi ist eine Tochtergesellschaft von Volkswagen. Nach den vorliegenden Angaben tritt dasselbe Problem an der Lenkung sowohl bei den betroffenen VW-Modellen als auch beim Audi Q3 auf. Deshalb laufen zwei getrennte Rückrufe mit eigenen Kennzeichnungen, während die technische Ursache dieselbe bleibt.

Bin ich betroffen? So lässt es sich prüfen

Ob ein Auto in die Aktion fällt, hängt von zwei Angaben ab: dem Modell und dem Baujahr. Wer einen der genannten VW-Typen oder einen Audi Q3 besitzt, sollte deshalb zuerst den Produktionszeitraum abgleichen. Liegt das Baujahr innerhalb der angegebenen Spanne, ist das Fahrzeug betroffen. Bleiben Zweifel, hilft die Werkstatt weiter.

Wer ein betroffenes Auto fährt, sollte einen Termin in der Werkstatt vereinbaren. Dort wird die Lenkungsverschraubung überprüft. Die verbaute Schraube wird anschließend durch eine korrosionsbeständigere Ausführung ersetzt. Dieser Austausch soll das Problem beheben. Für Halter ist die Reparatur kostenlos.

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