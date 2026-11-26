Vor fünf Jahren kündigte Volkswagen Investitionen von 89 Milliarden Euro an. Heute rät der Kieler Ökonom Moritz Schularick zum Verkauf. Sein Vorschlag wirft Fragen auf.

Ein Wirtschaftsprofessor empfiehlt den Verkauf eines deutschen Industriekonzerns. Auf der Berliner Industriekonferenz am Dienstag brachte Moritz Schularick, Präsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft, eine chinesische Übernahme von Volkswagen ins Gespräch. Man solle verkaufen, „solange wir noch was für die kriegen“, berichtet das Handelsblatt. Entscheidend sei für ihn, dass die Produktion und Wertschöpfung in Deutschland blieben. Die Eigentumsfrage hält er demgegenüber für nachrangig.

Der Gedanke einer chinesischen Beteiligung ist keineswegs abwegig. Bereits am 24. August habe ich in der Berliner Zeitung die mögliche gesellschaftsrechtliche Verselbstständigung der VW-Pkw-Sparte analysiert. Eine solche Neuordnung könnte den Einstieg von Investoren erleichtern. Während ich im August die Möglichkeit eines Einstiegs chinesischer Investoren ergebnisoffen zur Diskussion stellte, empfiehlt Schularick nunmehr ausdrücklich einen Verkauf. Ob ein solcher Schritt sinnvoll wäre, ist eine andere Frage. Und genau hier lohnt ein Perspektivenwechsel.

Investitionen von 89 Milliarden Euro

Am 9. Dezember 2021, also vor rund fünf Jahren, kündigte Volkswagen Investitionen von 89 Milliarden Euro in Zukunftsthemen an. Der Konzern wollte bis 2025 Marktführer bei der Elektromobilität werden. Die Verantwortlichen mussten Milliardenbeträge disponieren, Produktionsstandorte umbauen, Mitarbeiter qualifizieren und über Technologien entscheiden, deren wirtschaftlicher Erfolg keineswegs feststand. Sie mussten dies vor dem Hintergrund politischer Vorgaben, technologischer Umbrüche und eines sich verändernden Weltmarktes tun.

Der Beifall – nicht nur aus der Politik und von Gewerkschaften – war Volkswagen seinerzeit gewiss. Das unternehmerische Risiko hingegen verblieb beim Konzern. Eine öffentliche Kritik Schularicks an der damaligen Investitionsstrategie scheint nicht auffindbar. Erlauben Sie mir deshalb eine Frage, sehr geehrter Herr Professor Schularick: Welche Investitionsentscheidungen hätten Sie im Dezember 2021 getroffen – wenn Sie damals selbst die unternehmerische Verantwortung getragen hätten? Hätten Sie mehr, weniger oder anders investiert? Und auf welche Ihrer damaligen Prognosen hätten Sie diese milliardenschweren Entscheidungen gestützt?

Blicken wir in den September 2024: Schularick sprach im Deutschlandfunk über den chinesischen Vorsprung bei Elektroautos, im Oktober desselben Jahres kritisierte er gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit von VWs Elektroautos für den Massenmarkt. Eine entsprechende öffentliche Warnung aus dem Jahr 2021 konnte ich hingegen nicht ausfindig machen. Vielleicht gibt es sie. Es wäre interessant, sie heute zu lesen.

Schularick ist ein renommierter Volkswirt, Leibniz-Preisträger und Leiter eines Forschungsinstituts. Seine öffentlich zugängliche Vita dokumentiert wissenschaftliche und institutionelle Führungserfahrung, aber keine operative Verantwortung für ein Industrieunternehmen. Welche Erfahrungen hat er mit unternehmerischen Investitionsentscheidungen, mit der Finanzierung von Unternehmen, mit dem Aufbau neuer Geschäftsmodelle unter Wettbewerbsbedingungen?

Keine Unternehmer im klassischen Sinne

Das Kiel-Institut ist eine Stiftung öffentlichen Rechts, grundfinanziert von Bund und Land. Auch dort müssen Budgets verantwortet, Mitarbeiter geführt und Prioritäten gesetzt werden. Doch ein öffentlich grundfinanziertes Forschungsinstitut ist etwas anderes als ein Unternehmen, das sich mit seinen Produkten täglich am Markt behaupten muss. Eine falsche Prognose kann einen Wissenschaftler Reputation kosten. Eine falsche Investition kann einen Betrieb die Existenz kosten. Das ist ein Unterschied.

Nun sind auch die Vorstände großer Aktiengesellschaften keine Unternehmer im klassischen Sinne, die zwangsläufig ihr gesamtes Privatvermögen riskieren. Sie verwalten fremdes Kapital. Die wirtschaftlichen Folgen ihrer Entscheidungen tragen insbesondere die Eigentümer, aber auch die Beschäftigten und Zulieferer. Umso wichtiger ist es, die handelnden Manager an ihren damaligen Annahmen und Entscheidungen zu messen. Denselben intellektuellen Maßstab sollten wir an diejenigen anlegen, die ihnen heute Ratschläge erteilen.

Schularicks Argument, dass ein chinesischer Investor Technologie und Wettbewerbsfähigkeit nach Deutschland bringen könnte, verdient eine sachliche Prüfung. Doch wo künftig entwickelt, investiert und entschieden wird, hängt auch von den Eigentümern ab. Ob Arbeitsplätze und Wertschöpfung dauerhaft hierbleiben, ist gerade bei einem Eigentümerwechsel keine Selbstverständlichkeit. Zudem muss sich die Politik fragen lassen, welchen Anteil ihre eigenen Vorgaben, Kostenbelastungen und industriepolitischen Weichenstellungen an der heutigen Lage haben.

Es geht nicht darum, Volkswirten das Recht abzusprechen, über Unternehmen zu urteilen. Wir brauchen ihre Analysen. Wir brauchen aber auch mehr Demut gegenüber Entscheidungen, die unter Unsicherheit getroffen werden müssen. Wer im November 2026 weiß, was Volkswagen heute tun sollte, möge uns erklären, was Volkswagen im Dezember 2021 hätte tun sollen. Nicht mit dem Wissen von heute, sondern mit dem Wissen von damals.

Übrigens: In 2023 habe ich Max Grund im Roman „Das laute Schweigen des Max Grund“ (Edition PJB, 2023) die einseitige Strategie der Umstellung auf Elektromobilität hinterfragen lassen. Nicht weil ich es besser gewusst hätte, sondern weil es mir damals politische und mediale Eindeutigkeiten wenig schlüssig erschienen. Nun denn: Unternehmertum bedeutet, sich entscheiden zu müssen, bevor man weiß, wie die Sache ausgeht. Das unterscheidet eine Investitionsentscheidung von einem nachträglichen Kommentar. Auch von diesem.

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