Die erste Tarifrunde bei VW ist nach nur eineinhalb Stunden beendet. Die IG Metall setzt dem Autobauer nun eine Frist bis Mitte Dezember.

Beschäftigte von Volkswagen während einer Kundgebung vor der Nordseehalle, wo die Tarifverhandlungen zwischen IG Metall, Betriebsrat und Arbeitgeberseite stattfanden.

Die erste Runde der VW-Tarifverhandlungen ist nach nur eineinhalb Stunden ohne Annäherung zu Ende gegangen. Die Gespräche hatten am frühen Nachmittag in der Nordseehalle im ostfriesischen Emden begonnen. Auf Wunsch der IG Metall finden die Verhandlungen an Standorten statt, deren Zukunft die VW-Führung derzeit infrage stellt. Betroffen sind rund 120.000 Beschäftigte in Deutschland.

„Die Gesprächsatmosphäre war kühler als die Außentemperatur“, sagte der niedersächsische IG-Metall-Bezirksleiter und Verhandlungsführer Thorsten Gröger. Er habe zunächst nicht inhaltlich über die Sparpläne verhandeln, sondern Grundsätzliches klären wollen. Die Arbeitnehmerseite habe drei zentrale Fragen gestellt: zum Vertrauensverhältnis, zum Umgang mit geschlossenen Vereinbarungen und zu den Zukunftsperspektiven in Deutschland. Antworten habe es darauf nicht gegeben, danach sei man zügig gegangen. Mit Blick auf die zweite Runde sagte Gröger: „Der 15. Dezember in Zwickau ist die letzte Chance vor Auslauf der Friedenspflicht, sich zu diesen drei Punkten zu erklären.“

VW pocht auf Einschnitte

Der Autobauer bekräftigte in Emden seine Forderungen. Ziel sei eine deutliche Entlastung bei den Arbeitskosten. „Uns ist bewusst, dass die (...) Forderungsliste mit Härten verbunden ist", erklärte Co-Verhandlungsführerin Kerstin Scholz. Die Anstrengungen seien aber nötig, um möglichst viele Industriearbeitsplätze zu erhalten. Ihr Verhandlungskollege Frank Ischner verwies auf das sich weiter verschärfende wirtschaftliche Umfeld: „Wir brauchen eine schnelle Einigung und dürfen keine Zeit verlieren.“

Europas größter Autobauer kämpft in der Kernmarke mit hohen Kosten und will weitreichende Einsparungen durchsetzen. Dazu zählen Nullrunden in den Jahren 2027 und 2028, Streichungen bei Zusatzzahlungen und Zulagen sowie Einschnitte bei der 35-Stunden-Woche. Zusätzlich verlangt der Vorstand den Abbau von weiteren 12.000 Stellen in Deutschland. Die IG Metall lehnt dies ab und fordert fünf Prozent mehr Geld.

Anders als Mercedes-Benz oder BMW hat VW keinen Flächentarif der Metall- und Elektroindustrie, sondern einen eigenen Haustarif. Er gilt an den Standorten Braunschweig, Chemnitz, Dresden, Emden, Hannover, Kassel, Salzgitter, Wolfsburg und Zwickau. Die Friedenspflicht endet am 31. Dezember. Ab Anfang Januar sind Warnstreiks möglich. (mit dpa)

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